Como explica David Ruíz, director y cofundador de la agencia de marketing deportivo Inyogo Sports, a Día1, definitivamente los atletas requieren varios miles de dólares al año para poder costear las horas de entrenamiento, el equipamiento necesario, entrenadores, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos deportivos, suplementación nutricional, los viajes para bases de entrenamiento en el exterior, así como para competencias nacionales e internacionales que se necesitan para clasificar a torneos de este nivel.

Peruanos en Juegos Olímpicos París 2024 En vivo: sigue el minuto a minuto de la participación de la delegación peruana en Francia. / KIRILL KUDRYAVTSEV

“Es cierto que algunos costos, son subvencionados en parte por el Estado peruano a través de los fondos que el IPD transfiere a las federaciones así como por el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Sin embargo, por lo general, son insuficientes respecto al nivel de inversión que se hace en otros países, y eso genera una desventaja competitiva. Por ello resulta clave el apoyo de la empresa privad a ”, resalta.

De los 25 atletas peruanos que han sido parte de la delegación de nuestro país en París 2024, vemos que 18 de ellos cuentan con algún tipo de patrocinio deportivo, sea de una entre una y hasta siete marcas en algunos pocos casos excepcionales. De hecho, como nos comentó Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC, “los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 fueron un punto de inflexión en el que se revirtió el poco involucramiento de la empresa privada en deportes fuera del fútbol y vimos un interés de la población y de las marcas en conocer deportes menos tradicionales”.

Compatriotas acompañaron a la delegación peruana

“Antes de Lima 2019, la mayoría de patrocinios para deportes no tan populares era por ‘value in kind’(valor en especie con productos o servicios de las marcas)”, asegura. Rosales explica que estos significa que ahora hay una mayor presencia de auspicios de aportes económico, además también de ‘value in kind’.

Ruíz de Inyogo Sports calcula que hoy en día los auspicios deportivos en el Perú mueven US$50 millones anualmente, de los cuales un gran porcentaje se concentra en el fútbol, sobre todo el masculino. De esta cifra, Inyogo Sports estima que un 2% es el que hoy se distribuye entre patrocinios a deportistas del ciclo olímpico.

¿Cuándo y a qué hora competirá Kimberly García, atleta peruana candidata a medalla en los Juegos Olímpicos París 2024? | Foto: AFP

“Esto revela que aún tenemos mucho por desarrollar. Antes de Lima 2019, este monto no llegaba al 1%”, afirma a Día1. Pese a ello, remarca que el crecimiento del polideportivo ha sido muy importante en los últimos años y atletas como Kimberly García y Gladys Tejeda hoy son protagonistas estelares de importantes marcas. Para el experto, desde Lima 2019 se generaron nuevos héroes deportivos para el país como Gladys Tejeda, Kimberly García, Lucca Mesinas, Piccolo Clemente o el paratleta Rodrigo Santillán, quien participará de los Juegos Paralímpicos París 2024 (28 de agosto al 8 de septiembre).

Al respecto de los atletas paralímpicos peruanos, notamos que, hasta donde pudimos conocer, solo tres de los paradeportistas clasificados a París 2024 cuentan con algún patrocinio deportivo en este ciclo paraolímpico. Una tarea pendiente para seguir trabajando en esta materia.

La descomunal ola de Alonso Correa para seguir soñando en los Juegos Olímpicos | VIDEO

Y en lo que va de la competencia olímpica de París 2024, se esbozan nuevos héroes deportivos como Alonso Correa que, en su primera participación, ha clasificado a los cuartos de final de surf con 15 puntos al derrotar al sudafricano Jordy Smith, y genera grandes expectativas entre los peruanos en su próxima competencia hacia la semifinal. Además de la ilusión que de por sí despierta Kimberly García, nuestra marchista más veloz y nuestra principal carta para obtener una medalla olímpica luego de 32 años. En esta nota puede ver las marcas que ha hecho Kimberly y quiénes serán sus rivales.

Algunos atletas que competirán con Kimberly García (marcha atlética) y Alonso Correa (surf) y que podrían aguarnos la fiesta son latinoamericanos como el brasileño Gabriel Medina (surf), que hizo una marca perfecta y protagonizó una de las fotos más virales de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos; la ecuatoriana Glenda Morejón (marcha atlética), con 24 años; la mexicana Alegna González, o la brasileña Viviane Lyra (marcha atlética). Ante ello, vale preguntarnos, si en el Perú, hoy los patrocinios deportivos a los atletas representan un 2% aproximadamente del total de patrocinios en el país, ¿cuál es la situación en nuestros vecinos de la región?

Celebración del brasileño Gabriel Medina en París 2024 (Jerome BROUILLET / AFP)

Ruíz sostiene que es difícil calcular una cifra al respecto por la realidad de cada uno de los países, pero estima que el porcentaje de inversión en patrocinios deportivos para atletas del ciclo olímpico en la región no debe superar, en el mejor de los casos, el 10% del porcentaje total de inversión. “Somos un continente futbolero por excelencia, pero afortunadamente cada vez estas disciplinas polideportivas adquieren más relevancia a efectos de campañas, las historias de superación y sacrificio de los atletas del ciclo olímpico, y estimo que el porcentaje de inversión en ellos irá creciendo”, avizora.

Es así que confía que poco a poco se vayan reduciendo las brechas y el apoyo sea más homogéneo, dado que, viendo el número y montos de patrocinios que hoy tiene algunos atletas difiere mucho de otros deportistas. “ Kimberly García, en particular, destaca con siete sponsors, superando a muchas de sus competidoras y situándose cerca de los estándares de apoyo que reciben atletas top a nivel mundial”, refiere a Día1.

Marcas patrocinadoras de los atletas peruanos en el ciclo olímpico.

No obstante, remarca que varios atletas peruanos clasificados aún no cuentan con ningún tipo de auspicio, “lo cual puede limitar su preparación y desempeño en los Juegos Olímpicos. Por eso es que resulta clave que tanto el sector privado como las instituciones deportivas nacionales amplíen su apoyo financiero para asegurar que todos los atletas tengan las mismas oportunidades de representar a Perú”, asegura a Día1.

Durante los últimos meses, previos a París 2024, ha habido interés por parte de las marcas en auspiciar a los atletas y realizar campañas con ellos, comenta Ruíz. Sin embargo, aún considera que es necesario concretar estos patrocinios y seguir incrementando el apoyo a los atletas peruanos clasificados . “Esta asociación les permite aprovechar la enorme visibilidad y alcance global del evento, además de vincularse con los valores positivos y emocionales que representan los atletas y los Juegos Olímpicos”, destaca.

Atletas peruanos saludan a su paso por el Rio Sena rumbo a Torre Eiffel (Foto: AP)

Estos patrocinios deportivos, ¿en cuánto pueden cubrir los gastos que realizan los atletas para su preparación? Flores nos contó que salvo los atletas consagrados y que han hecho todo para un posicionamiento de marca potente, para la mayoría de deportistas los auspicios y patrocinios pueden ayudar a cubrir un 20% o 30% de todo lo que necesitan.

¿Qué buscan las marcas de los atletas?

Las marcas observan muchos factores antes de convertir a un atleta como su embajador de marca y brindarle un patrocinio deportivo. Como explicamos en este informe, hace unos meses, si bien los logros deportivos son muy importantes, hoy ha cobrado gran relevancia para las marcas que los deportistas tengan una comunidad en redes sociales, coinciden los expertos. Un punto de inflexión para nuestros deportistas, dado que la mayoría de deportistas de alto rendimiento no se ha centrado tanto en trabajar este aspecto o no trabaja con una agencia o un manager que se encargue de ello.

“Las marcas muchas veces miran el ‘engagement rate’, la comunidad del deportista en las redes sociales y en muchos casos los atletas tienen cuentas cerradas, no muy activas o comunidades muy chicas, por lo que las marcas terminan optando por ‘influencers’”, cuenta Eduardo Flores, CEO de la agencia de marketing deportivo Toque Fino. No obstante, la diferencia entre optar por un ‘influencer’ o un deportista calificado radica, agrega Flores, en la autenticidad de los atletas y en que se puede llegar a audiencias más específicas.

Además de la oportunidad de que en base a sus logros deportivos pueden ir construyendo su comunidad. “La reputación de las marcas que apoyan a deportistas de alto rendimiento se ve recompensada y eso no lo da un ‘influencer’”, asegura. A ello, Rosales agrega que las marcas pueden apostar más por los atributos deportivos, valores y las historias de superación de los deportistas, “antes de centrarse solo en el logro deportivo, que siempre es deseable, pero no es sostenible ser campeón siempre”, remarca.

Desde el punto de vista de Ruíz, para seguir impulsando los patrocinios deportivos, va a ser muy importante que se ponga en agenda una Ley de Patrocinio Deportivo, que realmente otorgue beneficios tributarios tangibles a aquellas empresas o privados que inviertan en la carrera de un deportista, así como en infraestructura deportiva y el deporte en general . “La ley del mecenazgo, fue una buena iniciativa, sin embargo ha sido insuficiente. Creo que hay que ver ejemplos de otros países que incluso generan la posibilidad de la doble deductibilidad para efectos del impuesto a la renta”, nos menciona.