Disney+ estrenó en su plataforma “Hawkeye”, la cuarta serie de la Fase 4 del Universo Marvel. Antecedida por “WandaVision”, “Falcon y el soldado del invierno”, y “Loki”, esta nueva producción protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld aborda la historia de Clint Barton, el nombre real detrás de Hawkeye, junto a Kate Bishop, una joven de 22 años, hábil con el arco y la flecha como él, que lo admira desde niña.

Ambientada dos años después del combate apocalíptico frente a Thanos en “Avengers: Endgame” (2019), en “Hawkeye”, Barton, tiene una misión aparentemente simple: reencontrarse con su familia en Navidad. Sin embargo todo apunta a que no podrá hacerlo pues conocer a Kate Bishop ha puesto su vida de cabeza.

Bishop, quien sueña con convertirse en superhéroe como Barton está en serios problemas con las autoridades y una misteriosa mafia desde que robó el viejo traje de Ronin del maduro Vengador. Esto lo obligará a él a ayudarle pese a que hacerlo pueda poner en peligro a su familia y, por ende, la tranquilidad que viene buscando después de lo vivido con los Avengers.

“La configuración de esta situación es muy importante: nuestros personajes son algo así como opuestos”, declaró Renner a medios de prensa sobre la química de los dos protagonistas. “Pero también se necesita para ello a una actriz inteligente y capaz que pueda hacerlo. Se requiere como un baile entre los dos para sacarlo adelante. Me siento realmente bien sobre ese aspecto de la serie”, concluyó.

Por su parte, Steinfeld dijo sobre Kate Bishop: “Me pareció muy emocionante el hecho de que este es un personaje muy especial y muy querido por muchos fans (de los cómics), que han esperado mucho tiempo para ver que cobrara vida (en la pantalla)”.

10 PUNTOS PARA ENTENDER LOS DOS PRIMEROS EPISODIOS

1. El tiempo en que se desarrolla la historia

Jeremy Renner como Clint Barton y Hailee Steinfeld como Kate Bishopen una escena de "Hawkeye". Foto: Disney

“Hawkeye” está ambientada en diciembre de 2024 dentro de la cronología del UCM, dos años después de la pelea de los Avengers y Thanos en Endgame. Esto lo ha confirmado el propio director de la serie Rhys Thomas a a GamesRadar +.

Vayamos por partes. La historia de “Endgame” se extiende desde 2018 a 2023, por lo que dos años después nos llevaría al 2025. Sin embargo, ya lo ha dicho Thomas, “Hawkeye” se establece durante la navidad 2024. Vale indicar que el resto de series post Avengers también han tenido lugar en 2024. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente cuadro:

2. Basada en el comic de 2012

“Hawkeye”, está inspirada en la serie de cómics escritos por Matt Fraction y David Aja entre 2012 y 2015, considerado uno de los mejores en su rubro y ganador del premio Eisner en varias ediciones.

“... no estamos ante un cómic que reinventase ni sentara un antes ni un después, pero sí que vertió técnicas anteriormente aplicadas por otros autores, a modo de experimentación, proponiendo algo diferente en su momento y que, además, ha envejecido muy bien. Que, además, esté soberbiamente escrito, equilibrando humor y drama sin que el interés decaiga capítulo a capítulo y que, encima, sepa hacer malabares con el tono y el enfoque de las situaciones, lo convierte en una lectura recomendada”, se lee en la edición de noviembre en la que Akira Comics reseña el trabajo de Matt Fraction y David Aja.

3. La historia de Kate Bishop

“Hawkeye” inicia en 2012, en medio de la batalla entre los Vengadores y Loki con su ejército Chitauri. Siendo una niña de 10 años, Kate Bishop perderá en esta guerra a su padre y será rescatada por una de las flechas del ‘Ojo de Halcón’. A partir de entonces, la pequeña admirará y querrá emular a su héroe.

Batalla de Nueva York de "Avengers" de 2012.

En los cómics. la historia de Kate varía. La historia de la arquera de 22 años se remonta al 2005, cuando aparece por primera vez en el primer número de la serie del cómic “Young Avengers”. A diferencia de la serie de Disney+, Kate no pierde a su padre sino a su madre y tiene que lidiar con una ausente figura paterna a la que idolatra.

Sin embargo, esta adoración terminará cuando descubra que el señor Bishop anda en malas juntas con el supervillano El Matador, conocido enemigo de Daredevil. Atrapada por los malos, Kate será rescatada finalmente por los Avengers y será el Ojo de Halcón quien guie su vida.

4. ¿El malo?

Vistos los dos primeros episodios de “Hawkeye”, podríamos decir que hay un claro enemigo de Kate y Clinton. Se trata de Jacques Duquesne (Tony Dalton), un misterioso millonario que a su vez es novio de la madre de Bishop. Educado, con un carácter bastante zen, este personaje no le cae nada bien a su “hijastra” pues esta piensa que él es el responsable de la muerte de su propio tío. Experto en esgrima, este ser aún no revela su verdadero yo y es motivo de discusión entre los fans de la serie pues no se sabe si será realmente malo o terminará siendo fiel a su versión del cómic, en la que usando el alias Swordsman se convierte en el tiempo en un aliado de los Avengers.

Vera Farmiga como Eleanor Bishop y Tony Dalton como Jack Duquesne en una escena de "Hawkeye". Foto: Disney+

5. La historia del perro

Un nuevo protagonista no menos importante en “Hawkeye” es el perro tuerto que se encuentra Kate cuando intenta escapar de la Mafia Deportiva. De nombre Lucky, este ser peludo robará el corazón a la protagonista que al verlo indefenso y con hambre, le dará cobijo en su casa.

La historia de Lucky en el cómic varía mucho de la serie puesto que el perro le pertenece a Ivan Banionis, uno de los miembros de la mencionada mafia. En medio de las constantes peleas de este grupo, el animal pierde un ojo. Solo y abandonado, Lucky (Arrow) recibirá un pedazo de pizza de Clint Barton y devolverá el favor ayudándolo en una pelea, sellando así un lazo de amistad y lealtad entre ambos.

6. ¿Quién es Echo?

Hacia el final del episodio 2 aparece un misterioso personaje, se trata de Echo. Para quienes no lo saben, este ser misterioso cuyo nombre de pila es Maya López (Alaqua Cox) es la hija de un gánster que al ser asesinado por Fisk, el enemigo de Daredevil, le encarga la vida de su pequeña a su propio asesino. Entre los poderes de Echo, como se hace llamar Maya está su maestría para la la música, para la gimnasia, además de tener “reflejos fotográficos”.

En la historia de Disney+, este personaje recién hizo su aparición y desconocemos por dónde llevará Marvel su trama.





DATOS

- Además de Renner y Steinfeld, completan el reparto de “Hawkeye”, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox. Dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie, la serie está disponible exclusivamente en Disney+ desde el 24 de noviembre de 2021.

-La primera serie de Marvel Studios que desembarcó en el servicio de streaming fue WandaVision. Los 9 episodios pueden verse en exclusiva en Disney+, así como también los 6 episodios de Falcon y el Soldado del Invierno, y los 6 episodios de Loki.

