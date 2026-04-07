Resumen

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Los miembros de mesa titulares y suplentes deberán llegar a sus respectivos locales de votación a las 7:30 a.m. (Foto: Andina)
Los miembros de mesa titulares y suplentes deberán llegar a sus respectivos locales de votación a las 7:30 a.m. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al presidente, los congresistas, senadores y otras autoridades, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 487 observadores internacionales para supervisar los comicios peruanos.

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