Los fans de Marvel están super emocionados por la nueva película Spiderman: No Way Home. La sede mexicana de la productora y distribuidora de la película ha dado una excelente noticia para todos los seguidores que esperan con mucha emoción el gran estreno de la tercera película.

Con la presencia del spideverse confirmado debido a los villanos que aparecerán en la película, uno de ellos es la presencia del Dr. Octopus de Alfred Molina quien conoce únicamente al Peter Parker interpretado por Tobey Maguire, muchos de las fans tienen la esperanza de contar con la presencia de Maguire y Andrew Garfield.

Pero esto aún no ha sido confirmado por parte de Sony Pictures, pero lo que sí se sabe es la fecha de estreno de la película en México, que ha sido adelantada por parte de la productora y aquí te contaremos todos los detalles del estreno para que seas uno de los primeros en ver está esperada historia.

LA NUEVA FECHA DE ESTRENO PARA MÉXICO

Según la cuenta oficial de Twitter e Instagram de Sony Pictures, Spiderman: No Way Home se entrenará el próximo miércoles 15 de diciembre, exclusivamente en cines, así lo dieron a conocer a través de un póster.

Originalmente la productora había fijado la fecha del jueves 16 de noviembre como el estreno para el tercer largometraje de el ‘Hombre Araña’, pero dijeron que se haría un día antes.

¿Cuándo inicia la preventa en cines para ver Spiderman: No Way Home?

Cinépolis, una de las cadenas con mayor presencia en el país, anunció que la preventa de boletos para el estreno de la película comenzarán el próximo lunes 29 de noviembre de este año

Por otra parte, Cinemex aún no anuncia la fecha de la preventa o algún detalle con relación a la venta de los boletos y piden, a los usuarios estar pendientes por la información relacionada mediante sus redes sociales.

La trama

El primer teaser tráiler de “Spiderman: No Way Home” mostró que el Hombre Araña (Tom Holland) se encuentra en aprietos ahora que su identidad es pública por culpa de Mysterio, quien la filtró a los medios de comunicación. Por un lado las autoridades quieren procesarlo, por otro no puede tener una vida privada y pacífica.

Esto lo lleva a ponerse en contacto con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), al cual le pide llevar a cabo un hechizo para que todo el mundo olvide su identidad secreta. El Hechicero Supremo le ayuda, pero en consecuencia se desata el caos en el multiverso.

Ahora villanos de otros universos, como el Duende Verde (Willem Dafoe) y el Doctor Octopus (Alfred Molina) aparecen en el MCU para complicar al héroe.