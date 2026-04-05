Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No hay un solo tipo de aprendizaje dentro del espectro autista. Cada niño tiene fortalezas y necesidades distintas, por lo que el colegio adecuado es aquel que adapta su enseñanza y ofrece apoyos personalizados para facilitar la comunicación, la interacción y la comprensión.
No hay un solo tipo de aprendizaje dentro del espectro autista. Cada niño tiene fortalezas y necesidades distintas, por lo que el colegio adecuado es aquel que adapta su enseñanza y ofrece apoyos personalizados para facilitar la comunicación, la interacción y la comprensión.
/ Pollyana Ventura
Por Milenka Duarte

Puedes elegir un “buen colegio” y aun así no ser el adecuado para tu hijo. Cuando se trata de niños dentro del espectro autista, la decisión no pasa solo por la reputación del centro educativo, sino por entender cómo aprende el niño y qué tipo de entorno realmente lo ayuda a desarrollarse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.