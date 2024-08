Tres años después de su lanzamiento, “Only Murders in the Building”, la serie original de Hulu que Disney Plus transmite en todo el mundo, ostenta una envidiable salud. Protagonizada por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, la comedia no ha estado exenta de las mismas dificultades que tienen sus competidoras del streaming, sin embargo, por lo visto en el episodio estreno de su cuarta temporada, productores, directores y elenco han salido airosos. Eso es lo que intentaremos desarrollar a continuación.

“Only Murders in the Building” cuenta la historia de tres amigos residentes del Arconia, un emblemático condominio ubicado en una hermosa zona de Nueva York. Marcados por su soledad –Selena (Mabel) es soltera, está distanciada de sus padres y acaba de perder su casa; Short (Oliver) no vive con su hijo, no tiene una pareja y viene de fracasar en un proyecto teatral; y Charles (Martin), no tiene familia cerca y vive del recuerdo de su único personaje memorable en la TV—, nuestros protagonistas se conocieron a partir de su particular gusto por los Podcasts, la herramienta digital que permite oír programas en vivo o grabados sobre distintas temáticas.

Aunque esa afición por grabar historias y ofrecerlas al público en general vía Internet los unió en un inicio, los protagonistas de “Only Murders in the Building” fueron pelando sus capas en pantalla, una por una. Así descubrimos a una Mabel sumamente brillante, pero que enfrenta serias dificultades para asumir relaciones a largo plazo. Charles, por su parte, da vueltas sobre la desaparición de un ser querido, el cual le obliga a preparar miles de tortillas que finalmente bota al tacho. Finalmente, Oliver, de corazón inmenso, pero siempre con más palabras de las necesarias, ha debido sobrellevar el shock que significa descubrir que su único hijo no es tal.

Como pasa con toda herramienta digital, el Podcast presenta diversos requerimientos. Grabar y producir uno es difícil, pero, sobre todo, lograr que su contenido enganche. ¿Cuál fue el tema elegido por nuestros protagonistas? Los crímenes que uno a uno fueron sucediéndose al interior (o tal vez no tanto) del Arconia, el viejo condominio que los cobija. Al comienzo como jugando, Charles, Oliver y Mabel iban, pista tras pista, descubriendo que vivían rodeados de asesinos.

Mabel no luce segura de la propuesta, pero sus amigos desean convencerla.

Pero como presentar solo a tres tipos descubriendo la verdad detrás de raros crímenes se podría haber agotado rápidamente, la producción de Hulu abrió el abanico. Así pues, una serie de factores digamos, secundarios, aportó lo necesario para distender el componente ‘policiaco’ (porque sí, los protagonistas de este proyecto pueden ser cualquiera de nosotros, pero todos poseen un alma detectivesca). En esa línea, hemos visto desde administradoras renegonas, vecinos pintorescos, hasta porteros parlanchines, pasando por simpáticos gigolós, y hasta dobles de alto riesgo. Todos desfilaban dentro y fuera del Arconia para sostener temporadas no siempre cortas.

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE SALTAR INTRO

Fue así como llegamos a la tercera temporada de “Only Murders in the Building”. Con muchas nominaciones al Emmy y algunas estatuillas en los bolsillos, Hulu (ya casi completamente adquirido por Disney) sumó al elenco a (más) súper estrellas. La ganadora del Oscar Meryl Streep interpretando a Loretta Durkin y el archi mediático Paul Rudd como Ben Glenroy. Ambos eran mucho más que los previamente utilizados Aaron Domínguez, Cara Delevingne e inclusive la propia Tina Fey. Con esos nuevos nombres, ¿qué podría salir mal? Así se tejió una historia relativamente simple: en el debut del regreso de Oliver a la dirección teatral, Ben cae muerto sobre el escenario. No más cadáveres dentro condominio. Esta vez estaban afuera.

Gran parte del éxito de esta serie creada por John Hoffman y Steve Martin radica en que sus tres protagonistas, aún en las circunstancias más estrafalarias, conservan siempre su identidad. El humor ácido y la altivez con la que Mabel trata a Oliver y Charles se ha mantenido de la primera a la cuarta temporada. El desparpajo de Oliver al robarse la comida de casas ajenas o al pedir ‘una chambita’ no ha desaparecido. Finalmente, la poca vergüenza que Charles tiene al hablar de sí mismo como alguien divertido (sin serlo), persiste. Todos estos elementos, expuestos desde distintas aristas, están presentes en la cuarta temporada de la serie, estrenada el 27 de agosto.

Los protagonistas de "Only Murders in the Building"

Marcado por un aura cinematográfica que a ratos va in crescendo, el primer episodio de la temporada 4 de “Only Murders in the Building” parte de un hecho positivo: Paramount quiere convertir en película la historia de cómo se hizo posible el Podcast de Charles, Oliver y Mabel. Para hace realidad dicho propósito, la productora Bev Melon (Molly Shannon) está dispuesta a ofrecer todo lo que nuestros protagonistas le pidan. Pero antes, por supuesto, deberá endulzarlos con todo aquello que –visto en conjunto—conforma lo que conocemos como la magia del cine.

Una escena propia de la Nueva York de hace dos décadas se rueda mientras Charles, Oliver y Mabel recorren solo un espacio de las locaciones que Paramount tiene en Los Ángeles. Solo unos minutos después les confirmará que sí, la productora quiere su película para antes de Navidad. Tras la típica escena bochornosa (y pública) de Charles, es Mabel quien --¡oh, sorpresa! —no está segura de “vender sus derechos personales” a la gigante del cine. Este pequeño drama personal será acompañado por un plus absolutamente humorístico: la aparición de los dobles de los creadores del Podcast (porque sí, hay directores, guionista, elenco y hasta fecha de estreno establecida sin que los realmente involucrados hayan dado aún el ‘sí’). De Eugene Levi como Charles a Zach Galifianakis como Oliver, pasando por Eva Longoria como Mabel. ¿Se parecen? Tal vez eso no sea lo importante a estas alturas.

Pero ni siquiera ver a Zach Galifianakis burlándose en la cara de Oliver Putnam debe hacernos olvidar que la esencia de esta serie es, precisamente, los crímenes. Por eso la rara desaparición de la doble de Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch), –ya adelantada al final de la temporada 3—abre camino para ver cómo esta vez, guionistas, directores y equipo en general, han girado la tuerca. ¿Cómo se presentará ahora el crimen de turno? La elección parece encaminada hacia lo correcto. Porque el primer episodio de la temporada 4 de “Only Murders in the Building” toma como base e inspiración el mejor cine para ir adelantándonos, poco a poco, lo que nos espera en nueve episodios restantes (todos los martes en adelante, y el último a emitirse el 29 de octubre).

Selena Gomez, Meryl Streep y Martin Short en una escena de "Only Murders in the Building" temporada 4

Es Charles quien desde el inicio de este episodio alude a la historia del cine, una industria que, desde su creación, más de un siglo atrás, ha cautivado a millones de personas en distintas latitudes. Para ambientar su relato, la voz de “Brazzos” se acompaña de nada menos que imágenes salpicadas del inicio de “Érase una vez en el oeste” (1968), una de las grandes películas del italiano Sergio Leone, cultor preponderante del “spaghetti western”, e impulsor de genios del rubro como el compositor italiano Ennio Morricone o el actor estadounidense Clint Eastwood.

“Un gran momento cinematográfico puede vivir en tu mente para siempre”, dice la voz de Martin mientras su personaje, acompañado de Mabel y Oliver se aprestan a confirmar que a veces uno no es lo que quiere ser, sino lo que le toca. Y a estos tres amigos les ha tocado ser detectives de lo inhumano, investigadores del horror, pero, sobre todo, grandes acompañantes de sí mismos.