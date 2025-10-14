“La máquina: The Smashing Machine”: fecha de estreno en Perú

El reconocido actor Dwayne “The Rock” Johnson deja atrás los papeles de acción que lo han convertido en una estrella mundial para adentrarse en el terreno más humano y vulnerable de su carrera con “La máquina: The Smashing Machine”, la nueva película dirigida por Benny Safdie, que llega a todos los cines del Perú este 16 de octubre.

Tráiler oficial

¿De qué trata “La máquina: The Smashing Machine”?

Basada en la vida de Mark Kerr, uno de los pioneros y más temidos luchadores de artes marciales mixtas (MMA), la cinta retrata la dualidad de un deportista que vivió tanto la gloria como el abismo. Kerr fue una leyenda del UFC y del circuito PRIDE japonés, pero su vida fuera del octágono se vio marcada por la adicción, el dolor y la pérdida de control sobre sí mismo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Safdie, conocido por su estilo crudo y realista, transforma la biografía de Kerr en una historia de lucha interna, donde la mayor batalla se libra fuera del ring. La película combina la intensidad física del deporte con una mirada íntima y emocional a la fragilidad humana.

Dwayne Johnson en su interpretación más intensa

En “La máquina: The Smashing Machine”, Dwayne Johnson sorprende con una actuación completamente alejada de sus habituales héroes invencibles. Su interpretación de Mark Kerr muestra una nueva faceta del actor: vulnerable, conflictuado y profundamente humano.

La crítica internacional ya ha destacado la transformación física y emocional de Johnson, señalando que este podría ser uno de los papeles más importantes de su carrera. Su trabajo explora las cicatrices psicológicas detrás del éxito y ofrece un retrato conmovedor de un hombre que lo tuvo todo… y lo perdió en su búsqueda de redención.

Reparto principal

Dwayne Johnson como Mark Kerr

como Mark Kerr Emily Blunt como Dawn Staples

como Dawn Staples Lukas Gage como Coleman Kerr

como Coleman Kerr Oleksandr Usyk como Oleg Taktarov

como Oleg Taktarov Moses Ingram como Denise Kerr

como Denise Kerr Harris Yulin como Bob Meyer

como Bob Meyer Zachary Quinto como Dr. Lurie

Ficha técnica