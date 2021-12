Conforme a los criterios de Saber más

El cuarto episodio de “Hawkeye” (“Ojo de halcón”) ha sido el mejor hasta el momento. Una mezcla entre peleas, suspenso, humor y drama. En eso último no se trata de situaciones trágicas, que te llevan al llanto o a sentir honda pena. Es más bien algo cotidiano, pero con el que personajes en bandos distintos de un conflicto pueden empatizar y, quién sabe, alcanzar un punto en común.

A continuación, SPOILERS de “Hawkeye” 1x04, “Somos compañeros, ¿verdad?”:

La trama

Clint Barton (Jeremy Renner) tiene su primer encuentro con la familia de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), de donde sale una conclusión fundamental: Kate no debe correr peligro. No obstante, el caso promete ser más difícil de lo proyectado cuando se comprueba que Jack Duquesne (Tony Dalton), novio de la madre de Kate, está relacionado con la mafia de los buzos.

Esta conexión los lleva en busca de un reloj que, de seguir en manos equivocadas, podría causarle problemas al dueño original del artefacto. El reloj, que ya había aparecido en el primer episodio, fue hallado en el complejo de los Vengadores tras la destrucción causada por Thanos.

El episodio concluye en una lucha de tres frentes: por un lado, están Clint y Kate, por otro la mafiosa Maya López (Alaqua Cox) y, finalmente, Yelena Belova (Florence Pugh); la cual sabe que Clint fue el peligroso Ronin, al que responsabiliza de la muerte de su hermana Natasha Romanoff. Al darse cuenta del involucramiento de una Viuda Negra, Clint ya no piensa seguir en el caso (además de todo, los buzos están rastreando a su familia). Es demasiado peligroso para él y para Kate. Pero, si esta serie nos confirma algo, es que la joven arquera no abandonará fácilmente lo que se propone.

La crítica

Una idea que envuelve todo el episodio es la del vínculo familiar. Está desde la primera escena, cuando Clint es descubierto por Eleanor Bishop (Vera Farmiga); que con escasa sutileza le pide no poner en riesgo a su hija. Clint no quiere hacerlo, pero el caso está tan avanzado, así como las sospechas hacia Jack Duquesne, que el único camino es seguir la investigación. No solo porque Clint sea un héroe, sino porque su vieja identidad de Ronin ha sido involucrada. Ahora es algo personal.

Pero eso no significa que el tema de la familia sea pasado por agua fría o que se trate solo de vínculos sanguíneos. Familia fueron Clint y Nat (Scarlett Johansson), quien murió para salvar al Universo del genocidio de Thanos. Y en cierto modo un vínculo, a veces de padre-hija, a veces de amigos, surge entre Clint y Kate, quien acompaña al Vengador en una velada prenavideña justo ahora que él anda lejos de su familia y ella no quiere estar cerca de la suya. Y si hablamos de la familia Bishop, las relaciones se vuelven un poco más complejas cuando Jack muestra un lado tierno de su personalidad, algo bobo, pero que le da volumen al personaje de Tony Dalton. Como familia política de Kate, puede que no sea el más honesto de los hombres, pero eso no quita que sea un sujeto divertido.

Leí hace unos días, en un tuit cuyo autor ya no recuerdo, que “Hawkeye” narra el proceso de Clint Barton para perdonarse por la muerte de Natasha Romanoff. En ese contexto, Kate se convierte en esa amiga que, al igual que Nat, no abandonará la lucha y a la que no puedes proteger siempre. El paralelo está con la caída de la arquera universitaria, eco del destino final de la Viuda Negra, pero también con el inicio de esa amistad fundacional entre los dos exagentes de SHIELD.

Kate Bishop tiene en la mira a Yelena Belova, pero no puede matarla. ¿Acaso ve en sus ojos algo similar a lo que Clint notó en Natasha? Aquí el sentido de justicia de Kate empieza a forjarse. Desde ahora, esta aspirante a Vengadora podría no ver las cosas con la misma intensidad. La vida de un “Ojo de halcón” es en la sombra, y allí hay espacio para muchos tonos de gris.

Gris como el de las relaciones familiares, momentos donde estos vínculos tan fuertes desatan incomodidad y problemas, a veces figurativos y, otras, literales. Las heridas de Clint, sus moretones que necesitan hielo, fueron causados desde que se encontró con Kate. Pero al mismo tiempo está redescubriendo un lado suyo que había abandonado: el abrirse con los demás, algo que solo se permite con su familia y, por supuesto, Nat. Para ser alguien que siempre da en el blanco, Clint tiene problemas para definir qué paso dar a partir de ahora.

Pensamientos sueltos

Las filtraciones apuntan a que la próxima semana habría una gran sorpresa en “Hawkeye”. ¿Por fin veremos al Wilson Fisk de Vincent D’onofrio? El confirmado retorno de Charlie Cox al MCU nos da pie a creer eso.

Quiero ver escenas de diálogo entre Yelena y Kate. Ambos son personajes muy luminosos cuya experiencia podría enriquecerlas mutuamente. ¿Otro vínculo Hawkeye-Viuda Negra? Sí, por favor.

El codiciado reloj podría ser de Nick Fury, que como sabemos está en una base espacial (lo volveremos a ver en “Secret Invasion”), mientras el mundo lo da por muerto.

Descubrimos que Laura Barton (Linda Cardellini) no es solo un ama de casa. Una posibilidad es que haya sido miembro de SHIELD en el pasado. ¿Mockingbird, acaso?

El diálogo de la flecha boomerang es una gran referencia al cómic en el que esta serie se basa. Tiene humor, pero también muestra claramente la personalidad de los dos protagonistas, donde comprobamos que la Kate de esta serie tiene mucho en común con el Clint de las historietas.

La Yelena Belova de Florence Pugh. Foto: Disney+.

Dato

Puedes ver “Hawkeye” 1x04 en Disney+. Nuevos episodios todos los miércoles.

