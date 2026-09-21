El candidato a la alcaldía de la capital, por el partido político Podemos Perú, compartió seis propuestas para sus eventuales primeros meses de gestión. Además, arremetió contra la gestión de Rafael López Aliaga. Foto: El Peruano
El candidato a la alcaldía de la capital, por el partido político Podemos Perú, compartió seis propuestas para sus eventuales primeros meses de gestión. Además, arremetió contra la gestión de Rafael López Aliaga. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido político Podemos Perú y exministro, Daniel Urresti, sostuvo durante su primera intervención en el debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que no prometerá una Lima Potencia Mundial, porque no su intención no es mentir, sino quitarle el miedo al ciudadano de a pie que vive en zozobra.

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