Este 2024, la inclusión lidera la agenda femenina. Dentro de esta campaña por dejar atrás los estereotipos y abrazar la diversidad, el mundo de los certámenes de belleza tiene una nueva apuesta: la inclusión de una reina de belleza ‘curvy’ en la contienda por la corona del Miss Perú. Una medida que por fin muestra señales de diversidad en el certamen de belleza líder a nivel nacional.

A través de sus redes sociales, la organización de Jessica Newton presentó a Nayaj Gámez, la primera reina de belleza ‘curvy’ en convertirse en candidata al Miss Perú 2024. Como ganadora del certamen Miss Curvy 2022, Nayaj ahora forma parte de la contienda por la corona nacional y la posibilidad de hacer historia como la primera peruana y la segunda modelo plus size en participar en el Miss Universo.

Una ambiciosa meta y recorrido que tuvo como pionera a Mirella Paz, cantante y modelo que hace ocho años hizo historia al convertirse en la primera candidata de talla grande en el Miss Perú. “Cuando participó Mirella Paz fue una noticia internacional e incluso la llamaron a Miami a hacer entrevistas”, recuerda Newton. Un logro que incluso la Miss Universo del momento, Pía Alonzo, reconoció con agrado en aquella época que visitó el Perú.

En aquél año, Paz fue elegida por los jurados calificadores. Situación que no se ha repetido hasta el momento. “Honestamente, Miss Perú viene repitiendo año a año el tema de la estatura, peso... pero depende al final del jurado calificador”, contó Newton. Vale recalcar que el jurado calificador es elegido por Jessica Newton año tras año.

Miss Perú y Miss Curvy forman alianza inclusiva

Ocho años después de la elección de Mirella Paz, una candidata ‘curvy’ regresa a la contienda del Miss Perú. La participación de Nayaj Gámez en esta edición del famoso certamen no llega gracias al jurado calificador, sino a una alianza entre la plataforma peruana Miss Curvy y Miss Perú, según explica Jessica Newton. “Nosotros hemos hecho un acuerdo con este certamen que es una plataforma totalmente inclusiva. Hemos tenido la alianza este año porque ellos se han acercado a nosotros”, agregó.

De acuerdo a Newton, el acuerdo con Miss Curvy se extenderá para los próximos años, fruto del éxito que siente que ha sido incluir a Nayaj Gámez en la contienda. “Estamos encantados con ella. Tiene una hija de 17 años y una historia detrás súper valiosa. Ella como mujer, más allá de la talla, me parece súper interesante, valiosa, un líder de opinión poderosa y potente”, afirma.

Según explica, lo que la coronó como reina Miss Curvy y candidata al Miss Perú fueron las cualidades que posee. Para Newton, para ser reina o Miss Universo no basta la belleza y la buena personalidad.

“Tiene que ser una mujer que tenga la fortaleza de mantener un reinado durante todo un año y que además se prepare responsablemente para su participación internacional”, afirma. De ahí que sostenga que no se le debería ver como la excepción a la participación de Miss Curvy, sino como la inclusión de una candidata más. “ Para mí es igual que me dijeras ‘curvy’ o no ‘curvy’. La ‘curvy’ es una chica más dentro del concurso. Yo no creo que se deba marcar ahora un tema de verla como una candidata distinta. Si se ha abierto la puerta es para que se vea como una candidata más ”, revela.

Aun así, con esta facilidad, lo cierto es que estadísticamente no muchas candidatas ‘curry’ logran clasificar a tops nacionales e internacionales. En Perú, Mirella Paz no clasificó a ningún top en su momento. A nivel global (y más reciente), Miss Nepal, primera y única reina de talla grande en Miss Universo, no pasó del top 20.

Un fenómeno sistémico que traspasa fronteras porque debe su origen a cuestiones sociales. Esto es, los estrictos cánones de belleza que dificultan la creación de espacios para empoderar a mujeres de talla grande que sueñan con convertirse en reinas pero no saben cómo ni a quien acudir por apoyo. Tanto en Perú como en cualquier otra parte del mundo, lo cierto es que es muy difícil combatir los estereotipos y creencias sobre cómo debería lucir una reina de belleza.

Pero entonces ¿por qué casi nunca clasifican modelos de talla grande? “Porque debe ganar la que está más completa. Hemos hecho una alianza para que las candidatas tengan una mayor facilidad para llegar al certamen, pero no significa que por ser de talla grande o distinta es suficiente”, aseveró Newton.

“ Las clasificaciones a Miss Universo me dan la razón. Nunca antes en Perú han tenido tantas clasificaciones en tantos certámenes internacionales en tan corto tiempo. Creo que el jurado lo ha hecho de aplausos ”, agregó.

Durante muchas décadas, los tradicionales certámenes de belleza estuvieron estrictamente alineados a los estándares de belleza que tenían por ideal a los cuerpos hegemónicos. Con el paso del tiempo y el reconocimiento de la diversidad en torno a la figura de la mujer, este rubro empezó a dar sus primeros pasos en pos de la inclusión. Aunque a paso lento, modelos de diversos tonos de piel, rasgos físicos, estatura y figura empezaron a ser reconocidas en el mundo de la belleza.

Una cuestión que además generó la ramificación de categorías y certámenes exclusivamente creados para modelos, en este caso, plus size. En Perú, por ejemplo, no fue hasta el 2020 que la comunidad plus size en Perú decidió organizar su propio certamen, Miss Curvy. Un reinado que en su segunda edición celebrada en el 2022 coronó como reina a Nayaj Gámez, quien ahora se presenta como candidata al Miss Perú 2024.

Si bien la alianza entre el Miss Perú y Miss Curvy tomó su tiempo en llegar, sigue siendo un hecho importante, clave. Sobre todo en un rubro como el de los certámenes de belleza en el que no hay una representación de diversidad de cuerpos en los últimos años.

La respuesta del público

Y si bien este evento representa un avance para ambas partes que orgullosamente difunden la contienda de Nayaj en redes, la respuesta del público ha sido extremadamente diversa generando polémica. En primer lugar, las críticas se asomaron a través comentarios negativos que cuestionaban y demostraban confusión por la forma en que la organización decidió presentar a Nayaj bajo la etiqueta de curvy, a diferencia de las candidatas que fueron presentadas bajo el nombre de su región.

Una especificación que fue aclarada por Newton, quien explicó que no se trata de contradecir el discurso inclusivo, sino de resaltar que se trata de una reina de belleza que está representando a su comunidad y Miss Curvy , “el certamen que empodera a la mujer de tallas grandes” según se lee en su descripción en redes.

“Hay tanta necesidad de agredir y cuestionar las cosas que la gente ha perdido el control. En lugar de centrarse en las cosas bonitas, vemos unos ataques... no necesariamente a nosotros, sino a las chicas y en redes en general. No lo entiendo”, aclaró Newton.

“ La plataforma se llama Curvy. No le puedo poner otro nombre. Es como si la ganadora de una marca entrara, pues yo coloco el nombre de la plataforma de donde llega . Ella ha participado con chicas curvy de todo el país en esa plataforma. Si ella es la ganadora, obviamente tiene mayor visibilidad de que las chicas sepan que existe un concurso para las curvy y que la ganadora tiene la posibilidad de entrar al Miss Perú. Tratamos de que todo el mundo lo vea y entienda de esa manera”, explicó.

¿Cómo será el Miss Perú 2024? Novedades de esta edición

La participación de una reina ‘curvy’ en el Miss Perú forma parte de los esfuerzos de la organización por diversificar y descentralizar el certamen este año. Con la llegada de una nueva directora, Cassandra Sanchez De Lamadrid (hija y sucesora de Jessica Newton), llegan nuevas apuestas por mostrar la diversidad de la belleza peruana.

A través de la inclusión de directores regionales (nuevo en esta edición), se buscará tener una mejor representación y manejo de las actividades e imagen de cada candidata que se encuentra en contienda. “Hoy en día contamos con más de 50 directores en todo el país. Ha sido un crecimiento que nos ha costado muchísimo trabajo pero hoy ya podemos decir que tenemos las plataformas independientes y fortalecidas. Es importante fortalecer los certámenes regionales”, afirma Newton.

Los cambios también vienen a través de un renovado formato. Para esta edición, la esperada gala volverá a realizarse con público presente. Una dinámica que cambia totalmente la concepción del certamen tanto desde la vista de la audiencia como de las candidatas que se subirán al escenario. “Es la primera vez que hacemos un evento con participación del público después de la pandemia. No estamos acostumbrados desde hace varios años”, revela la presidenta. Este 2024, el Miss Perú será el domingo 9 de junio y será nada menos que en la imponente Fortaleza Real Felipe ubicado en el Callao, el escenario que acogerá a las 35 competidoras (entre candidatas y retadoras) y al público asistente.

¿Quién es Nayaj Gámez, candidata al Miss Perú 2024?

Nayaj Gámez es ingeniera ambiental, carrera que dejó atrás cuando descubrió el mundo del modelaje. Amante del arte y la moda, pasión que heredó de su padre, el fallecido comediante “Gato” Abad.

Luego de trabajar como maquilladora e ingeniera por un tiempo, Nayaj tuvo un grave accidente automovilístico que cambió no sólo su forma de ver la vida, sino también su cuerpo. Durante su proceso de recuperación, subió de peso. Un desafío que tras una lucha interna al final la llevó a abrazar su nuevo yo y animarse a meterse al mundo del modelaje.

Dejó su carrera universitaria para dedicarse por completo a ser modelo profesional y trabajar con más de 30 marcas de moda nacionales. Esta nueva pasión la llevó a formar parte del equipo de Curvy Model, la primera escuela y agencia de modelos curvy en Perú, donde ejerce como coach de pasarela y fotopose.

Según cuenta en redes sociales, se animó a participar de esta edición del certamen tras coronarse como Miss Curvy 2022 con el fin de representar a su comunidad y derribar estereotipos en torno a los estándares de belleza. “ El real motivo de mi participación es y será la REPRESENTACIÓN, cuando una niña crece viendo que hay otra persona con la que se identifica crece amando y respetando su cuerpo ”, afirma.