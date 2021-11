El día en que se habilitó la preventa mundial de entradas para “Spiderman: No Way Home” (”Spider-Man: Sin camino a casa”), ocurrieron dos cosas más: páginas web de distintas cadenas de cine colapsaron por la demanda y Amy Pascal, jefa de la división de cine de Sony Pictures Entertainment, confirmó que la saga continuará con su protagonista actual, Tom Holland, cuyo contrato vencía con la cinta de próximo estreno.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, (esta no es) la última película de Spiderman. Vamos a hacer la siguiente película de Spiderman con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto (la saga actual) como tres películas, y ahora vamos por las otras tres. Esta no es la última de nuestras películas del MCU”, declaró la ejecutiva a Fandango, web especializada en venta de entradas de cine.

En otro momento de la conversación, Pascal dijo que el héroe arácnido significa cosas distintas para las personas dependiendo de qué edad tengan. “Significa una cosa cuando eres un niño, otra cuando crees que estás en el medio (de la vida) y otra cuando eres mayor. Espero que todos encuentren eso en esta película. De verdad creo que la película es para todos y que le habla a una gran audiencia”, sostuvo.

Las palabras de Pascal llegan una semana después de que Tom Holland pusiera en duda su futuro como Spiderman: “Tal vez lo que es mejor para Spiderman sea que ellos (Sony) hagan una película de Miles Morales. Tengo que considerar a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si estoy interpretando a Spiderman después de los 30 años, he hecho algo mal”.

(Seguiremos informando)

Conforme a los criterios de Saber más

Lee también