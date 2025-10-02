“The Smashing Machine” (en español: “La Máquina: The Smashing Machine”) es la película con la que Dwayne ‘La Roca’ Johnson apunta a competir por el premio Óscar al Mejor Actor. Y es que el filme tiene todos los ingredientes que ama la Academia: es una cinta biográfica, incluye una transformación física y está liderada por un protagonista subestimado por su nivel interpretativo. Así, ¿te gustaría verla? Entonces, presta atención. Aquí te presento la fecha de estreno de la producción por país.

Vale precisar que el largometraje narra la impactante historia real de Mark Kerr, uno de los pioneros de la UFC, a través de su meteórico ascenso en el mundo de las artes marciales mixtas.

De esta manera, el filme explora una carrera amenazada por la lucha del hombre contra la adicción a los opiáceos, mientras cuenta con el incondicional apoyo de su esposa Dawn Staples (Emily Blunt).

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Smashing Machine”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE SMASHING MACHINE” EN ESTADOS UNIDOS?

La película llega a los cines de Estados Unidos el viernes 3 de octubre de 2025, de la mano de la destacada distribuidora A24.

¿FECHA DE ESTRENO DE “THE SMASHING MACHINE” EN LATINOAMÉRICA?

A continuación, conoce las fechas de lanzamiento programadas en América Latina:

Argentina: jueves 9 de octubre de 2025.

México: jueves 9 de octubre de 2025.

Nicaragua: jueves 9 de octubre de 2025.

Panamá: jueves 9 de octubre de 2025.

Paraguay: jueves 9 de octubre de 2025.

República Dominicana: jueves 9 de octubre de 2025.

Bolivia: jueves 16 de octubre de 2025.

Brasil: jueves 16 de octubre de 2025.

Chile: jueves 16 de octubre de 2025.

Colombia: jueves 16 de octubre de 2025.

Perú: jueves 16 de octubre de 2025.

Uruguay: jueves 6 de noviembre de 2025.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE SMASHING MACHINE” EN ESPAÑA?

Al igual que en Estados Unidos, el largometraje llega a los cines del territorio español el viernes 3 de octubre de 2025, distribuida por Diamond Films.

FICHA TÉCNICA DE “THE SMASHING MACHINE”

Año: 2025

2025 Duración: 123 min.

123 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Ben Safdie

Ben Safdie Guion: Ben Safdie

Ben Safdie Música: Nala Sinephro

Nala Sinephro Fotografía: Maceo Bishop

Maceo Bishop Compañías: A24, Out for the Count, Seven Bucks Productions

"The Smashing Machine" es una película dirigida por Ben Safdie que se desarrolla a lo largo de 123 minutos de metraje (Foto: A24)

