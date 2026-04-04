El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió el inicio del procedimiento sancionados contra George Forsyth Sommer, candidato presidencial de Somos Perú, por la presunta consignación de información falsa en el apartado de experiencia de trabajo y profesión.

Asimismo, el órgano electoral exhortó al exalcalde de La Victoria a que solicite la apertura de su casilla electrónica ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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En caso de efectuarlo, el JEE de Lima Centro 1 tendrá que realizar las notificaciones posteriores a través del portal institucional del JNE.

¿Por qué podrían sancionar a George Forsyth?

De acuerdo a la RESOLUCION N° 02288-2026-JEE-LIC1/JNE, George Forsyth consignó en el Rubro II (Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones) de su hoja de vida que sí tiene información que declarar. Sin embargo, según la documentación remitida por el club Alianza Lima, se observa que la información no ha sido acreditada.

El señor José Nicolás Asti Heredia, apoderado del Club indicó, ante el JEE, que no cuentan con registro y/o documentación respecto al servicio prestado por el candidato en el cargo de Representante de Crédito Fiscal entre los años 2012 y 2020”.

Esto supone que el candidato de Somos Perú habría entregado información falsa en su hoja de vida, según el JEE de Lima Centro 1.