Resumen

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Las personas que ya acreditaron alguna causal válida ante la ONPE podrán conservar su condición para la segunda vuelta. (Foto: archivo GEC)
Las personas que ya acreditaron alguna causal válida ante la ONPE podrán conservar su condición para la segunda vuelta. (Foto: archivo GEC)
/ Leandro Britto
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las excusas y justificaciones aprobadas para los miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026 mantendrán su validez en la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

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