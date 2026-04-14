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Mi mesa de votación

“Este domingo electoral lo recordaré como ese encuentro con tanta gente que pasó por allí”.

    Rossana Echeandía
    Por

    es Directora de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC

    recheandia@comercio.com.pe

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    Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    Fui miembro de mesa. Una experiencia que conviene vivir. Ha sido agotador; qué digo, extenuante. Empezó a las 6 de la mañana con los nervios cada vez más de punta porque el material electoral no llegaba. Y no llegó hasta pasadas las 11, mientras una larga cola de personas naturalmente exasperadas había crecido demasiado.

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