Dos astrónomos de poco prestigio descubren un meteorito del tamaño del monte Everest que impactará directamente con la Tierra. Las matemáticas no mienten y el choque será inminente. Queda muy poco tiempo para accionar, pero los políticos, empresarios y celebridades del mundo parecen tener cosas más importantes que hacer. Esa es la trama de “Don’t Look Up”, la nueva película de Netflix que ya se perfila como candidata fuerte para la temporada de premios y que, además, tiene a Chile como parte importante de su trama. ¿La razón? Aquí te la contamos.

La historia, dirigida por el ganador del Oscar Adam McKay, arranca cuando la candidata a doctora Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) descubre un cometa. De inmediato, se contacta con su colega, el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), para darle la que creía era una buena noticia. Sin embargo, los cálculos del astrónomo terminan siendo fatales: el meteorito se dirige a toda velocidad hacia nuestro planeta y se estrellará en 6 meses a 100 km oeste de la costa de Chile.

(A continuación, spoilers sobre algunos detalles del desarrollo de la trama de “Don’t Look Up”)

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Rob Morgan encarnan al grupo de cientificos que descubren que un enorme cometa impactará contra la Tierra en la película "No miren arriba" ("Don't Look Up"). (Foto: Niko Tavernise/Netflix)

La mención a Chile es importante pues se irá desarrollando con el transcurso de la historia que tiene poco más de dos horas de duración. En la primera media hora, los científicos acuden a la máxima autoridad de los Estados Unidos, la superflua y corrupta presidenta Orlean (interpretada por Meryl Streep), quien al enterarse de que el impacto será en la costa chilena no muestra ningún interés. Lo mismo ocurre con su hijo y asesor, Jason Orlean (Jonah Hill), quien asume que la principal consecuencia será un maremoto.

Cuando las autoridades reciben la suficiente información científica, deciden tomar acción, aunque luego todo cambiará por un giro en la trama que no revelaremos aquí. Sin embargo, Chile vuelve a aparecer en la historia, pues como en toda discusión política, se genera polarización.

La ultra derecha estadounidense asegura que la caída del cometa no es más que una cortina de humo y se crean dos bandos: los “Miraarribistas” y los “Nomiraarribistas”. Es decir, aquellos que creen que existe el cometa -y basta con mirarlo en el cielo con una luz incandescente que cada vez se hace más fuerte- y los que creen que se trata de un truco barato y que nada está pasando.

Sin embargo, el impacto del cometa en Chile ya ha generado una ola migratoria y uno de los líderes anti ‘mirarribistas’ lo usa en su discurso.

Jonah Hill en "No mires arriba". (Foto: Netflix)

“Esos ‘miraarribistas’ lo único que quieren es que millones de ilegales chilenos crucen nuestra frontera. Por eso: ‘No mires arriba’” se le oye decir a Robert Joy en el rol del congresista Tenant en un evento liderado por el hijo de la presidenta Orlean.

Al final de la historia, cuando finalmente el cometa está cerca a la Tierra, vemos diversas imágenes del mundo. Entre ellas, de Chile y otros países de América Latina. El Perú también aparece en una escena filmada en la Reserva Nacional de Paracas.

Escena del Perú en "Don't Look Up". (Foto: Netflix)

EL DATO

Cabe recordar que Leonardo DiCaprio, protagonista de “No mires arriba”, se pronunció en el pasado sobre el tema medioambiental en Chile. Según narró El Mercurio en su edición digital, en agosto del 2019 el actor felicitó al país por su labor en la conservación de la rana de agua del Loa.

“El gobierno de Chile y un equipo de conservacionistas han hecho un trabajo increíble respondiendo rápidamente para tratar de rescatar a la rana de agua del Loa de la extinción, llevando a las últimas al zoológico nacional de Chile para que recuperen su salud”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, DiCaprio publicó una imagen que muestra cuatro formas en las que se puede seguir protegiendo a la especie: prohibiendo la extracción ilegal de agua de su hábitat; restaurar su hábitat para que vuelva a fluir el agua; salvaguardar su hábitat declarándolo como santuario protegido y conservar todas las otras especies chilenas de ranas de agua.

Los premiados actores conversaron con El Comercio sobre el mensaje de "Don't Look Up", la cinta que, 25 años después de "Marvin's Room", los vuelve a unir en un mismo set.