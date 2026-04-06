Por Redacción EC

Con la cercanía de las Elecciones Generales 2026, crece la atención de la ciudadanía hacia un proceso que definirá a las principales autoridades del país. En una sola jornada, los votantes elegirán a quienes ocuparán diversos cargos de liderazgo político, convirtiendo este evento en uno de los más significativos dentro del calendario democrático. Diversos aspirantes se presentan como opciones para los electores, quienes deberán analizar, reflexionar y tomar decisiones antes de emitir su voto. Por la magnitud de la elección y la cantidad de puestos en disputa, los miembros de mesa podrían enfrentar jornadas más largas de lo habitual, ya que su labor incluye supervisar la votación y garantizar el conteo correcto de sufragios. Más allá del incentivo económico de S/ 165, los ciudadanos designados recibirán beneficios adicionales por cumplir esta función cívica, que abarcan tanto aspectos de formación como apoyo logístico durante el desarrollo de la jornada electoral. A continuación, te explicamos con detalle en qué consisten estas compensaciones y cómo se implementarán.