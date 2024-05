Los dos años de espera valieron la pena: este 16 de mayo por fin se estrena la tercera temporada de Bridgerton con nuevas parejas protagonistas (Penélope Featherington y Colin Bridgerton) y, por supuesto, con nuevos cambios en los característicos looks que hicieron que la serie ganara diversas nominaciones y premios Emmy. Para darle un vistazo al universo fashion y beauty de la serie, conversamos con el equipo que creó los looks de esta temporada: el diseñador John Glaser (encargado de los vestuarios) y la maquilladora Erika Okvist (encargada de maquillaje y peinado).

Reusar, reciclar e innovar según el paso del tiempo: la clave de los looks de Bridgerton

Si bien el foco se centra en los integrantes de la familia Bridgerton, sus intereses amorosos y algunos personajes de impacto como la reina Charlotte y Lady Danbury; lo cierto es que la serie no sería la misma sin las grandes comparsas de miembros de la alta sociedad de la ficticia Londres que caracterizaron al periodo de la regencia. Con tres temporadas a cuestas, el número de piezas para crear icónicos vestuarios acorde a la época, situación y personalidad de cada personajes se incrementó exponencialmente. Según cuenta el diseñador, en realidad es imposible saber el número exacto de las piezas creadas, pero sí que fueron miles y miles para cada entrega. “Para la primera temporada se hicieron 7500 piezas, pero en cada temporada tenemos que añadir más. Tal vez, alrededor de 2 000 vestuarios creamos para esta [tercera] temporada ”, revela.

Y no sólo era crear por crear, sino que había que sacarle el máximo provecho a una pieza antes de que ya no pueda seguir siendo usada. Reusar y reciclar fueron las medidas que adoptaron para continuar creando looks espectaculares para cada personaje en cada episodio. Por ejemplo, según cuenta el diseñador, sólo los más fanáticos de la serie podrían darse cuenta de que algunos personajes secundarios en la nueva temporada usan vestidos que llevó Eloise Bridgerton en la primera temporada.

Por otro lado, el paso del tiempo también jugó un factor clave a la hora de crear los vestuarios para esta nueva entrega. “La tercera fue la última temporada en la que pudimos usar la misma ropa que en la primera. Han pasado 4 o 5 años, así que la moda ha cambiado. Teníamos que empezar a reconstruir nuestro stock de ropa para los nuevos looks y al mismo tiempo tomar la ropa vieja y darle un nuevo propósito ”, revela el diseñador, pues recordemos que la primera temporada de Bridgerton empezó situándose aproximadamente en 1813 y la tercera se centra en 1817. Así, aunque la serie abarca el periodo de la regencia, los vestuarios tienen que variar al igual que las tendencias con el paso del tiempo.

(Foto: Netflix)

(Foto: Netflix)

¿Nueva temporada, nuevos peinados y maquillaje? El detrás del universo beauty de Bridgerton

Curiosamente, al igual que los vestuarios, las pelucas también formaron parte de la moda circular en esta nueva entrega. Según la maquilladora, hasta las pelucas que usó la reina Charlotte fueron reusadas. “Casi todas las pelucas de la segunda temporada fueron reutilizadas, lavadas y reajustadas en nuevas pelucas para la tercera temporada”, revela.

Una medida muy sensata, pues las pelucas usadas en la serie, principalmente las de la reina Charlotte, eran extremadamente voluminosas y cambiaban de color y forma con cada vestuario. Algo que la maquilladora explica como parte del proceso evolutivo del personaje, pero también como una oportunidad para desatar su creatividad en los peinados. “ Podría salir a pasear a un museo de historia natural, ver una concha de mar y pensar ‘Esa es una gran silueta. La usaré’. Puedes obtener la inspiración de los lugares más extraños. Algo que parezca no tener relación puede desencadenar una fuerte visión en forma, textura y color . No puedo realmente describir cómo pasa, pero algo muy aleatorio puede desencadenar la inspiración”, explica.

Este particular proceso de libertad creativa no sólo se aplica a las espectaculares y coloridas pelucas, sino también a los peinados y el maquillaje. Por ejemplo, esta temporada veremos un radical cambio de look en Penélope Featherington, la nueva protagonista. Acorde a la madurez que va adoptando, Penélope va cambiando sus aniñados y desenfadados y delicados peinados de rizos por sofisticadas ondas. De igual forma, su maquillaje se vuelve más refinado, intensifica su mirada y resalta sus delicadas facciones tanto con tonos naturales como vivaces dependiendo de la situación. “Está buscando esposo, así que está usando todas las campanas y silbatos que puede para llamar la atención”, explica la maquilladora que junto al diseñador revela que e l glamour del viejo Hollywood tuvo mucha influencia en los looks de esta temporada .

Por supuesto, un cambio de look no está completo sin la renovación de vestuario. Acorde a la nueva imagen de dama sofisticada que desea mostrar, Penélope deja atrás las prendas recatadas hasta el cuello para empezar a resaltar su silueta y su sensualidad. Un cambio que va de la mano con una paleta de colores más sólida, una propia acorde a su ahora definida personalidad. “Es una progresión natural. Ya no hay tantos volantes, flores y colores brillantes. Tratamos de neutralizarlo para hacerla ver más sofisticada”, revela el diseñador, una medida que claramente podremos ver en el baile donde Penélope sorprende a todos luciendo un favorecedor vestido en verde esmeralda. “ Ya no está atrapada por su ropa o por su madre, ella es una dama sofisticada y ahora podrá expresarlo visualmente ”, afirman los expertos.

Así, el universo de la moda y belleza de Bridgerton tratará de elevar mucho más las posibilidades creativas en los looks de los personajes para esta nueva temporada. Dicho sea de paso, porque además las referencias históricas para la clase alta es muy poca (a diferencia de la clase media). “Eso es lo que nos da la libertad para inventar este mundo”, afirma el diseñador.

(Foto: Netflix)