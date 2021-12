Conforme a los criterios de Saber más

Las comparaciones son odiosas en series de TV, pues cada historia debería tener elementos suficientes para ser juzgada por sus propias virtudes y vicios. Eso es lo que tiene esta crítica del final de temporada de “Hawkeye” de Disney+. En parte, al menos, pues la sombra que el mafioso proyectó en “Daredevil” de Netflix es demasiado extensa para no verla.

A continuación, SPOILERS de “Hawkeye” 1x06, “¿Llegó la Navidad?”:

La trama

Clint Barton (Jeremy Renner) por fin acepta a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) como compañera de lucha, y ambos, conscientes de que el mafioso Kingpin (Vincent D’Onofrio) no se quedará tranquilo luego de ser amenazado por Eleanor Bishop (Vera Farmiga); van a la fiesta de navidad en el Rockefeller Center a salvarla. Allí se ven sorprendidos por el ataque de un francotirador, así como por la aparición de Yelena Belova (Florence Pugh), hermana de Natasha Romanoff.

Si bien la pelea contra la mafia de los buzos es el elemento conductor, hay tres tramas que se cruzan y que constituyen el corazón del episodio: la redención de Clint, que al contarle a Yelena sobre la muerte de Natasha, puede cerrar un momento doloroso al tener a alguien con el cual vivir un duelo; alguien que conociera bien a la Viuda Negra. Por su parte, Kate tiene su propia lucha, que consiste en salvar a las personas que aprecia; Clint y Eleanor. Aunque en este último caso, eso signifique enfrentar al mismísimo Kingpin.

La tercera trama, menor, involucra a Maya López (Alaqua Cox), quien obtiene justicia por la muerte de su padre, esto luego de dispararle a Kingpin. El episodio cierra con la reunión navideña de la familia Barton, donde se da entender que Kate también tomará el nombre heroico de Hawkeye.

La crítica

Si “Hawkeye” no podía fallar en algo, eso era redondear el arco de Clint Barton, quien finalmente da un paso adelante para superar la pérdida de Natasha. Para resolver este hilo argumental está Yelena, que lo confronta en batalla, en palabras. El arquero, considerando lo reservado que es, requería esta lucha; que se ajusta con el estilo de Marvel Studios de utilizar la acción para desarrollar los conflictos emocionales. También en esta trama, el rol de Bishop es más bien recordarle a Clint lo divertido del trabajo, que no todo debe medirse en cuántos cadáveres quedan en el camino. Y que puede contar con amigos para sobrevivir a los problemas.

Por su parte, la lucha de Kate contra Kingpin no es tan fundamental como aquella que sostiene con su madre, verbalmente. Dejar que la policía se la lleve a Eleanor ofrece desarrollo de personaje a Kate; la aleja, al menos parcialmente, de los privilegios que marcaron su vida. Sus escasos encuentros con Yelena Belova también apuntan a un futuro heroico, pero con unas pocas manchas de oscuridad. En cambio queda en el aire la trama de Maya López y Kingpin, lo cual podría resolverse en la ya anunciada serie “Echo”.

No había manera que, en un solo episodio, la serie mostrase todo el potencial de Wilson Fisk/ Kingpin (Vincent D’onofrio), personaje que anteriormente apareció en “Daredevil”, serie de Marvel Television (distinta a Marvel Studios). El actor mantiene esa performance marcada por una rabia contenida que, por momentos, explota. Es amenazante en sus escenas, por momentos parece que sus acciones no concuerdan con sus expresiones faciales, lo cual desconcierta a sus adversarios (el horror en el rostro de Eleanor lo dice todo); pero está en un marco distinto al que nos tuvo acostumbrados.

El Fisk de D’onofrio tenía fuerza física en la serie original, pero su verdadero superpoder era el tráfico de influencias, así como impunidad con la que procedía. Su rol en “Hawkeye” todavía es el de un líder en la sombra, solo que ahora tiene fuerza sobrenatural. Sobrevive al impacto de varias flechas, al atropello de una camioneta e incluso a una explosión. Sobrevivir al balazo de Maya está dentro de lo posible, así que no sorprendería si lo vemos otra vez en este universo. Dije al principio que las comparaciones son odiosas, pero considerando la historia del personaje ya vista en pantallas, el rol que presenta en esta historia es insuficiente; y sus acciones tampoco están del todo explicadas. Se espera que vuelva, pues sería ridículo que Marvel Studios no reúna a este actor con Charlie Cox, confirmado como Daredevil en la reciente “Spiderman: No Way Home”. Además, cualquier aparición de D’onofrio como Fisk es otra oportunidad para ver performances como esta:

Fuera de esto, “Hawkeye” ha sido una serie correcta tanto para presentar a su nueva heroína como para encaminar a un veterano que había perdido el rumbo. Es también una serie sobre segundas oportunidades, como la vida que tiene Clint con su familia tras el “snap” de Thanos o que su esposa haya sido la agente 19 y ahora esté retirada; pero también es acerca de perdonarse a uno mismo por lo que no se pudo hacer. “Hawkeye” fue divertida al manejar la acción y el misterio, equilibrada. La clase de series que tal vez no veas de nuevo, pero que te dejará una sonrisa cuando la recuerdes de tanto en tanto.

Calificación

3.5 estrellas de 5

