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El candidato de Somos Perú habría declarado información falsa en su hoja de vida, sobre su experiencia laboral y profesional. Foto: composición GEC
El candidato de Somos Perú habría declarado información falsa en su hoja de vida, sobre su experiencia laboral y profesional. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió el inicio del procedimiento sancionados contra George Forsyth Sommer, candidato presidencial de Somos Perú, por la presunta consignación de información falsa en el apartado de experiencia de trabajo y profesión.

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