Si fuiste elegido miembro de mesa (titular o suplente) para las Elecciones Generales 2026 y te preguntas qué pasará este 7 de junio en la segunda elección presidencial, es vital que conozcas las últimas disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). No asistir a la instalación de la mesa de sufragio acarrea multas económicas elevadas, pero la ley contempla mecanismos para eximirte de esta responsabilidad si cuentas con un motivo de fuerza mayor. Aquí, te explicamos los plazos, requisitos y una reciente e importante resolución que podría ahorrarte todo el trámite si ya realizaste tu solicitud en la primera vuelta.

¿Cuál es la diferencia entre excusa y justificación al cargo de miembro de mesa?

Antes de iniciar cualquier trámite en la plataforma de la ONPE, debes identificar qué procedimiento corresponde a tu situación actual:

Excusa al cargo: Se presenta por impedimentos amparados por la ley (como ser candidato, personero, miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad, tener más de 70 años, o encontrarse en estado de gestación o lactancia). Este trámite se realiza de manera anticipada.

Se presenta por impedimentos amparados por la ley (como ser candidato, personero, miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad, tener más de 70 años, o encontrarse en estado de gestación o lactancia). Este trámite se realiza de manera anticipada. Justificación de inasistencia: Aplica exclusivamente por razones de salud. Si sufres una enfermedad grave o un accidente que te impide asistir el mismo 7 de junio, debes tramitar una justificación respaldada por un certificado médico.

¿Qué dice la Resolución Jefatural N° 000083-2026-JN/ONPE sobre la segunda vuelta?

El pasado 15 de mayo, la ONPE emitió la Resolución Jefatural N° 000083-2026-JN/ONPE, una medida que beneficia directamente a miles de ciudadanos bajo el principio de continuidad electoral.

Esta norma establece que todas las excusas y justificaciones que fueron aprobadas para la primera vuelta del 12 de abril mantienen su plena validez para la segunda vuelta del 7 de junio. Esto significa que si ya realizaste el trámite con éxito el mes pasado, no necesitas volver a presentar documentos ni pagar tasas; la exoneración de la multa se aplica de forma automática para el balotaje.

¿Quiénes deben tramitar una nueva excusa o justificación para el 7 de junio?

La renovación automática de la ONPE solo aplica para quienes ya obtuvieron un resultado favorable en abril. Por lo tanto, debes iniciar un nuevo proceso de forma obligatoria si te encuentras en alguno de los siguientes escenarios:

Tu situación cambió en las últimas semanas: Si en la primera vuelta cumpliste con tu deber, pero ahora presentas un problema de salud, un viaje imprevisto al extranjero o entraste en alguna de las causales de ley para mayo o junio.

Si en la primera vuelta cumpliste con tu deber, pero ahora presentas un problema de salud, un viaje imprevisto al extranjero o entraste en alguna de las causales de ley para mayo o junio. No realizaste el trámite en la primera vuelta: Si contabas con el derecho a exoneración en abril pero se te venció el plazo, deberás gestionar tu solicitud para evitar acumular una segunda multa electoral este 7 de junio.

¿Cuáles son los requisitos y causales válidas ante la ONPE?

Para que la ONPE apruebe tu solicitud, debes adjuntar la documentación sustentatoria de acuerdo con el motivo invocado:

Salud / Enfermedad: Certificado médico expedido por el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud o un médico particular que acredite la incapacidad temporal.

Certificado médico expedido por el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud o un médico particular que acredite la incapacidad temporal. Gestantes y madres lactantes: Documento que certifique el estado de embarazo o partida de nacimiento del hijo (la protección aplica hasta que el menor cumpla 2 años). Este trámite es gratuito.

Documento que certifique el estado de embarazo o partida de nacimiento del hijo (la protección aplica hasta que el menor cumpla 2 años). Este trámite es gratuito. Viaje al extranjero: Copia de pasaporte, pasajes aéreos o constancia de movimiento migratorio que demuestre que estarás fuera del país el día de la votación.

Copia de pasaporte, pasajes aéreos o constancia de movimiento migratorio que demuestre que estarás fuera del país el día de la votación. Fuerzas Armadas y PNP: Constancia o documento oficial que acredite la condición de miembro en actividad.

¿Cómo realizar el trámite virtual paso a paso y evitar multas?

El proceso se realiza de manera digital a través del portal web oficial de la institución. Sigue estos pasos para asegurar tu registro:

Ingresa al portal de la ONPE: Accede a la sección específica de “Excusa o Justificación de Cargo de Miembro de Mesa”. Valida tu identidad: Digita tu número de DNI y el código de verificación correspondiente. Carga los documentos: Sube las fotos o archivos escaneados (en formato PDF o JPG) de tus sustentos médicos o legales. Asegúrate de que sean completamente legibles. Realiza el pago de la tasa: Paga el derecho de tramitación correspondiente a través de la plataforma Págalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación (recuerda que el caso de gestantes y lactantes es gratuito). Descarga tu constancia: Guarda el comprobante de envío y realiza el seguimiento del estado de tu trámite en la misma página.

De no asistir a cumplir con tu deber este 7 de junio y no tramitar tu exoneración, se te impondrá una multa por miembro de mesa omiso, la cual se sumará a la multa por no votar en caso de que tampoco asistas a sufragar.