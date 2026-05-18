La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las excusas y justificaciones aprobadas para los miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026 mantendrán su validez en la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

La disposición fue oficializada mediante una resolución jefatural y busca agilizar la organización del proceso electoral, evitando que miles de ciudadanos tengan que iniciar nuevamente los trámites para quedar exentos de ejercer el cargo.

Resolución Jefatural N° 000083-2026-JN/ONPE

Con esta medida, las personas que ya acreditaron alguna causal válida ante la ONPE podrán conservar su condición para la segunda vuelta, siempre que las circunstancias que sustentaron el pedido continúen vigentes.

Entre las razones contempladas por la normativa electoral figuran problemas graves de salud, embarazo, lactancia, permanencia en el extranjero o el desempeño de funciones incompatibles con el cargo de miembro de mesa, como ocurre con efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras entidades vinculadas al sistema electoral.

La ONPE recordó, además, que el cargo de miembro de mesa es obligatorio y que quienes no asistan sin presentar una justificación válida pueden recibir una sanción económica. Actualmente, la multa por incumplimiento asciende a S/ 275.