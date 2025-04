La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú) tiene en agenda para este martes el debate y votación del informe preliminar sobre la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte y el presunto abandono del cargo.

El tema será abordado como segundo punto de la agenda. La sesión se iniciará a las 9 de la mañana. Previamente, el grupo de trabajo volverá a recabar el testimonio del exprimer ministro Alberto Otárola, quien responderá por esta investigación y por el caso Rolex.

Entre los puntos más relevantes del documento, al que accedió El Comercio, se señala que de los indicios encontrados a la fecha, Boluarte Zegarra habría incurrido en una infracción constitucional por faltas a sus deberes funcionales, que acarrearía su “suspensión temporal” en el cargo .

ESTA ES PARTE DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME:

Además, concluye que, conforme al análisis de los hechos, las diligencias preliminares realizadas y los informes de investigación periodística recientemente difundidos, se puede “afirmar con alto grado de certeza que la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se sometió a una intervención quirúrgica de rinoplastía y otros procedimientos faciales que, más allá de cualquier posible justificación funcional, revisten un carácter eminentemente estético”.

El titular de la Comisión de Fiscalización confirmó a El Comercio que el tema se abordará este martes. “Mañana (martes) se somete a votación el informe preliminar del caso cirugías y bótox de la presidenta de la República”, dijo.

El informe se sustenta en reportajes de medios de comunicación, como el semanario “Hildebrandt en sus trece”, documentos, declaraciones de especialistas y exfuncionarios invitados a la comisión, el audio de Patricia Muriano, entre otros.

De acuerdo con el documento, la intervención que se realizó Boluarte no habría estado estrictamente relacionada con una necesidad médica impostergable.

La mandataria habría generado un período de incapacidad temporal entre 2 a 12 días en el ejercicio de sus funciones. El sustento de esto, precisan, se revela del reporte operatorio difundido públicamente, por lo que se habría afectado la continuidad del mando y la toma de decisiones en la más alta magistratura del país.

Otra de las conclusiones del informe sostiene que se ha determinado de manera objetiva y veraz que la presidenta no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones presidenciales, derivada de las intervenciones quirúrgicas realizadas.

También establece que, conforme a la información contenida y analizada, se ha llegado a determinar que Boluarte habría permanecido internada en una clínica por un periodo de dos días y una mañana, sumando a ello los días de descanso médico (7 a 12 días) que habría requerido para la recuperación de este tipo de cirugías.

Todo ello, según el documento, evidenciaría “un abandono de cargo sin justificación constitucional”, al no haberse activado el mecanismo de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, lo cual configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú.

El documento resalta la necesidad de esclarecer el impacto real de dichos procedimientos quirúrgicos en el desempeño normal de las responsabilidades gubernamentales de la presidenta de la República mediante una comisión con facultades de investigación.

Finalmente, el documento también resalta aspectos como la existencia de algunos actos de obstrucción a la investigación desde el Ejecutivo y algunos sectores del Legislativo. Además de las múltiples faltas a la verdad en la que habría incurrido Boluarte, que reflejaría una conducta reiterativa, dolosa y encubridora, sumado a presuntos actos de corrupción, que podrían acarrear una “incapacidad moral permanente” de la mandataria.

Este caso también es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración pública, omisión de funciones y alternativamente abandono de cargo; y como presunta autora de negociación incompatible.

Además… Cabani confirma cirugía El cirujano Mario Cabani confirmó el viernes ante la Comisión de Fiscalización que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una cirugía en su clínica y que él participó en la operación. El médico fue citado por dicho grupo de trabajo a fin de que aclare y detalle la intervención médica practicada a la mandataria, la evaluación pre-operatoria, intra-operatoria y post-operatoria, dentro del periodo del 29 de junio al 10 de julio del 2023.

No obstante, pese a que Cabani se presentó ante la comisión, no brindó detalles del caso, asegurando que el secreto profesional médico le impedía precisar los procedimientos practicados a la mandataria. Alegó que solo por orden judicial, que está pendiente de resolverse, podría compartir los detalles del caso.

Presidenta habría reconocido que estuvo internada

La presidenta Boluarte habría reconocido ante la Fiscalía de la Nación que al menos se quedó una noche internada en la clínica del doctor Mario Cabani tras la cirugía a la que se sometió en junio del 2023. Así lo dio a conocer “Cuarto Poder” el último domingo.

Según el dominical, la mandataria reiteró que su operación no fue un tema estético, que tenía problemas para respirar por un tabique desviado y que se quedó en la clínica no porque así lo requería el procedimiento médico, sino por una cuestión de comodidad y decisión propia.

“Ahí, terminada la intervención, el médico que me atendió me dio inmediatamente de alta, porque era un tratamiento menor y ambulatorio, y recomendó que no tuviese contacto físico o hacer alguna actividad forzada y sugirió, como era aproximadamente pasada las diez de la noche, que me quedara a descansar en la clínica, la misma que acepté”, expresó.

“Al día siguiente, 29 de junio, feriado porque se festeja San Pedro y San Pablo, luego de tomar desayuno, me retiré a mi domicilio real, luego para cumplir con mis funciones como presidenta de la República”, agregó Boluarte.

Se trata de una versión diferente a la que ofreció inicialmente el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, el 13 enero de este año, luego de que la presidenta acudiera al Ministerio Público para brindar su declaración ante la fiscal Delia Espinoza.

Aquella vez, Portugal aseveró, en diálogo con medios de comunicación, que la operación se realizó durante las “horas de sueño de la mandataria” y duró entre 40 a 50.

El abogado dijo, además, que su patrocinada estuvo “absolutamente consciente, lúcida y, en todo momento de la intervención, despierta”.

“Al día siguiente regresó a sus labores oficiales y de presidenta sin ninguna consecuencia y sin ninguna problemática. La presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta tierra. Fue con anestesia local, no hubo ni un estado de inconsciencia, tampoco hubo falta de lucidez. Dada la irrelevancia de la operación, el posoperatorio se desarrolló por recomendación médica de manera ambulatoria”, puntualizó.

De acuerdo con “Cuarto Poder”, el reporte médico de la clínica Cabani contradice a Boluarte, pues señala que la presidenta no permaneció solo hasta la mañana del 29, sino que lo habría hecho al día siguiente, 30 de junio. Es decir, se habría quedado dos noches y una mañana internada.

Según el dominical, hubo una llamada de atención por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al abogado Juan Carlos Portugal, quien al parecer le dictaba a la mandataria lo que debía decir.

“En este acto, la señora fiscal de la Nación exhorta y apercibe a la defensa de la investigada que deponga su actitud de dictar algunas palabras, porque estamos observando y lo está haciendo de manera intermitente, dejando constancia de la exhortación y apercibimiento”, dice el documento.

En respuesta, el área de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República dijo a “Cuarto Poder” que no existe ningún marco legal al respecto.

“No hay un marco legal, ni en la Constitución de la República, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni en la ley orgánica del Congreso de la República, que se deba comunicar cuando uno va a asistir a un establecimiento de salud. Y, al no existir un marco legal, no vi el deber de comunicar al Congreso dicha atención médica”, subrayó.

El caso

El caso se dio a conocer en mayo del 2024 por el semanario “Hildebrandt en sus trece”. El medio de comunicación reveló que la jefa de Estado se ausentó de la presidencia luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

Boluarte optó primero por guardar silencio e ironizar sobre la información. “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”, declaró en julio del 2024.

Posteriormente, la información cobró fuerza tras las declaraciones que dio su exprimer ministro Alberto Otárola a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Tras ello, la fiscalía le abrió una investigación por la presunta omisión de actos funcionales y abandono de cargo.

En respuesta, Boluarte admitió en un mensaje a la Nación que se sometió a una intervención médica. Sin embargo, argumentó que fue por razones de salud y descartó que se tratara de un procedimiento estético.

Boluarte había cumplido 6 meses en la Presidencia cuando, de un momento a otro, dejó de registrar actividades en su agenda oficial.

Desde el jueves 29 de junio hasta el domingo 9 de julio del 2023, la presidenta desapareció de la agenda pública. A excepción del 5 de julio, que encabezó de manera remota, a través de la plataforma Webex, una sesión del Consejo de Ministros.

La última actividad en la que participó antes de ausentarse fue una condecoración a efectivos policiales el 28 de junio del 2023. Luego no se vio a la mandataria durante varios días. Incluso, en las redes sociales de la presidencia se puede observar que las actividades oficiales están encabezadas por diversos ministros.

En las últimas semanas, han salido a la luz nuevos detalles y personajes vinculados a la intervención quirúrgica a la se sometió la mandataria Dina Boluarte en la Clínica Cabani. Entre ellos, el audio atribuido a su exasistenta Patricia Muriano y un reporte médico de la clínica del doctor Mario Cabani que revelaría que Boluarte se sometió a cuatro procedimientos estéticos.