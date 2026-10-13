Miembros de mesa podrán cobrar por haber participado en las elecciones del 4 de octubre. (Foto: Andina)
Miembros de mesa podrán cobrar por haber participado en las elecciones del 4 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia la entrega de la compensación económica de S/165 a los miembros de mesa que cumplieron su labor el 4 de octubre. El organismo electoral entrega esta remuneración monetaria a los ciudadanos que ejercieron los cargos de presidente, secretario y tercer miembro en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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