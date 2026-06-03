La segunda vuelta presidencial programada para este domingo 7 de junio movilizará a millones de ciudadanos que deberán acudir a las urnas y a miles de peruanos seleccionados para desempeñarse como miembros de mesa. Esta función es clave para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Sin embargo, muchas personas todavía desconocen las consecuencias que podrían enfrentar si no cumplen con la responsabilidad asignada por las autoridades electorales. Además de las sanciones para quienes no ejerzan esta labor, también existen multas para los ciudadanos que no participen en la votación. Descubre cuánto deberás pagar si fuiste elegido miembro de mesa y decides no presentarte, además de las demás disposiciones que marcarán la segunda vuelta electoral.

¿CUÁL ES LA MULTA PARA LOS MIEMBROS DE MESA QUE NO ASISTAN?

Los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas de sufragio deberán cumplir con sus funciones durante toda la jornada electoral. Si una persona designada no se presenta el día de la elección o se retira antes de finalizar el proceso, recibirá una sanción económica.

La penalidad establecida equivale al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Debido a que la UIT para este año fue fijada en S/5.500, la multa asciende a S/275.

Foto: GEC.

¿TODOS LOS CIUDADANOS ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR?

La legislación electoral mantiene el carácter obligatorio del sufragio para los peruanos cuya edad se encuentre entre los 18 y los 69 años. Quienes no acudan a emitir su voto durante la segunda vuelta también serán sancionados económicamente.

El monto que deberá pagar cada ciudadano dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿CUÁNTO SE PAGA POR NO VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

Las multas varían según la condición económica asignada al distrito por las autoridades estadísticas del país. Los montos establecidos son los siguientes:

Distritos considerados no pobres: S/110.

Distritos catalogados como pobres: S/55.

Distritos identificados en situación de pobreza extrema: S/27,50.

Esta escala ya fue aplicada durante la primera vuelta electoral y volverá a utilizarse en la jornada decisiva de junio, según informa Infobae.

¿QUÉ RESTRICCIONES REGIRÁN DURANTE LOS DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓN?

Las autoridades electorales dispusieron diversas medidas para asegurar el normal desarrollo de los comicios. Entre las principales restricciones figuran la prohibición de publicar encuestas electorales en medios de comunicación, la suspensión de actividades y concentraciones políticas en los días previos y el impedimento de difundir propaganda electoral cuando se acerque la fecha de votación.

Asimismo, se aplicará la conocida ley seca, que limita la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado alrededor de la jornada electoral.

¿POR QUÉ SE APLICAN ESTAS SANCIONES Y PROHIBICIONES?

Las medidas tienen como finalidad promover la participación ciudadana y garantizar que el proceso electoral se realice de manera ordenada. Las autoridades consideran que tanto el voto como el cumplimiento de las funciones de miembro de mesa forman parte de las responsabilidades cívicas de los ciudadanos.

Además de las multas económicas, el incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar dificultades en determinados trámites administrativos posteriores, por lo que se recomienda respetar todas las disposiciones establecidas para la segunda vuelta presidencial.

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