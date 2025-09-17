“Homo Argentum”: tráiler oficial y fecha de estreno

Este 18 de septiembre, los cines del Perú recibirán el esperado estreno de “Homo Argentum”, la nueva película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que llega con una propuesta única y desafiante. La cinta tiene como protagonista absoluto a Guillermo Francella, quien sorprende con un despliegue actoral sin precedentes al interpretar 16 personajes diferentes en un solo filme.

Tráiler oficial

Una película de relatos cortos con mucho humor e ironía

Lejos de una narrativa convencional, “Homo Argentum” se construye a partir de dieciséis relatos breves e independientes. Cada historia tiene su propio estilo, ritmo y punto de vista, pero todas encuentran un hilo común en la mirada crítica y humorística hacia la sociedad argentina. Francella se transforma en múltiples rostros: desde un padre de familia común hasta un magnate, pasando por un humilde vendedor ambulante o un excéntrico director de cine.

La mirada de Cohn y Duprat

Los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, reconocidos por su cine provocador y de autor, vuelven a apostar por una propuesta arriesgada. “Homo Argentum” combina humor ácido, sátira social y un guiño a los clásicos de la comedia italiana, logrando que el espectador se ría y, al mismo tiempo, se vea reflejado en situaciones cotidianas cargadas de ironía.

Un estreno que promete conversación

Más allá de su estructura innovadora, la película propone una experiencia cinematográfica distinta: una radiografía de la vida urbana, las contradicciones de la sociedad contemporánea y los dilemas humanos que trascienden fronteras. Con su versatilidad actoral, Francella invita al público a reír, pensar y reconocerse en la pantalla.

Sinopsis

“Homo Argentum” es una película compuesta por dieciséis relatos breves en los que Guillermo Francella interpreta a un personaje distinto en cada historia. Desde situaciones familiares hasta extravagantes escenarios sociales, la cinta ofrece una visión crítica y humorística de la sociedad argentina, mezclando risas con reflexiones sobre la vida cotidiana.

