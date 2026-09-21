El candidato a la alcaldía de Lima por el partido político Podemos Perú y exministro, Daniel Urresti, sostuvo durante su primera intervención en el debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que no prometerá una Lima Potencia Mundial, porque no su intención no es mentir, sino quitarle el miedo al ciudadano de a pie que vive en zozobra.

“Buenas noches, pero no son buenas, porque mientras estamos aquí debatiendo, en algún lugar de Lima están asesinando a un inocente, están extorsionando en una bodega o están baleando a un transportista. Nada de todo lo que se pueda prometer el día de hoy será posible de cumplir si no recuperamos la seguridad y la seguridad es mi especialidad, y lo ha sido durante los últimos 40 años, combatiendo el terrorismo, la minería ilegal, la delincuencia común y el crimen organizado”, indicó el candidato municipal.

“Soy el único candidato que sabe exactamente qué hacer para detener la matanza permanente en la que se ha convertido Lima. Así como fui el Ministro de los Ternas, ahora seré el alcalde de los Ternas. Desde la Municipalidad contrataremos 100 equipos Ternas para capturar a 100 delincuentes diariamente; es decir, 3000 delincuentes al mes. Y si por estas capturas las cárceles se siguen hacinando, no me interesa. Lo que voy a jurar hoy día es que les voy a devolver la seguridad porque soy Daniel Urresti. Yo soy la seguridad”, añadió.

Dimensiones social y territorial - ambiental

Durante el bloque de Dimensiones social y territorial - ambiental, el candidato municipal arremetió contra la actual gestión de Rafael López Aliaga, apuntando al alto índice de muertes por sicariato y extorsión en la capital.

“La Lima que nos deja López Aliaga es una Lima donde la vida no vale nada, donde matan una madre de una ollita común, donde matan a dos anticucheras simplemente por cobrarles un cupo... donde balean a un adolescente en una loza deportiva por no pagar el maldito cupo. López Aliaga abandonó Lima a su suerte. Él solamente utilizó la ciudad como un trampolín para llegar a la presidencia”, dijo Urresti.

A su vez, remarcó que tiene una serie de propuestas, las mismas que serían implmentadas en sus primeros seis meses de gestión para hacerle frente al sicariato y acabar con la indiferencia al peruando que sufre día a día con la delincuencia.

LAS SEIS MEDIDAS DE DANIEL URRESTI

Contratemos 100 equipos ternas que, bajo el comando de la Policía Nacional del Perú (PNP), van a capturar 100 delincuentes diarios. Pondremos a la disposición de la PNP 1000 patrulleros mediante el sistema de ‘renting’, porque actualmente la PNP cuida todo Lima y a 11 millones de limeños con solamente 200 patrulleros. Eso es una vergüenza, no alcanza. Vamos a acercar a la PNP a los conos que están abandonados. Vamos a construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. En estos estarán las unidades operativas y las unidades especializadas de la policía, pero también serán centros de flagrancia con presencia de los Fiscales y de los jueces. Delincuente que cae ahí será sentenciado rápidamente y pasará directamente a la cárcel. Voy a cerrar los mercados ilegales. Qué bonito para el delincuente que te robe tu celular, coja un bus y en media hora esté transformando ese botín en 300 o 400 soles. Yo me comprometo a cerrar los mercados donde venden cosas manchadas de sangre en los primeros seis meses. Desde la Municipalidad de Lima les vamos a entregar el equipamiento y el software de punta que les permita a ellos luchar adecuadamente contra estas bandas de extorsionadores y de sicarios. Es increíble que las bandas criminales tengan mejor tecnología que la PNP. Tenemos que cambiar rápidamente esa situación. Vamos a implementar un Programa de Recompensas para la información que permita la identificación y captura de sicarios y extorsionadores. Estas son propuestas serias de un candidato serio.

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.

La jornada contempla presentación y visión de Lima, interacción directa, preguntas ciudadanas y un mensaje final, según el formato establecido por el JNE.