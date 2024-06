El público salió satisfecho de las salas de cine, después de ver la película animada de Disney y Pixar “Intensamente 2″ (o “Inside out 2″ en español). La comedia sobre las emociones de la adolescente Riley ha batido récord de taquilla y sus días en cartelera atraerán más audiencia, la cual se pregunta si habrá una tercera cinta que continúa con las etapas de vida de la joven.

“Intensamente 2″ superó los 500 millones de dólares de taquilla global con solo ocho días en cartelera, un récord que supera los 282 millones de dólares a nivel mundial de “Dune 2“ y otros éxitos de la historia del cine. La tendencia a causa del entusiasmo de los fans de la cinta de Pixar no para en las redes sociales, y muchos ya quieren saber si los creadores piensan en una continuación.

¿Habrá “Intensamente 3″?

Riley ahora quiere ser una gran jugadora de Hockey. (Foto: Disney)

El director de “Intensamente 2″, Kelsey Mann, admitió las ganas de incorporar nuevas emociones a la historia de Riley, la joven protagonista de la historia que alberga a las personalidades Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, así como los nuevos integrantes del equipo, Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento. Además, Mann no descarta un nuevo relato con personajes a los que nunca pudo agregar, “Lógica y Razón”.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

“El consejo que me dio Pete Docter, el director original, es que hay una diferencia entre cerebro y mente. Y muchas de las cosas que decía, haciendo bromas, era sobre la corteza prefrontal, donde se encuentra la lógica, entonces me decía que no, que debía hablar como un psiquiatra, y no hablar de una parte física del cerebro. Y esa es la distinción que aprendí de la primera película. Pero creo que sería divertido tener a Lógica y Razón. Hay algo en lo que podemos trabajar con ello”, dijo Kelsey Mann a SensaCine.

El preciso momento en el que Ansiedad aparece por primera vez en "IntensaMente 2". (Foto: Disney)

Por otro lado, Mann aseguró su entusiasmo por continuar la historia de Riley en una tercera película. “Definitivamente pienso que una tercera película es posible”, dijo Mann a RPP Noticias. Y es que no muchos lo notaron, pero un guiño de la segunda cinta da pie a seguir dibujando escenarios en el universo mental de Riley.

En un diálogo con Collider sobre una posible tercera película, Mann habló sobre un escenario que apareció en “Intensamente 2″ llamado “Procastination Land”, que se traduce como “la tierra de la procastinación”. “El lugar tenía un gran cartel que decía ‘Procrastination Land’, y luego decía ' Muy pronto.’ Y el personaje de Furia exclamó: ‘¿Pero cuándo van a empezar a construir ese lugar?’. No han hecho ningún movimiento al respecto. Es una idea muy divertida. Tuvimos problemas para entender las razones de esta historia en particular. No les contaré todo al respecto, hay otras cosas que son realmente divertidas. Pienso: ‘Esto tiene que usarse de alguna manera en el futuro’”, dijo Mann.

Disney todavía no lanza el anuncio de una tercera película de “Intensamente”. Sin embargo, hay planes de alargar la franquicia con el spin-off “Dream Productions”. La historia se desarrolla en un set de filmación con sede en la mente de Riley, y por si no lo vieron, el escenario apareció en la primera película como si fuera una parte de su cerebro donde se crean sus sueños.