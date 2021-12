Conforme a los criterios de Saber más

Se conoce como backdoor pilot al episodio de serie que, además de cumplir un rol en su propia narrativa, da pie a un spin-off. Está hecho para vender la idea a los ejecutivos del canal, así como medir la recepción de la audiencia y, en base a todo eso, se apruebe o archive el proyecto. Eso es lo que ocurre con el tercer episodio de “Hawkeye” de Marvel Studios, que presenta a dos personajes de relevancia futura; uno confirmado y otro sin confirmar aún.

A continuación SPOILERS de “Hawkeye” 1x03, “Ecos”:

Conoce a “Echo”

Con el tercer capítulo, la serie mantiene la calidad que la serie ha ofrecido hasta ahora. La primera parte de “Ecos” presenta a Maya López, una niña cuya historia se revela progresivamente: es muy observadora, al punto de avanzar en las tareas del colegio con anticipación a lo que pide la maestra, y puede también aprender movimientos complejos de pelea en cuestión de minutos. También tiene discapacidad auditiva, lo que la obliga a leer los labios, y se moviliza con una pierna ortopédica.

El cómo “Hawkeye” revela estos detalles es económico, apenas unos segundos y sin drama, hasta que ocurre lo inevitable y, solo allí, tenemos permiso para conmovernos. En el presente, el padre de la crecida Maya (Alaqua Cox), quien la convirtió en una persona independiente y capaz, pierde la vida en un ataque a su “trabajo”, que no es otro que la mafia de los buzos. El atacante fue Ronin, viejo alias de Clint Barton. Toda esta construcción nos dice que Maya será crucial en los episodios futuros, además de la serie que protagonizará, “Echo”.

Al extremo derecho, Alaqua Cox como Maya, una de las antagonistas y próxima heroína que usará el nombre "Echo". Al centro, Aleks Paunovic, el villano Ivan. Ambos son mandos medios y su jefe es el misterioso "tío". Foto: Disney+.

Maestro y aprendiz

Una vez que la anterior historia nos capta, toca conocer qué pasa con los protagonistas: Clint y Kate (Hailee Steinfeld) reaccionan ante la presión de una amenaza de muerte, se liberan de sus ataduras y, en el proceso, nos regalan impresionantes escenas de persecución y lucha donde participa también Maya.

La historia avanzó poco con los conflictos, pero estos tuvieron otra función: desarrollar más a los personajes. Kate Bishop demuestra una empatía inusual incluso para los héroes ya establecidos, muy aparte de su comprobada pericia con el arco y flecha; en cambio Barton abre más ese corazón reservado solo a su familia y amigos cercanos. Pero las mejores escenas del dúo no son con el arco y flecha, sino cuando están en calma: en el metro, donde el Vengador por fin reconoce que la joven Bishop es realmente buena en la lucha, y otra donde Kate, ante la discapacidad auditiva de su reacio mentor, le comunica algunos mensajes de su familia.

Entonces llegamos al final de un episodio que se sintió breve. La escena final pone a Clint en conflicto con Jack Duquesne (Tony Dalton), cuya habilidad con la espada es de cuidado. Un cliffhanger típico de la televisión, algo para que veas el próximo episodio. Aunque hay otra escena que promete más: el misterioso “tío” de Maya, cuyo nombre no ha sido mencionado, pero del que se ha comentado en filtraciones.

POSIBLES SPOILERS: El “tío” podría tratarse de Wilson Wisk, alias ‘Kingpin’, mafioso que apareció en la serie “Daredevil” de Netflix y que, nuevamente, podría ser interpretado por Vincent D’onofrio. FIN DE SPOILERS.

La pequeña Maya López junto a su "tío", posiblemente Wilson Fisk (Vincent D'onofrio). Foto: Disney+.

Pero más allá del teaser de Kingpin en próximos episodios, ¿“Hawkeye” ha sido buena hasta ahora? Pues no ha estado mal. A diferencia de las anteriores series de Marvel Studios lanzadas en 2021, estamos ante la historia con narrativa más directa y clara que se sostiene por el elenco protagónico, pero cuyo tema de fondo aún es nebuloso.

“WandaVision” fue sobre el duelo. “The Falcon and the Winter Soldier”, sobre el efecto de la política en las personas comunes. “Loki”, sobre el libre albedrío. “Hawkeye” tiene algunos tópicos propios, como el ser un héroe cuando no se tiene poderes, o lo que sacrificamos por el bien mayor; pero de momento son tramas de leve impacto . Los tres episodios serán cruciales para el futuro de esta historia. Porque los ‘cameos’ y referencias no son suficientes.

Calificación

3.5 estrellas de 5

Pensamientos sueltos

Una triste coincidencia la que aconteció esta semana. Antes de estrenarse el tercer episodio, falleció el padre de Alaqua Cox sin poder ver la reacción de la audiencia al que, hasta ahora, es el mayor papel de la actriz.

El actor que interpreta al pare de Maya es Zahn McClarnon, quien en pocas escenas muestra vulnerabilidad y honestidad para con su hija. Sus mejores papeles están en “Fargo” temporada 2 y “Westworld”.

La marca de sangre que su padre le deja en el rostro a Maya es una referencia directa al personaje en su versión cómic.

Una simpática referencia a la saga resultó ser la flecha de partículas Pym que utiliza Clint.

La flecha USB puede haber sido inútil en este episodio, pero si has visto “What If...?” sabes que tiene el potencial de salvar al universo.

Necesitamos más escenas de Pizza Dog.

