A los catorce años, empezó a trabajar en la orquesta de su padre, y a los diecisiete, inició su carrera en la salsa. Hoy, lejos de los timbales, la famosa ‘Princesa de Perú' ha encontrado su propio sonido y se ha convertido en una de las promesas del género urbano en el país. Su evidente talento y actitud ganadora, la han convertido en una de las artistas independientes que marcan el camino hacia el futuro del reguetón, uno que parece pintar bastante bien.

Cuna de artistas

─Naciste en una familia de artistas, ¿siempre supiste que querías dedicarte a la música?

Sí, claro. Me críe con la familia de mi papá, una familia de artistas. Mi primer concurso fue a los seis años. Imagínate. Recuerdo que mi papá me obligó a ir (ríe). Desde que me planté en el escenario, todos se quedaron con la boca abierta. Me contaron que parecía otra persona, que me desenvolvía como si hubiera estado ahí antes. Pero era mi primera vez. Mi papá y mi abuela se quedaron sorprendidos. Cuando bajé [del escenario], le dije a mi abuelita: “No quiero faltar a ningún concurso de televisión”. Y así fue.

─¿Fue amor a primer escenario?

Sí, amor a primer escenario.

─A los diecisiete años, incursionaste en la salsa. ¿Qué recuerdas de esa época en tu carrera?

Esa época fue increíble. Trabajé en la orquesta de mi papá hasta cumplir los diecisiete. Un día, mi prima Shantall [Shantall Young Oneto] me llama y me dice que Yahaira Plasencia está haciendo su propia orquesta y estaba organizando un casting íntimo. Me pregunta si quiero ir con mi tía. Fuimos y habían como diez chicas que estaban audicionando. A las dos semanas, nos llaman y nos dicen que ambas quedamos. Ese fue mi inicio en la salsa. Fue una época linda porque trabajamos juntas, en familia [...]. En la orquesta de Yahaira subí a mis primeros escenarios grandes, viajé por todo el Perú...

─Al poco tiempo dejas la orquesta de Yahaira y pasas por distintas agrupaciones...

Sí, bueno tú sabes que por mi mejoría hasta mi casa dejaría (risas). En ese momento, me llegó una mejor oferta de trabajo y decidí salir de la orquesta de Yahaira. Me llegó una oferta de ‘Latinas’, de Maria Gracia Polanco. La orquesta no duró mucho así que luego, me fui a Los Barraza. Estuve seis meses con ellos. Un día, estaba en mi casa y me llega una llamada. Contesto y me dicen “Soy Paula”. “¿Qué Paula?”, pregunto. Y me dicen “Paula pues hijita, de Son Tentación” (ríe).

─La orquesta de salsa del momento...

¡Claro! Para esto, años atrás un día mi papá me pidió que me aprenda una canción ‘Amor mío, déjala’. La busqué en internet y me salió una agrupación de chicas bailando, cantando, haciendo de todo. Las vi y dije “Wow, son como las Pussycat Dolls de la Salsa” (ríe). Fue un sueño cumplido para mí. Con ellas aprendí muchísimo. Para mí ‘Son Tentación’ fue la orquesta en la que Asmir Young, la artista que soy hoy, se formó. Aprendí mucho no solo de Paula, sino de cada compañera que me acompañó en el proceso. Y nunca lo voy a dejar de decir. Se lo agradezco a cada una de ellas.

Cambio de escenario

─¿Por qué decidiste dejar la salsa y empezar de cero en el género urbano? Ya tenías una carrera en curso...

Siempre he escuchado música urbana. Desde niña me gusta el reguetón. Se me dio la oportunidad de trabajar en la salsa desde pequeña y yo chapé esa oportunidad, porque siempre chapo las oportunidades que me da la vida. Cuando estaba en ‘Son Tentación’ saqué una canción que se llama ‘Bailame así', mi primer Dancehall. La saqué para probar y al final estuvo entre las cincuenta más virales de Spotify por mucho tiempo y dije “Wow”. Ese fue un indicio. Luego, mi novio que es con quien compongo mis canciones, me dice “Asmir, creo que la canción ‘Culpables’ de Manuel Turizo versionada a tu voz te quedaría hermosa. Hay que hacerlo” [...]. Lo grabé, lo publiqué y ese cover se fue viral. Luego, se dio la oportunidad de grabar mi propia música y tuve que elegir.

─Llevas cuatro años como solista, ¿cuál es tu proceso para crear canciones?

Ay, es hermoso. Lo primero que hacemos es armar un beat según el ánimo en el que estemos. Después, empiezo a meter las melodías, me fluyen mucho las melodías. Luego, escribimos la letra junto a mi novio. Yo soy más melódica y él es más de letras, así que nos complementamos (ríe).

─¿Cuál dirías que es la canción que más te ha marcado hasta el momento?

‘Afterparty’ porque ha sido la canción que más ha explotado de toda mi carrera. Ha sido una junta explosiva con Flavia Laos. Ha sido una canción que ha conectado mucho con el público peruano.

Retos del reguetón

─¿Consideras que es difícil ser cantante urbana en el Perú?

Sí, claro que sí. En la agrupación [Son Tentación] tenía un sueldo establecido, ganaba muy bien, había chamba. Cuando decido tomar el camino difícil, dije “Vamos a guerrearlo como siempre”. Lo hice pero ha sido bastante complicado, no pensé que iba a ser tanto. [...] La gente me decía “Asmir eres una artista nacional, en el Perú no apoyan a los artistas nacionales, menos con canciones propias y menos del género urbano. ¿Qué estás haciendo?”. Y yo decía “Yo sé que sí puedo”. Y bueno, fui sacando canciones, me fue muy bien en algunas y nunca he parado. Creo que de eso se trata. Igual creo que ahora las cosas están cambiando.

─¿En qué sentido?

Siento que se la da más importancia a los artistas de género urbano. Hay buenos artistas, hay buenos proyectos y están haciendo bulla. Están pasando cosas interesantes que antes no pasaban. Hay música de artistas nacionales sonando en la radio, radios haciendo entrevistas o podcast, muchos medios dándole más importancia a este género y a sus artistas; y eso es algo con lo que venimos luchando todo el grupo.

─Anteriormente, has mencionado que el género urbano es un medio muy machista...

Sí, claro que sí. Siento que todavía el género [urbano] es machista, las oportunidades no son las mismas. Siento que el prospecto de ser una mujer que canta reguetón muchas veces es “tiene que tener un muy buen cuerpo, tiene que ser perfecta, tiene que usar un maquillaje divino, el outfit tiene que ser increíble”. Muchos estereotipos, entonces...

─Muy sexualizada, ¿tal vez?

Muy sexualizada. Sí, somos muy sexualizadas. Exactamente. De repente, quieres hacer negocios con algunos productores , hacer una canción, y por ser mujer ellos piensan otra cosa. Y tú te quedas como “Oye pero yo he venido a trabajar” [...]. No me ha pasado gracias a Dios porque desde que empecé, empecé esta carrera con mi novio. Entonces como trabajamos juntos no he tenido esas experiencias, pero sé que algunas de mis amigas han tenido esas experiencias. Y me hace sentir mal que esto siga pasando.

─Es curioso que digas que no te ha pasado porque has tenido un hombre a tu lado todo este tiempo...

Exacto. Espero que algún día cambie esto para nosotras. Porque esto no es solo para las artistas, todas las mujeres pasamos esto en la calle, en el trabajo, en la vida en general [...].

─Acabas de lanzar un nuevo tema “Bebo por ti” y una de tus canciones forma parte del soundtrack de la película ‘Bienvenidos al paraíso’. ¿Qué más se viene para Asmir en el futuro?

Esta es una primicia. Estoy preparando mi primer álbum. El primer álbum de ‘La Princesa de Perú'. Va a salir este año. Voy a incluir ‘Punta Hermosa’ y ‘Bebo por Ti’ y lo demás son nuevos temas. Está planeado para octubre. El álbum tendrá dos lados: lado A y lado B. El lado A es reguetón al estilo Asmir Young, como ‘Afterparty’ o ‘602′, y el lado B son géneros que no he hecho antes como ‘Bebo por ti’ que es una cumbia urbana. Hay una tecnocumbia, una bachata, una electrónica...muchos ritmos.