Conforme a los criterios de Saber más

En “Hawkeye” (“Ojo de halcón”), una Kate Bishop niña queda maravillada por las proezas de Clint Barton (Jeremy Renner), quien a pesar de ser solo un humano puede enfrentarse a extraterrestres como parte de los Vengadores. Años después ella, ahora interpretada por la joven Hailee Steinfeld, domina el arco y flecha inspirada por su héroe y se alista a labrarse un futuro.

En el mundo real, Steinfeld no fue inspirada en un contexto sobrenatural, sino por algo más común. En una rueda de prensa con medios de América Latina, la actriz contó que la motivaron por sus padres y hermano. “En ellos tres me encontré a mí misma”, nos dice la actriz que con solo 13 años se dio a conocer en “True Grit” (2010), película de los hermanos Coen que la llevó a una nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto, pocos años después de debutar en pantallas.

Desde entonces ha tenido una carrera ascendente, donde destaca el protagónico en la serie “Dickinson” (Apple TV+), una biografía de la poeta estadounidense Emily Dickinson; así como la voz de la protagonista Vi en la serie animada “Arcane” (Netflix). Ambas series estrenaron temporadas este noviembre, lo cual sumado a “Hawkeye” (Disney+) nos indica que estamos en el mejor momento de la carrera de esta actriz. Además, ha tenido una constante producción musical.

Jeremy Renner, en cambio, tuvo un camino más típico para el actor de Hollywood promedio: más de 10 años con roles pequeños en cine y TV, con algunos protagónicos, hasta que Kathryn Bigelow lo eligió para “The Hurt Locker” (2008), que también le dio su nominación al Oscar. Desde entonces, su perfil creció. Pero el rol que definió su en la cultura popular fue el arquero Ojo de Halcón del Universo Marvel, que lo ha llevado a participar en seis producciones entre series y películas, incluyendo la segunda cinta más taquillera de la historia “Avengers: Endgame” (2019).

Pero el actor nunca ha tenido un protagónico en este universo, no como en “Hawkeye”, donde actúa codo a codo con su colega Steinfeld en una historia que tiene todo para representar un cambio generacional en la franquicia, pues Clint Barton bien podría aprovechar este momento para abandonar las luchas que tanto le han quitado (incluyendo la audición) para dedicarle tiempo a su familia. Renner parece no pensar lo mismo y, cuando en la mesa redonda le sugieren que podría colgar el arco y flecha, responde con sequedad que él no ha firmado por una serie que marque su salida de Marvel.

Aun así, la permanencia del arquero Clint Barton tras esta serie no está definido , en especial cuando medios de comunicación han reportado las acusaciones de Sonni Pachecho, exesposa de Renner, según la cual el actor ha cometido contra ella abuso emocional. Sea como sea, esta no sería la última vez que veamos a un héroe con el nombre de Ojo de halcón, en especial si consideramos la mirada que Steinfeld le dio a Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, cuando en la conferencia de prensa de la serie le preguntaron si Kate Bishop podría integrar el equipo de Jóvenes Vengadores como en los cómics. El futuro de Hawkeye tiene rostro de mujer.

Dos generaciones distintas unidas por el arco y la flecha. Foto: Disney+.

Sobre la serie

“Hawkeye” no tiene tantos elementos de ciencia ficción o fantasía, a diferencia de “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, las otras series de Marvel Studios lanzadas este 2021. En cambio, se basa en acción de personas normales que han entrenado sus cuerpos hasta los límites.

Kate Bishop y Clint Barton se enfrentan a la mafia de los buzos, criminales que siempre visten con topa deportiva y alrededor de los cuales hay un misterio. En medio de todo, el pasado de Clint como Ronin, asesino enmascarado, regresa para cobrarle viejas cuentas.

Dato

Los dos primeros episodios de “Hawkeye” llegan a Disney+ el miércoles 24 de noviembre. Después, estrena un episodio por semana.

Mira también

Saltar Intro: tráiler de "Hawkeye". (Fuente: Marvel)

Te puede interesar