El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que influye en la forma en que una persona procesa la información, se comunica y se relaciona con el entorno. Sin embargo, hay algo fundamental que muchos padres pueden pasar por alto: no hay dos niños con autismo iguales.

Como explicó la psicóloga educativa, Sara Castillo a Somos, se habla de “espectro” justamente porque cada niño presenta necesidades distintas: algunos requieren más apoyo en su día a día, mientras que otros pueden desenvolverse con mayor autonomía. Por eso, entender esas diferencias es clave para cualquier decisión educativa, pues en el contexto escolar, estas particularidades se traducen en formas específicas de aprender. Por ejemplo, muchos niños dentro del espectro:

Necesitan apoyos visuales y rutinas claras para comprender mejor.

Pueden tener dificultades para comprender un lenguaje figurado o instrucciones largas.

Se ven afectados por cambios inesperados.

Presentan sensibilidades sensoriales (ruidos, luces, texturas) que pueden generar distracción o ansiedad.

Expresan sus emociones o intereses de manera distinta.

Pero no todos son desafíos, ya que muchos pequeños con TEA también tienen fortalezas que pueden potenciar su aprendizaje si el entorno es el adecuado:

Memoria visual.

Atención al detalle.

Honestidad.

Pensamiento lógico.

Creatividad.

Una forma única de ver el mundo.

“Cuando cuentan con los apoyos adecuados, docentes capacitados y un entorno que respete la neurodiversidad, estos estudiantes pueden aprender, participar y progresar plenamente en el colegio. Por eso, más que buscar el “mejor colegio”, la clave está en encontrar uno que realmente comprenda cómo funciona tu hijo”, destacó la especialista.

Antes de elegir colegio: entiende cómo aprende tu hijo

Antes de mirar mallas curriculares, rankings o un diagnóstico, el perfil de tu hijo siempre debe ser tu punto de partida. Según Elizabeth Albines, psicóloga especialista en trastornos del neurodesarrollo, uno de los aspectos clave para entender su funcionamiento es el nivel de comunicación, es decir, si el niño es verbal (si usa palabras sueltas, frases cortas o ya logra armar oraciones completas con conectores) o no verbal (necesita apoyos alternativos como pictogramas).

A esto se suman otros factores igual de importantes como el perfil cognitivo y el estilo de aprendizaje, el nivel de autonomía, la regulación emocional (tolerancia a cambios, crisis e impulsividad), la sensibilidad sensorial, las habilidades sociales y los intereses restringidos o motivadores.

Sin embargo, entender el perfil no es suficiente si no sabes cómo llevarlo a la práctica. Aquí es precisamente donde muchos padres se pierden, ya que tienen un diagnóstico o un informe, pero no saben qué implica eso dentro del colegio.

Elegir un colegio solo por prestigio o cercanía es uno de los errores más comunes. Antes de decidir, es clave evaluar si la institución realmente está preparada para atender la neurodiversidad y no confiar únicamente en etiquetas como “inclusivo”.

Para Fiamma Lercari, neuropsicóloga clínica y especialista en trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes, la clave está en traducir esos términos técnicos en apoyos concretos dentro del aula:

Baja flexibilidad cognitiva: Será importante anticipar cambios, usar agendas visuales e introducir cambios de manera progresiva.

Será importante anticipar cambios, usar agendas visuales e introducir cambios de manera progresiva. Dificultades en la atención: Necesitará consignas breves, tareas divididas y menos distractores.

Necesitará consignas breves, tareas divididas y menos distractores. Problemas de regulación emocional: Requerirá de espacios de calma, acompañamiento emocional y pausas activas.

Requerirá de espacios de calma, acompañamiento emocional y pausas activas. Dificultades en funciones ejecutivas: Necesitará apoyo en la organización, uso de checklists, acompañamiento y guía en la secuencia de acciones.

Necesitará apoyo en la organización, uso de checklists, acompañamiento y guía en la secuencia de acciones. Déficit en la memoria de trabajo: Repetir instrucciones o el uso de apoyos visuales será la mejor manera para aprender.

Repetir instrucciones o el uso de apoyos visuales será la mejor manera para aprender. Dificultades en habilidades sociales: Será indispensable la enseñanza explícita de normas sociales, el modelado (verbal o físico), el role playing y promover juegos guiados.

Será indispensable la enseñanza explícita de normas sociales, el modelado (verbal o físico), el role playing y promover juegos guiados. Dificultades en la comunicación: Requerirá el uso de apoyos visuales y pictogramas para reforzar la intención comunicativa.

Requerirá el uso de apoyos visuales y pictogramas para reforzar la intención comunicativa. Hiper/ hiposensibilidad sensorial: Necesitará ajustes en el entorno (ruido, luz) y materiales sensoriales como plastilinas, masas o telas de diferentes texturas para favorecer la autorregulación.

Errores que debes evitar al elegir colegio para tu hijo con TEA

Aunque los padres no son expertos y hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, de acuerdo con María Alexandra Becker, especialista en psicología infanto-juvenil, es importante evitar algunos errores que podrían repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño:

Priorizar solo la cercanía o el prestigio académico.

No considerar el perfil específico del niño.

No observar la dinámica real del aula.

Pensar que la adaptación dependerá solo del niño.

No preguntar por estrategias concretas de intervención.

Ocultar el diagnóstico por miedo al rechazo.

Elegir basándose únicamente en la etiqueta “inclusivo”.

“Decir que un colegio es “inclusivo” no garantiza que lo sea en la práctica. La verdadera inclusión implica que la neurodiversidad forma parte de su enfoque educativo y esté integrada en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Esto se traduce en aspectos concretos, como un área de inclusión estructurada, un departamento de psicología activo, docentes capacitados en metodologías basadas en evidencia y políticas claras contra el acoso escolar. Asimismo, un colegio inclusivo diseña planes educativos personalizados con ajustes razonables, como adaptaciones, reducción de horarios, flexibilización de tareas y apoyos visuales, según las necesidades de cada estudiante con TEA. Por eso, más que el niño adaptarse al colegio, es la institución la que debe adaptarse al estudiante”, recalcó Pilar Sanz, decana adjunta de la carrera de Educación de la Universidad Científica del Sur.

Tipos de colegios para niños con autismo en Perú

En el Perú, como detalló la psicóloga Sara Castillo, existen tres opciones educativas para niños con TEA:

Colegios inclusivos:

Buscan que todos los estudiantes aprendan juntos en un mismo espacio, con ajustes necesarios para que la diversidad sea atendida de manera respetuosa y equitativa.

Objetivo: Que el niño aprenda en el mismo entorno que sus pares, con apoyos.

Fortaleza: Promueve la convivencia, el respeto y la participación.

En la práctica: Aunque la ley lo respalda, muchos colegios aún tienen limitaciones en formación docente o recursos para atender necesidades complejas.

Colegios especializados (CEBE / Educación Especial)

Diseñados para estudiantes con necesidades educativas más intensas, proporcionando un entorno con profesionales formados para trabajar con una diversidad específica.

Objetivo: Atención personalizada y apoyos específicos en un entorno estructurado para necesidades particulares.

Fortaleza: Equipos con formación específica, métodos adaptados, currículos ajustados y atención más focalizada.

En la práctica: La oferta es limitada y no siempre accesible, especialmente fuera de Lima.

Colegios regulares con adaptaciones

Es un entorno general que recibe a un estudiante con TEA y ofrece ciertos apoyos dentro de su organización habitual (por ejemplo, ajustes curriculares, tiempos flexibles o apoyos visuales).

Objetivo: Integra al niño con ciertos apoyos dentro del sistema habitual.

Fortaleza: Permite una mayor socialización y acceso al currículo general.

En la práctica: A menudo hay falta de capacitación real del personal para atender necesidades específicas. Además, las adaptaciones pueden ser informales o insuficientes si no se implementan con intención pedagógica.

Un colegio adecuado para un niño con autismo debe ofrecer metodologías flexibles, apoyos visuales, adaptaciones curriculares y un entorno sensorialmente adecuado.

Qué hacer si ningún colegio cumple con todo lo que tu hijo necesita

En muchos contextos del Perú, no siempre es posible el acceso a colegios especializados, pero sí existen algunas alternativas viables que pueden ofrecer una buena experiencia educativa.

Según Castillo una de las más recomendadas es la modalidad híbrida, la cual combina la asistencia al aula con el trabajo en casa o el apoyo terapéutico. “Esto puede ser especialmente útil para niños que necesitan una adaptación progresiva”.

De igual manera, se puede complementar con terapias externas, como terapia psicológica, de lenguaje u ocupacional, según las necesidades del niño. Estas intervenciones ayudan a reforzar habilidades que el colegio no siempre puede abordar.

“Ante estas circunstancias, la participación activa de la familia en todo el proceso es fundamental. Por ello, es necesario crear rutinas en casa que estén alineadas con el trabajo escolar, usando apoyos visuales, anticipaciones y refuerzos positivos”, sostuvo la psicóloga educativa.

Qué tipo de entorno escolar necesita tu hijo con autismo

Más allá de la etiqueta del colegio, lo realmente importante es: saber en qué tipo de modelo educativo tu hijo puede aprender sin sentirse abrumado.

Por un lado, un entorno estructurado suele ser necesario cuando:

Se desregula con cambios o imprevistos.

Requiere rutinas claras y anticipación visual.

Los ambientes grandes o ruidosos lo desbordan.

Necesita apoyo constante para concentrarse.

Tiene sensibilidades sensoriales marcadas.

Necesita que las actividades estén divididas en pasos, porque si no sabe por dónde empezar o cómo continuar, se angustia.

En cambio, un entorno más flexible puede funcionar mejor cuando:

Tolera cambios moderados con apoyo.

Interactúa bien con pares y disfruta socializar.

Sigue indicaciones generales con algunos apoyos visuales.

Usa estrategias de autorregulación que ya domina.

Participa en actividades grupales con interés.

“Si el entorno lo hace sentirse seguro, lo invita a participar y lo motiva a aprender, es el adecuado. Si lo desborda, le genera frustración o tiene crisis frecuentes, lo más probable es que necesite más estructura” ¸ precisó Castillo.

Qué debes observar y preguntar antes de matricular a tu hijo

Antes de que tomes una decisión, siempre debes realizar una visita previa, ya que más allá de lo que el colegio dice, lo más importante es lo que tú puedes ver, sentir y, sobre todo preguntar.

Según la neuropsicóloga Lercari, aparte de la infraestructura los padres deberían observar la cantidad de alumnos por aula, ya que esto influye directamente en los niveles de atención y en la posibilidad de brindar una atención más individualizada al niño.

De igual forma, es imprescindible considerar la metodología educativa que utiliza el colegio, evaluando si es flexible y si se adapta a distintos estilos de aprendizaje.

Algunos niños con autismo necesitan rutinas claras y entornos estructurados, mientras que otros se adaptan mejor a modelos más flexibles. Identificar qué tipo de organización favorece su aprendizaje es clave para elegir el colegio adecuado.

También resulta relevante tomar en cuenta la cantidad de estímulos presentes en el aula (visuales y auditivos), valorando si el ambiente favorece la atención o, por el contrario, puede generar sobrecarga.

Además, es fundamental conocer si existe la posibilidad de acompañamiento dentro del aula, como la presencia de una maestra sombra, y qué tan abierta es la institución frente a este tipo de apoyo.

Para saber si un colegio está preparado, la psicóloga María Elena Necochea, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), recomendó hacer las preguntas correctas:

¿Qué experiencia tienen trabajando con niños con TEA u otras condiciones del neurodesarrollo?

¿Cómo adaptan el currículo y las estrategias de enseñanza según las necesidades del alumno? ¿Qué tipo de adaptaciones realizan en la práctica?

¿Cuál es el protocolo para manejar crisis o sobrecarga sensorial? ¿Cuentan con espacios de regulación emocional?

¿Qué oportunidades brindan para el desarrollo socioemocional?

¿Existe un departamento de inclusión y cómo está conformado?

¿Cuántos profesionales de apoyo (psicólogos, especialistas) hay por grado o nivel?

¿El personal docente ha recibido capacitación en neurodesarrollo (TEA, TDAH, etc.)?

¿Qué tipo de acompañamiento y apoyo individual reciben los niños dentro del aula? ¿Incluye la posibilidad de una maestra sombra si es necesario?

¿Cómo se maneja el proceso de adaptación del niño al inicio? ¿Es progresivo?

¿Existe flexibilidad en los horarios?

¿Se realizan actividades de sensibilización o psicoeducación al grupo de compañeros?

¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de seguimiento con la familia y el equipo terapéutico?

¿Las recomendaciones terapéuticas se implementan dentro del aula?

Señales de que un colegio NO es adecuado para tu hijo con autismo

Más allá del discurso, hay señales claras que pueden indicar que un centro educativo no es una buena alternativa, especialmente para niños con TEA. Según las psicólogas Lercari y Castillo, estas son algunas banderas rojas a las que deberías prestar atención antes de tomar una decisión:

Metodología rígida o tradicional, donde todos los niños deben avanzar al mismo ritmo, sin considerar diferencias individuales.

No permiten el ingreso de acompañantes terapéuticos (maestra sombra) cuando el niño lo requiere.

Personal docente sin formación o conocimientos en neurodesarrollo (TEA, TDAH, etc.).

No existe un área o equipo de inclusión que brinde soporte dentro de la institución.

Poca disposición a realizar adaptaciones curriculares o metodológicas.

Falta de flexibilidad frente a horarios, evaluaciones o tiempos de trabajo.

Culpan al niño o a la familia por las dificultades.

Uso de manejo conductual punitivo (castigos, aislamientos y/o gritos)

Aulas numerosas sin apoyo docente.

Falta de comunicación constante con la familia.

Poca supervisión en recreos, pasillos o momentos de transición.

Lenguaje capacitista o ideas erróneas (“se le va a quitar”, “solo necesita obedecer”).

Prometen inclusión, pero no la practican.

Los no negociables para elegir colegio para un niño con TEA

Aparte de la metodología, la infraestructura o el prestigio, de acuerdo con Becker, hay tres aspectos que pueden ayudarte a tomar una decisión que marque la diferencia entre una buena experiencia educativa y una frustrante.

Disposición real para adaptar la enseñanza al niño: Lo verdaderamente importante es que el colegio realice ajustes en el ritmo del aprendizaje, emplee apoyos visuales, sea flexible en las evaluaciones y presente estrategias personalizadas en el aula.

Lo verdaderamente importante es que el colegio realice ajustes en el ritmo del aprendizaje, emplee apoyos visuales, sea flexible en las evaluaciones y presente estrategias personalizadas en el aula. Docentes formados o abiertos a la neurodiversidad: Un docente dispuesto a aprender, ajustar su forma de enseñar y trabajar en equipo puede ser incluso más valioso que uno con formación teórica, pero sin flexibilidad.

Un docente dispuesto a aprender, ajustar su forma de enseñar y trabajar en equipo puede ser incluso más valioso que uno con formación teórica, pero sin flexibilidad. Una comunicación constante contigo: Además de los informes trimestrales― según Lercari― lo ideal es contar con: reuniones mensuales para revisar el progreso del niño, espacios presenciales para intercambiar observaciones y permanecer en contacto frecuente mediante cuadernos de comunicación, correos electrónicos o aplicaciones escolares, que permitan compartir avances, dificultades y situaciones relevantes del día a día.

Al final, como nos recuerdan las expertas en neurodesarrollo, el mejor colegio no es el más prestigioso, sino el que entiende cómo funciona tu hijo, respeta sus necesidades y se adapta a su forma de aprender. Porque cuando el entorno es el adecuado, el niño no solo aprende: también se siente seguro, comprendido y capaz.