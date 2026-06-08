Durante la jornada electoral del 7 de junio, millones de ciudadanos participaron en las urnas para definir quién asumirá la Presidencia del Perú. En este proceso, los miembros de mesa desempeñaron un papel esencial, ya que fueron los responsables de instalar, supervisar y cerrar las mesas de votación desde las primeras horas del día. Debido a la importancia de esta labor, muchos ciudadanos buscan conocer cuál es la compensación económica que reciben por cumplir esta función y cuáles son los pasos establecidos para acceder al pago correspondiente de las Elecciones presidenciales. A continuación, te explicamos todos los detalles. Además, también te contaremos otros aspectos que sí o sí debes saber sobre este proceso electoral que se dio en medio de gran expectativa.

¿Fuiste miembro de mesa? Este es el paso a paso para recibir los S/165 que te corresponden

Tras la realización de las Elecciones Presidenciales en el Perú, los ciudadanos que desempeñaron la función de miembros de mesa podrán acceder a una compensación económica por su participación durante la jornada electoral. Este incentivo asciende a S/ 165, monto que representa el 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el cobro de este beneficio podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida alcanza a los miembros de mesa titulares y suplentes, así como a las personas que asumieron dicha responsabilidad el mismo día de los comicios.

Para recibir el pago, es indispensable haber cumplido íntegramente con las labores asignadas durante todo el proceso electoral, desde la instalación de la mesa hasta el cierre y entrega de la documentación correspondiente.

Los miembros de mesa pueden optar por recibir su dinero mediante depósito en una cuenta de ahorro (Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank). Para acceder a esta modalidad, la persona debe contar con una cuenta en soles a su nombre, ya que el abono es personal e intransferible. Eso no es todo, también se puede recibir el pago mediante billetera digital (Yape), lo que facilita un acceso rápido desde cualquier lugar. Asimismo, se mantiene la alternativa de cobro presencial en agencias del Banco de la Nación a nivel nacional para quienes prefieran retirar el dinero de manera presencial, conforme comparte Infobae.

¿Cómo exonerarte de la multa?

De acuerdo con la plataforma del Gobierno, quienes no votaron o incumplieron su función como miembros de mesa en estas Elecciones Generales 2026 pueden solicitar la exoneración de la multa electoral mediante un trámite virtual en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones o, de forma excepcional, en sus oficinas a nivel nacional. De esta manera, el procedimiento consiste en presentar una dispensa o justificación desde el día siguiente de los comicios, adjuntando los documentos que acrediten la ausencia y, de ser el caso, pagar una tasa de S/ 25.90 (código 01465). A continuación te presentamos los requisitos para tramitar una justificación o dispensa:

Copia del Documento Nacional de Identidad (Solo para la causal de pérdida o robo de DNI).

Se deben presentar copias simples de los documentos que respalden la causal invocada, correspondientes al periodo electoral y vinculadas directamente a la fecha del proceso, conforme a lo establecido en la tabla general de causales para la justificación o dispensa.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

El pago por derecho de trámite se realiza según el monto establecido en el TUPA vigente. La inasistencia a la instalación de la mesa o la omisión del voto implica una tasa de S/ 25.90 en cada caso; si se incurre en ambas faltas, se abona un solo pago por ese monto. Este derecho debe acreditarse por cada proceso electoral.

El pago por derecho de trámite se realiza en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal.