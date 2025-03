Los seguidores de Marvel volverán a sumergirse en las calles de Hell’s Kitchen con “Daredevil: Born Again”, donde el abogado ciego e icónico justiciero se enfrenta una vez más a su némesis, Wilson Fisk, conocido como Kingpin. La serie marca el regreso de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio en sus papeles de Matt Murdock y Fisk, junto con otros personajes clave que formaron parte de la versión de Netflix (que ahora está en Disney+).

Además, los espectadores podrán reencontrarse con figuras destacadas como Foggy Nelson (Elden Henson), Karen Page (Deborah Ann Woll) y Bullseye (Wilson Bethel). Uno de los regresos más esperados es el de Frank Castle, también conocido como Punisher, interpretado por Jon Bernthal, quien debutó en la segunda temporada de “Daredevil” en Netflix antes de protagonizar su propia serie (también disponible en Disney+).

Fecha de estreno del capítulo 3 y lista de otros episodios

El episodio 3 de “Daredevil: Born Again” disponible en Disney+ el miércoles 12 de marzo de 2025 a las 2:00 a. m. GMT (9 a.m. hora Perú). Se trata de un lanzamiento simultáneo a nivel mundial.

La primera temporada contará con un total de 9 episodios y tendrá una segunda temporada con la misma cantidad. La serie sigue un calendario de estrenos irregular, con un episodio doble en el lanzamiento, seguido de una publicación semanal y otro estreno doble en los episodios 5 y 6. Las fechas de los tres últimos episodios aún no han sido confirmadas.

Lista de estreno de los capítulos de “Daredevil: Born Again”:

Episodio 1 y 2: 5 de marzo de 2025

Episodio 3: 12 de marzo de 2025

Episodio 4: 19 de marzo de 2025

Episodio 5 y 6: 26 de marzo de 2025

Episodios 7, 8 y 9: (Por confirmar)

Mira el trailer de “Daredevil: Born Again”:

¿De qué se trata “Daredevil: Born Again”?

Narra el enfrentamiento renovado entre Matt Murdock y Wilson Fisk, quienes luchan por el control de Hell’s Kitchen. Esta producción marca el regreso del héroe a las pantallas tras su breve participación en “Spider-Man: No Way Home” y “She-Hulk: Attorney at Law”.

Los actors Deborah Ann Woll, Charlie Cox y Vincent D'Onofrio en una imagen de "Daredevil: Born Again". / Giovanni Rufino

La serie forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y es una continuación indirecta de la versión de “Daredevil” producida por Netflix entre 2015 y 2018. Aunque mantiene el mismo elenco principal, se espera que la historia presente nuevas dinámicas y una evolución en sus personajes.

La serie destacada de Netflix sobre el superhéroe, estrenada en 2015, tuvo tres temporadas y recibió elogios por su tono oscuro, creativo y realista. Otra adaptación del personaje de Marvel se encuentra en la película protagonizada por Ben Affleck en 2003, la cual fue recibida con crítica mixta.

Ficha técnica de “Daredevil: Born Again”

Título : Daredevil: Born Again

: Daredevil: Born Again Plataforma : Disney Plus

: Disney Plus Creadores: Dario Scardapane, Matt Corman y Chris Ord.

Temporadas : 1 (confirmada una segunda)

: 1 (confirmada una segunda) Episodios : 9 (en la primera temporada)

: 9 (en la primera temporada) Género : Acción, drama, superhéroes

: Acción, drama, superhéroes Protagonistas : Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel

: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel Estreno: 5 de marzo de 2025