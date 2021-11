Conforme a los criterios de Saber más

Es cantante, vendedor de casas y superhéroe por temporadas, el actor estadounidense Jeremy Renner combate la crítica de los medios la mayor parte del tiempo por la rutina que lleva. Cuando cuestionaron su orientación sexual después de su divorcio. Cuando menospreciaron su carrera como músico no famoso. Cuando él mismo dio una opinión cuestionable del personaje de Universo Cinematográfico de Marvel que caracteriza. Entre otros ecos sobre su vida personal, Renner luce sonriente en su camino profesional, que en esta temporada ha llamado mucho la atención a propósito de la serie “Hawkeye”, que se estrena el 24 de noviembre en Disney Plus.

Hawkeye (Ojo de Halcón), el personaje de Marvel que interpreta Jeremy Renner desde 2012, es el compañero incondicional de Black Widow. Conocidos también por su nombre original, Clinton Francis “Clint” Barton y Natasha Romanoff, fueron agentes de la organización ficticia para combatir las amenazas villanescas, SHIELD. Es ahí donde los personajes afianzan su amistad al trabajar en equipo. Ella, mediante la estrategia y la fuerza. Él, con su arco y súper flechas. Toda una historia de fantasía. Las películas y las series en las que él es estrella de Marvel son parte de lo intrigante en la vida del actor, porque su historial para llegar a Disney ha tenido que pasar por obstáculos y cuestionamientos.

EL SUPERHÉROE DE LOS BIENES RAÍCES

Hay una faceta menos actoral de la vida de Jeremy Renner: su talento para el maquillaje y los bienes raíces. La cosmética es algo muy divertido para él, porque le encanta pintar. De acuerdo con la revista WWD, estuvo trabajando en el mostrador de Lancôme de un centro comercial de su ciudad natal, Modesto.

El trabajo en bienes raíces consiste en remodelar y comprar casas en Estados Unidos, cuyos costos son tan altos como los metros cuadrados de las mansiones. Renner ha vendido al menos 15 casas en 10 años. “¡Esta cosa de actuar no paga!”, comentó el actor a WWD. Esta forma de ganar dinero es lo único que le permite no tener que tomar los roles artísticos por necesidad, sino por convicción y pasión. “También me encanta decirles que se jodan (a las producciones)”, agregó.

Jeremy Renner apareció en un capítulo de la serie de remodelaciones de casas con famosos de Discovery Home & Health junto a los hermanos Drew y Jonathan Scoot. (Foto: Captura/Quadratin)

Hace siete años, Renner rechazó el papel de Hellboy en la película de Guillermo del Toro, porque el guion no le produjo ninguna empatía con el personaje. Es así que remolar, y también construir, casas junto a su amigo y socio Kristoffer Winters es lo que paga las facturas del actor, mientras trata de impulsar su nombre en Hollywood. Pues sus ventas en bienes raíces en California ascienden a más de 10 millones de dólares, según Robb Report.

CRÍTICAS A HAWKEYE

En una entrevista de Digital Spy 2015, Jeremy Renner y Chris Evans (Capitán América) calificaron con un tono irónico al personaje de Scarlett Johanson, Natasha Romanoff, Black Widow, como una “zorra” y una “mujerzuela”. Por eso, pudo haber sido el peor año para el actor que interpreta a Hawkeye, pues las criticas llovieron, a pesar de su declaración de disculpa: “Lamento que aquella broma de mal gusto sobre un personaje ofendiera a alguien. No estaba hablando en serio. Fue solo una broma durante una larga y agotadora gira de prensa”.

Para su mala suerte, no es la primera vez que Renner debe defenderse a la crítica. Después de su divorcio con la actriz canadiense Sonni Pacheco el mismo año en que se estrenó “Los Vengadores: era de Ultrón”, aparecieron rumores sobre su orientación sexual. Un duro tiempo para el artista que solo quería pasar tiempo con su hija, Ava, sin que hablaran de su vida personal.

“No me importa, en última instancia, si eso es lo que la gente quiere pensar, leer y preocuparse. Como sea, di lo que quieras de mí. Mira dónde estamos, socialmente, a pasos agigantados antes de donde comenzamos. Eso es algo asombroso. Sugerir que es negativo, que ser gay es algo terrible, una perversión o lo que sea, simplemente no lo entiendo”, dijo a la revista Playboy.

¿SÚPER VOZ?

Luego del estreno “Avengers: Endgame”, Jeremy Renner retomó su camino en la música. ¿No lo sabías? En 2019, lanzó su disco con la canción “Main Attraction”. La periodista Anne Helen Petersen de Buzz Feed lo comparó con una “copia barata” de la banda de pop rock estadounidense Imagine Dragons. En un video viral ese mismo año, se le escucha cantar una de las líneas de la canción “Heaven Don’t Have a Name”.

De hecho, Renner colaboró como cantante y productor musical para varias películas, por ejemplo, grabó una canción para la película “North Country” (2005) protagonizada por Charlize Teron. También hay otras cintas en la que ha trabajado en la banda sonora, como “Love Comes to the Executioner” (2004) y “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford” (2007). Y aunque los fans no tengan como favorita esa faceta del actor, él continúa poniendo esfuerzo en esa parte de su carrera artística.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Entrevista a Rodrigo de la Serna de "La casa de papel". (Fuente: Saltar Intro)