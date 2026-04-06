Horóscopo de HOY, lunes 6 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para prevenir problemas, sobre todo en asuntos de dinero. Amor: alguna persona maliciosa sembrará confusión en la pareja pero lo ignorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierto negocio o proyecto podría demandar un viaje en el que aprenderá mucho. Amor: su ser interior le dirá qué hacer para recuperar un afecto de otros tiempos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será buena idea alejarse de gente que solo sabe hablar de sus pérdidas. Amor: surgirá un encuentro que sanará las heridas del pasado que aún persisten.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: nuevos contactos le darán mayor dinamismo a un proyecto que no arranca. Amor: una discusión en la pareja servirá para entender que no siempre tendrá razón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: para iniciar una nueva empresa o hacer inversiones, lo tomará con cautela. Amor: momento para no sugerir muchas iniciativas en la relación, necesita tomar solo una.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: éxito en tareas que requieren una precisa habilidad; habrá beneficios. Amor: ideal para planear encuentros postergados e iniciar un nuevo romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un gran esfuerzo tendrá éxito y una justa recompensa. Ideal hacer compras. Amor: hará bien en evitar discusiones y decir algo de lo que pueda arrepentirse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será propicio negociar beneficios o mejorar condiciones en contratos. Amor: disfrutará de un agradable estado de armonía en la pareja que hará fluir la calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: estar alerta será inteligente, hay riesgo por engaños o errores. Amor: la comunicación estará en problemas y podría causar malentendidos o desencuentros.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los emprendimientos nuevos sufrirán altibajos, pero lo superarán. Amor: una relación intensa hará que la soledad se disipe y su mundo interior se renueve.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y hacer planes bien calculados y austeros. Amor: le rodeará gente a toda hora que no le deja en paz, pero los alejará con carácter.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto será considerado como una idea de gran innovación. Amor: la armonía y complicidad en la pareja ayudará a disfrutar de la vida social.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON HABILIDAD PARA HACER DINERO RÁPIDO PERO NO CONSIDERA EL FUTURO.