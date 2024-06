La razón de la fusión tiene que ver con darle la vuelta a una tendencia cada vez más frecuente y poco agradable en el negocio del streaming: la diversificación de servicios que hace que los usuarios tengan que ir saltando de una plataforma a otra para acceder a un contenido de su interés.

En el caso de Disney, la compañía hizo su debut en streaming en América Latina en agosto del 2020 con una app enfocada solo en el contenido familiar a la que llamó Disney Plus. Para tener impacto también en un mercado más adulto, poco después de ello lanzó Star Plus. Pero en estos años de presencia en la región, notaron que el plan que más les funcionaba era aquel que ofrecía los dos servicios en uno. “El Combo Plus, que brindaba la posibilidad de contratar bajo un mismo plan las dos aplicaciones, fue el plan más exitoso de todos, y esto fue un gran determinante para la estrategia que estamos implementando ahora”, nos contó Natalia Scalia, vicepresidenta senior y líder de Direct to Consumer de The Walt Disney Company en América Latina, en una mesa redonda virtual con periodistas sudamericanos en la que participó Saltar Intro de “El Comercio”.

Natalia Scalia es Vicepresidente Senior, General Manager Direct-to-Consumer, de The Walt Disney Company en América Latina. (Foto: Disney)

La rueda se produjo horas antes de que la fusión empiece a ejecutarse y a evidenciar los cambios que los usuarios ya pueden ver desde este momento: Disney+ tiene ahora títulos tan diversos como “Intensamente” y “Chucky” a la par que un concierto de Violetta y un enfrentamiento de la UFC. ¿Qué otros cambios implica esta integración de plataformas y cuáles serán sus principales beneficios? A continuación te lo contamos.

¿Cómo será la migración para los que ya tenían contratado Star+ o Disney+?

Desde este 26 de junio, la aplicación Disney+ tendrá una actualización. A algunos usuarios se les actualizará automáticamente, otros tendrán que iniciar la actualización. “Esto dependerá de cómo esté configurado el dispositivo de cada uno de ellos, pero, en general, es una actualización automática”, explicó la ejecutiva.

"El Oso", de FX, se podrá ver por Disney+.

Contenidos de Star+ ya migraron a Disney+.

Las credenciales de acceso, es decir el usuario y la contraseña, serán exactamente las mismas, tanto si contrataste Disney+, Star+ o el combo. Un punto importante es que si bien Star+ oficialmente se despide este 26 de junio, continuará estando activa hasta el 24 de julio para darle una “chance” a sus usuarios a informarse de la actualización.

“Nosotros por un tiempo vamos a mantener disponible el acceso a Star Plus para aquellos usuarios que recién están entendiendo cómo funciona esta transición y que lleguen a Star+ como lo hacen regularmente tengan la chance de recibir la explicación, entender que tienen que ir a Disney+ y mudarse a la nueva experiencia, que hoy es 100% Disney+ como producto”, detalla Scalia.

¿Subirán las tarifas o se mantendrán los precios?

Hasta antes de la fusión, las tarifas de los servicios se presentaban en tres planes: una suscripción solo a Star+ tenía un costo de 44,90 soles mensuales, el contratar solo Disney+ tenía un precio de 27,90 soles mensuales y el combo de Disney y Star un total de 49,90 soles mensuales. A partir de este 26 de junio, los nuevos usuarios tendrán la opción de dos planes:

Planes de Disney+ Funciones Precio Disney+ Estándar Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)

Películas y series de Star (sin anuncios)

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios)

Audio hasta 5.1.

Video hasta 1080 px Full HD**

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total) Mensual: 38,90 soles mensuales.

Anual: 326,90 soles mensuales. Disney+ Premium Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)

Películas y series de Star (sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos (con anuncios)

Audio hasta Dolby Atmos

Video hasta 4K UHD y HDR**

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total) Mensual: 55,90 soles mensuales.

Anual: 469,90 soles mensuales.

En el caso de los que ya contaban con una membresía, ya sea de Disney+, Star+ o el combo, todos pasarán al plan Disney+ Premium automáticamente, pero su tarifa no será como la de los nuevos usuarios. Por lo menos no, en el inicio de la migración.

“Respecto al precio que van a pagar los usuarios ya suscritos, eso se lo comunicaremos a cada uno de ellos, pues tendrán un tratamiento especial por ser suscriptores existentes. El precio que les daremos no es el mismo precio que está publicado en las propuestas, tendrán un tratamiento preferencial para transicionar con nosotros en este tiempo y es particular por mercado y particular por tipo de suscriptor, pero todos van a acceder a la mayor propuesta que es la de Disney+ Premium”, informó la ejecutiva.

Cabe destacar que en algunos países, entre los que no se encuentra Perú, habrá un plan con anuncios para tener un precio más accesible, pero no se ha dado un detalle sobre si se planea implementarlo en otras zonas a corto plazo. “Hay un plan que se llama Disney Estándar con anuncios, está siendo distribuido a través de algunos partners como Mercado Libre y está saliendo en un set de mercados específicos acotados: Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile y por ahora ese es el plan”, detalló Scalia.

¿Cómo será el contenido del nuevo servicio?

Al ingresar a Disney+, el usuario encontrará una barra de navegación muy similar a la clásica: un ‘slider’ con varios títulos destacados y un cortador que destaca la principal oferta de la parrilla, a ella se le sumará una sección llamada Star, que incluirá títulos de Searchlight, 20th Century Studios y FX, así como producciones originales creadas íntegramente en América Latina, y una pestaña de ESPN. Se mantendrá el destacado contenido de Disney Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Nuevo menú de Disney+ con Star y ESPN.

La propuesta de deporte en vivo que suma ESPN es un valor agregado muy importante para la compañía de cara a esta fusión. Se trata de cerca de 700 eventos en vivo por mes que se sumarán a este catálogo.

“Star+ nos dio una temperatura mucho más precisa de la relevancia que tiene el contenido en vivo dentro del universo de streaming. Estamos muy acostumbrados a hablar del contenido on demand, pero cuando vamos al universo del contenido que tiene valor en un momento específico y genera esa cita con los suscriptores, como pasa con el deporte, se aprende mucho más de ese comportamiento. La combinación de esos dos universos es extremadamente poderosa, allí es donde nosotros creemos que tenemos un diferencial muy grande con esta propuesta que además ahora es una única propuesta que tiene absolutamente todo el contenido de la compañía en un solo lugar”, comentó Scalia.

¿Cómo será el sistema de control parental?

“Nuestro compromiso es absoluto con la tranquilidad de cada hogar, queremos por un lado brindar la mejor propuesta de contenido y facilitar la experiencia de nuestros usuarios y por otro lado mantener esa tranquilidad de que cada perfil está expuesto al contenido que es apropiado para ellos”, afirma la ejecutiva de Disney y, en ese sentido, detalla las nuevas alternativas para la filtración de contenidos de acuerdo a los perfiles y sus edades.

Alternativas de control parental de Disney+.

“En esta nueva propuesta, lo que estamos haciendo es expandir los ‘features’ de control parental que tenemos en la aplicación. Todas las cuentas tienen la posibilidad de definir perfiles. Dentro de esa definición de perfiles se puede seleccionar, según el ráting que tiene cada uno de los contenidos, cuál es el ráting al que pueden acceder según edades. Para el contenido en vivo, que no tiene ese ráting, también se puede seleccionar la posibilidad de prenderlo o apagarlo para un perfil determinado. Eso da muchísima flexibilidad para que el dueño de la cuenta que configure los perfiles dentro del hogar pueda decidir con bastante nivel de detalle cuál es el contenido que ese perfil puede ver”, explicó Scalia.

El nuevo Disney+ mantendrá otra de sus conocidas opciones de control parental: el “Modo Junior”, que requiere de activar una tecla de prendido o apagado para un perfil. “Está pensado para niños en edad preescolar, lo que hace ese perfil es directamente configurar toda la experiencia con contenido apto para todo público y también propone una propuesta de navegación de la aplicación mucho más visual y mucho más intuitiva como para niños chicos”, comenta Scalia.

Finalmente, el servicio sumará un acceso por pin, mediante el cual un usuario con un perfil con determinadas restricciones no podrá editar su perfil si no tiene un PIN de seguridad que le permita hacerlo.

Proyecciones y futuro

En medio de estos cambios, la compañía asegura que producir contenido original en la región seguirá siendo parte importante de su estrategia y que ya tienen listos los detalles para el lanzamiento de la argentina “El encargado 3″, la brasileña “Impuros” y la mexicana “Los Chávez”.

Guillermo Francella en "El encargado".

Actualmente, Disney+ es la segunda plataforma favorita por los peruanos, de acuerdo a una encuesta de Sherlock Communications. Aunque, de momento, la empresa no quiere dar cifras oficiales ni hacer proyecciones de su cierre de año, en el último reporte de streaming que se hizo, Disney tenía un promedio de 203,8 millones de suscriptores a nivel global. “La región de América Latina es parte de ese número, pero lamentablemente no podemos dar números específicos de nuestra región. Lo que sí podemos decir es que realmente estamos muy contentos con lo que hemos conseguido hasta hoy y muy confiados en el éxito que vamos a tener hacia adelante con este producto renovado, ampliado y con la intención de ser una una primera opción para el hogar al reunir absolutamente todos estos pilares de contenido en una sola aplicación”, finalizó Scalia.