“Don’t Look Up”, la ambiciosa película de Adam McKay que ha reunido en un mismo plató a figuras como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Cate Blanchett, ya está disponible en streaming en Netflix y los usuarios más detallistas no han tardado en identificar al actor peruano Ramón García en una brevísima toma realizada en Lima.

Como informamos previamente, André Silva, conocido por su personaje de ‘El Duque’ en “Mi amor, el wachimán” así como por su rol estelar en la telenovela “Luz de Luna”, aparece en una de las escenas del ‘fin del mundo’ que retrata la película. Esta escena, de apenas un par de segundos, fue filmada en abril de este año en Paracas, cuya Reserva Nacional se luce cuando el meteorito que impacta con el planeta y que motiva la trama del filma cruza el cielo peruano.

Sin embargo, otro actor nacional también había sido convocado para este rodaje especial. Se trata de Ramón García, cuya escena en Lima, finalmente quedó reducida al mínimo, aunque no por ello algunos dejarán de notarlo al ver la película.

Al ser consultado por El Comercio, vía WhatsApp el actor explicó que fue convocado por el director Jorge Carmona para grabar una “microescena” en Lima, interpretando a un taxista que es testigo del fenómeno natural.

“Es un taxista que está en la puesta del Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacía el cielo y eso fue todo”, relató García sobre cómo era la escena originalmente, aunque en la película de Netflix finalmente se aprecia un corte brevísimo entre un collage de reacciones en diferentes partes del mundo.





Ramón García, quien todavía no ha visto la película completa, contó que sí supo de la aparición de su colega André Silva, quien sale también de manera breve, aunque en un primer plano.

Escena de "Don't Look Up" con André Silva. (Foto: Netflix)

Por último, tras ver el corte de la escena que le enviamos por WhatsApp (y que puedes ver en el gif insertado en la parte superior de este párrafo), dijo ser consciente de cómo es la industria del cine y sus famosas ediciones finales.

