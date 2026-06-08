Por Redacción EC

Durante la jornada electoral del 7 de junio, millones de ciudadanos participaron en las urnas para definir quién asumirá la Presidencia del Perú. En este proceso, los miembros de mesa desempeñaron un papel esencial, ya que fueron los responsables de instalar, supervisar y cerrar las mesas de votación desde las primeras horas del día. Debido a la importancia de esta labor, muchos ciudadanos buscan conocer cuál es la compensación económica que reciben por cumplir esta función y cuáles son los pasos establecidos para acceder al pago correspondiente de las Elecciones presidenciales. A continuación, te explicamos todos los detalles. Además, también te contaremos otros aspectos que sí o sí debes saber sobre este proceso electoral que se dio en medio de gran expectativa.