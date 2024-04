Tal vez no aspire al aplauso del público en general, pero “El simpatizante” se viene ganando a pulso el ser reconocida como una de las mejores series de la presente temporada. En sus episodios dos y tres, el ‘drama humano’ cede ligeramente y es equiparado por momentos plagados de humor, en los que Hoa Xuande (el capitán) y Robert Downey Jr. (multiplicado por cuatro) se reparten el protagonismo, acompañados, por supuesto, de unos secundarios muy bien dispuestos.

El episodio dos de la serie basada en la novela de Viet Thanh Nguyen muestra el comienzo de la era de los exiliados vietnamitas en América. En medio del desierto, el Capitán se traslada junto a Bon (Fred Nguyen Khan), quien sigue sumamente golpeado en lo emocional luego de perder a su esposa y bebe durante sus últimos minutos en Vietnam.

Como ocurrirá a lo largo de toda la miniserie, los hechos serán narrados por un Capitán ya detenido y sometido a las fuerzas del Vietcong. En lo que parece ser una celda de castigo, nuestro protagonista debe redactar todo lo que su mente recuerde de su estadía en Norteamérica. Cada cierto rato, un oficial de las fuerzas vencedoras recibe su manuscrito y lo lee atentamente, soltando una que otra opinión al respecto.

Volviendo a América, el puñado de vietnamitas que huyó bajo el regazo del General (Toan Lee) no parece muy contento con las condiciones de estadía. Y se lo hacen saber rápidamente, en circunstancias en que este camina por el comedor de algo muy parecido a un ‘campo de refugiados’ y termina siendo víctima de una lluvia de alimentos, lanzados por sus furiosos compatriotas.

Como dijimos arriba, “El simpatizante” va progresivamente dejando el drama, y entonces momentos como los que protagonizan el General y el Capitán metidos en un maloliente silo, protegiéndose como sea de la lluvia de insultos de sus compatriotas, serán lo común en adelante. Pero es el oficial de menor rango, interpretado por Hoa Xuande, quien resume en su accionar una duda clave: ¿por qué debe seguir sometiéndose a un superior que ya no es tal?

Porque el General, aunque conserve su cada vez más percudido uniforme de combate, no es más que un ‘vago y borracho’ en tierras americanas. Lo dice su esposa, quien a regañadientes le trae una botella de Whiskey barato del supermercado para que beba algo mientras charla con su fiel subordinado. Claro, segundos después, le cierra la ventana al son de “ya te he dicho que se mete el humo en casa, ¡cierra la ventana!”.

El hermoso lugar donde los vietnamitas se establecieron tras dejar su país. (MAX)

La pregunta que mencionamos algunas líneas atrás tal vez tenga que ver con otro hecho que atraviesa gran parte de estos dos episodios de “El simpatizante”. Nuestro Capitán protagonista precisa estar pegado cual chinche del General (depuesto, vago y borracho hoy en día) porque todos los movimientos que este realice tendrá que apuntarlos y reportarlos hasta su verdadero hogar: Vietnam. Allá los recibirá su amigo Man (Duy Nguyen), oficial que, tras la derrota del bando apoyado por EE.UU., ostenta algo del poder que siempre quiso.

Este trabajo de espía, exactamente opuesto al que hizo cuando residía en Vietnam, requiere una serie de cuidados que no por rústicos dejan de ser efectivos. Por ejemplo, escribir una carta en clave requerirá de fluidos poco conocidos, pero además un esfuerzo mayor por enviarla a Vietnam con una escala previa en otro país. Ese juego de filtrar información desde América al ‘terruño’ se explica inicialmente con astucia, colocando al televidente en un ambiente típico de una serie de espías.

Aunque este rasgo ligado al espionaje está presente en “El simpatizante”, felizmente no lo es todo. Nuestro capitán protagonista debe ir moviéndose en territorio ajeno, y para ello se vale de la ayuda de un viejo conocido: el profesor Hammer, director del Centro de Estudios Orientales. Portador de un abdomen abultadísimo y con unos gestos que recuerdan nítidamente el tramo final del siglo pasado, este personaje irradia estima y admiración por la combinación de oriental y occidental que –según él—caracteriza al Capitán. Es este catedrático el que, además, le presentará a Sofía Mori (quien es su secretaria).

El personaje interpretado por Sandra Oh es todo lo opuesto al profesor Hammer. Aunque su apariencia la vincula intrínsecamente con lo oriental, esta intentará pegarse lo más posible a su lado americano. Y es tal vez esta peculiaridad la que marca su vínculo con el Capitán. Primero de jefa a subordinado, luego de confidentes, y finalmente de amantes. Para el amor no hay edad, y la nueva serie de MAX no iba a ser la excepción.

El profesor Hammer con su discípulo el Capitán. (MAX)

El segundo personaje que Downey Jr. interpreta en este par de episodios es un viejo conocido: Claude, el pelirrojo agente de la CIA que ostenta todos los consejos imaginables sobre torturar prisioneros. Aunque, claro, esta vez establecido en L.A., el americano se limita a acompañar al General (a quien increíblemente todavía considera un personaje útil para su institución) y a pedirle al Capitán que acceda a lo que sea que este le pida, entre todo eso: matar a un inocente (el Major/Phan Gia Nhat Linh). Aunque en algún momento todos vamos a dudar quién es realmente bueno en esta historia.

El tramo final del episodio 3 de “El simpatizante” tiene que ver con el cumplimento de la tarea arriba mencionada por parte del Capitán. Advertido por el General de que ‘debe acabar con el espía’, nuestro protagonista se verá entre la espada y la pared, y para salir del problema recurrirá nada menos que a Bon, ‘roomate’ que misteriosamente recuperó el habla y decide aconsejarlo sobre cómo acabar con la vida del Mayor en una fiesta por el 4 de Julio (Independencia de EE.UU.).

Sofia Mori y el Capitán en una escena de "El simpatizante". (MAX)

Por último, y en lo que muchos podrían considerar el mejor momento de los tres episodios estrenados ya de “El simpatizante”, Robert Downey Jr. debe multiplicarse para, en una misma escena, darle vida a cuatro personajes. Al profesor Hammer y al agente de la CIA Claude, el oscarizado actor debe también ser el congresista Ned Godwin, un político interesado en la simpatía de los vietnamitas, porque cada uno de ellos es un probable futuro votante. Finalmente, el actor de 59 años de edad interpretará a Niko, un desvergonzado cineasta que rechazó tajantemente la guerra y que, de un momento a otro, hará rabiar al Capitán, motivando a que este le exija disculpas por expresiones “racistas”.

Aunque esto finalmente no ocurrirá, el epílogo del episodio 3 será lo mejor hasta ahora visto en la serie de MAX. Rodeado de cuatro personajes interpretados por el mismo actor, y gracias a la magia del streaming, el Capitán se sentirá abrumado mientras recibe de manos de Niko un guion para lo que sería su debut como actor en una película que desentrañe el shock emocional que sintió cada soldado estadounidense que participó en la Guerra de Vietnam. Saltos de cámara, expresiones chirriantes, damas de compañía bailando bajo luces psicodélicas, y mucha crema chantilly, serán los elementos de una composición tan estrambótica como sublime. Una escena que resume lo que es esta propuesta de MAX.