Ryan Murphy, el rey midas de la televisión, está listo para estrenar un nuevo drama. Se trata de “Todo vale”, una serie que cuenta con un destacado elenco con figuras como Naomi Watts, Glenn Close y Kim Kardashian.

La serie llega tras éxitos como “Monstruos” y “American Horror Story”, producidos por Ryan Murphy, y se estrenará en Disney+ para tomar el lugar del suceso de la comedia “Only Murders in the Building”, que acaba de finalizar temporada.

En paralelo a este lanzamiento, Disney anunció que Hulu se convertirá en la nueva marca global de Entretenimiento General dentro de Disney+, desplazando a Star. Así, “Todo Vale” se sumará a otros éxitos como “Only Murders in the Building” y “Shōgun de FX”, que ahora también estarán disponibles bajo la sección Hulu en la misma plataforma.

Sinopsis

“Todo Vale” narra la historia de un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden dejar un bufete predominantemente masculino para fundar su propio despacho. La serie explora los retos, las tensiones y las alianzas cambiantes que enfrentan estas mujeres mientras lidian con casos de alto perfil, secretos escandalosos y las complejidades emocionales dentro y fuera del juzgado. En un entorno donde predominan el dinero y la competencia personal, el equipo redefine las reglas del juego legal y sentimental.

Elenco

La serie cuenta con la participación de grandes figuras. Entre ellas:

Kim Kardashian

Naomi Watts

Niecy Nash-Betts

Teyana Taylor

Matthew Noszka

Sarah Paulson

Glenn Close

“Todo Vale” es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. Ryan Murphy lidera el proyecto como guionista, productor ejecutivo y director.

Fecha de estreno

La serie se estrenará exclusivamente por Disney+ a partir del 4 de noviembre, marcando una nueva etapa para la plataforma con Hulu como sello global.

El estreno inicial incluirá tres episodios, seguidos de la emisión semanal de un nuevo capítulo cada martes. La primera temporada contará con un total de 10 episodios.