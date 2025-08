“Animales peligrosos”: tráiler oficial y fecha de estreno en Perú

Este 14 de agosto, las salas de cine de toda Latinoamérica se preparan para recibir “Animales peligrosos”, una película que redefine el género de terror. Aunque la belleza del océano australiano es el telón de fondo, el verdadero horror no reside en las profundidades, sino en la superficie. Dirigida por Sean Byrne, esta cinta se sumerge en un thriller psicológico que explora los límites del miedo y la supervivencia humana.

El secuestro en alta mar

La trama sigue a Zephyr, una surfista que busca escapar de un pasado oscuro en la costa este de Australia. Lo que comienza como una noche romántica junto a Moses se transforma en una pesadilla. Es secuestrada por Tucker, un pescador local que la arrastra a una espiral de manipulación, aislamiento y terror. Pero mientras lucha contra su captor, Zephyr también debe enfrentar el temor constante de los tiburones que acechan bajo el agua, un miedo que se convierte en una metáfora del peligro que la rodea.

Un monstruo en la superficie

La idea de la película surgió de la mente de Nick Lepard, guionista y amante de los deportes acuáticos, quien imaginó una escena inquietante en alta mar. A partir de esa visión, la historia evolucionó para convertirse en una poderosa reflexión sobre el aislamiento, el trauma y la resiliencia. El director Sean Byrne (conocido por sus trabajos en The Loved Ones y The Devil’s Candy) vio en el guion una oportunidad única: “Los tiburones no son los villanos esta vez. El verdadero monstruo está en la superficie”, explicó. La cinta, con su combinación de suspenso atmosférico y una narrativa intensa, promete mantener al público al filo de sus asientos.

Ficha Técnica

Título Original : Dangerous Animals

: Dirección : Sean Byrne

: Sean Byrne Guion : Nick Lepard

: Nick Lepard Producción : Ben Young, Jamie Hilton, Michael Schwarz

: Ben Young, Jamie Hilton, Michael Schwarz Género : Thriller, Terror psicológico

: Thriller, Terror psicológico País : Australia

: Australia Fecha de Estreno: 14 de agosto

Reparto principal