Si diste clic a este artículo, voy a suponer que aún no tienes entradas para ver la película más esperada del año, aquella por la que se hicieron reventas con precios multiplicados y que, al menos en México, llevó a un incidente de violencia: “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), la película del Hombre Araña que trae de regreso a los villanos clásicos y que, según teorías, también podría reunir al protagonista Tom Holland con sus colegas Tobey Maguire y Andrew Garfield, que en años anteriores interpretaron al héroe.

Cuando evitar los spoilers es casi imposible a menos que cierres tus redes sociales, ver la película cuanto antes se convierte en una necesidad. ¿Pero qué ocurre cuando la expectativa por la cinta es tan grande que las webs oficiales para venta de entradas colapsan el día de inicio de preventa? Pasa que tienes que tomar medidas drásticas.

Advertencia: la situación actual de venta de entradas cambia minuto a minuto, de modo que las imágenes mostradas en este texto podrían ya no aplicarse cuando lo leas. De todas formas, toma estas pautas como algo referencial. Además, esta guía se aplica solo a la ciudad de Lima, Perú.

Olvídate de verla el miércoles 15

Subtitulada o doblada, comprar a estas alturas entradas para ver “Spiderman: No Way Home” un día antes del estreno local es misión imposible. Tu salud mental y emocional es mucho más valiosa que cualquier película, así que no te gastes en ese día y apunta al jueves.

Sé flexible

La tercera fase de cualquier duelo es la negociación. Tendrás que hacerte a la idea de que los mejores asientos ya fueron tomados y ajustar tus siguientes acciones en consecuencia Si quieres ver la película con subtítulos el jueves 16 de diciembre, necesitas suerte. Lo más probable es que puedas verla doblada por un tema de disponibilidad.

Fuente: Cinépolis.

En la imagen anterior, una función doblada en Cinépolis Lima Norte del 16 de diciembre. Los asientos grises están libres, en teoría, pero El Comercio comprobó que al darle clic a algunos aparece un mensaje que indica que los asientos pudieron haber sido vendidos mientras escogías. En este caso, puedes probar con otra butaca o dejar que el sistema elija por ti. Hice esto último y obtuve el F13, a uno de los extremos de la sala.

Si tienes problemas con la ubicación de asientos del 16, puedes armarte de serenidad y comprar entradas para el viernes 17. Por ejemplo, encontramos asientos libres en la función de las 10:00 p.m. en Cineplanet Alcázar.

Foto: Cineplanet

Si vas en grupo y quieres una versión subtitulada, tengo malas noticias

Como habrás podido notar en las imágenes anteriores, lo más común es que los asientos libres entre el miércoles 15 y viernes 17 sean islas entre un mar de personas. Ideal para el fan que quiere ir en soledad. Pero si vas acompañado, quieres sentarte junto a tu grupo, y encima quieres ver la versión subtitulada (no disponible ni en Cinépolis ni en Star), la situación se complica. En ese caso, recomiendo apuntar al sábado 18 por lo menos.

Foto: Cineplanet

¿Una luz al final del túnel?

Cuando se estrenó “Avengers: Endgame”, ocurrió un problema similar con la venta de entradas. En aquella ocasión, la distribuidora habilitó funciones adicionales desde las 6 am. El Comercio hizo la consulta a la distribuidora Andes Films y esperamos respuesta .

Más datos

En marco de la alta demanda por entradas, Cineplanet compartió unas recomendaciones en su cuenta Instagram.

Medidas de prevención para el Covid-19. Recuerda que para protegerte a ti y a los demás en un contexto de pandemia, tienes que estar vacunado contra el Covid-19, además de utilizar doble mascarilla.

Aclaración: No se considera en este artículo la cadena Cinerama por no tener habilitada la compra web de entradas. Si quieres verla allí, tienes que acudir a las boleterías.

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)

