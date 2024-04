Mientras más grande y detallista sea la boda, mayor será la inversión. Así lo explica Fabricio Scheelje, experto en catering y planeación de bodas. “Hay muchos factores que influyen a la hora de estimar un precio, aunque muchos tengan la creencia de que solo se trata del local y catering”, afirma.

Acorde a esta premisa, el experto revela que lo que primero va a influir en el costo de una boda es la fecha y la cantidad de invitados. Para lograr hacer un presupuesto aproximado, tomaremos de caso ejemplo una boda en una casa o hacienda en las afueras de Lima para 200 invitados (un escenario bastante solicitado entre las parejas limeñas). Así, el primer desembolso que se hará será para el alquiler del local, una inversión que oscila entre los 5 mil y 7 mil soles aproximadamente y que puede variar dependiendo de su capacidad, qué tan acondicionadas estén sus áreas, qué tan lejos esté de Lima, entre otros factores. Además, si la fecha es en temporada alta (abril a mayo y septiembre a noviembre), el costo aumentará. Y si el local tiene áreas potenciales para decoración, también. “Por ejemplo, lo que más se trabaja son los toldos, el mobiliario y decoración floral. Si se hacen pedidos especiales como sillas acrílicas, un arco de hojas secas o colocar velas flotantes, el precio aumentará”, explica. Para cubrir estos adicionales en decoración, el experto revela que trabaja con un rango de 10 a 20 mil soles extra para novias que apuesten por bodas de este perfil.

(Foto: IG @fseventplanning)

Catering y barra: el 70% del precio de la boda

Aunque no es todo, el servicio de catering es uno de los puntos clave que determinarán el éxito de una boda. De acuerdo al experto, el paquete suele incluir buffet, entremeses y postres. ¿El precio? Si juntamos la decoración y el catering, sería un aproximado de 60 mil soles que puede aumentar si se solicita cambios especiales salgan del paquete inicial que las empresas de catering proveen.

En complemento, la bebida también juega un rol fundamental para crear el ambiente festivo. Según el experto, dependiendo del proveedor a que se acuda, la barra puede tener un costo de 7 mil soles aproximadamente. Nuevamente, un precio que también puede aumentar si se desea contar con productos de más alta calidad.

Ahora bien, contar con una barra de bebidas y cocteles no es la única opción. De acuerdo al experto, la última tendencia en las bodas es apostar por la coctelería de autor para ofrecer tragos especiales que salgan de la apuesta común para hacer la experiencia mucho más exclusiva y personalizada, como si los invitados estuvieran dentro de un bar. El precio aproximado si se apuesta por este servicio va desde los 3500 a 4 mil soles .

(Fotos: IG @fseventplanning)

Sobre la música, animación y hora loca

Toda boda limeña suele incluir un DJ que anime con un buen fondo musical durante las horas que dure. Puedes conseguir un buen DJ desde 6 mil soles aproximadamente , según cuenta el experto. Y claro, si se desea contar con una banda, agrupación musical o similar, ya es un precio añadido totalmente distinto.

Por supuesto, no hay fiesta sin hora loca. Este número artístico suele ser el alma de las bodas, pues crea el momento máximo de diversión y los recuerdos más divertidos. Dependiendo de la temática, la cantidad de animadores y el tiempo, se determina el precio (aproximadamente desde 2500 soles ). Según el experto, el precio puede aumentar si la pareja pide una tema que no esté en el paquete que la productora ofrezca. “Por ejemplo, uno de los más solicitados es la temática inspirada en la película ¿Y dónde están las rubias?. Si la pareja no lo desea y no le convencen otros, puede proponer un tema, pero eso demandaría un mayor costo al tener que involucrar la compra de nuevo inventario de disfraces y demás”, explica.

(Fotos: IG @fseventplanning)

Nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer recuerdos

Lo digital también llenó al terreno nupcial. Según explica el experto, uno de los servicios que está ganando popularidad son las fotos instantáneas. Uno por uno o en pequeños grupos, los invitados pueden posar frente a una pequeña pantalla a modo de selfie y recibir fotos de forma instantánea (ya sea como polaroids o de forma digital vía bluetooth). Sumado a esto están las famosas capturas a 360°, donde una cámara gira en torno al invitado para grabar un pequeño vídeo de recuerdo; e incluso los innovadores mensajes de voz que los invitados pueden dejar a los novios conforme van llegando. Este servicio de fotografía puede rondar los 3 mil soles aproximadamente.

Por supuesto, sumado a todos estos servicios y proveedores está el rol de la wedding planner, la persona experta en bodas que se encarga de planificar, organizar e integrar todo para que el evento salga según lo esperado. Según el experto consultado, es un servicio fundamental a la hora de planear una boda de tal magnitud en una ciudad tan cambiante y estresante como Lima. Este servicio, por sí solo, puede ser de dos modalidades: paquete completo o de un mes. El primer tendría un costo aproximado desde 6 mil soles. El segundo, desde los 2500 soles.

Entonces, ¿Cuánto costaría en total hacer una boda en Lima? Como explicamos, la inversión puede variar exponencialmente, pero ciñéndonos al tipo de boda más solicitada actualmente (para 200 personas) y teniendo en cuenta la vestimenta de la novia y el novio, el experto estima que requeriría en total de 1 20 mil soles a 140 mil soles . “Por supuesto, hay quienes lograr hacerlo con 10 mil, todo depende de qué tanto detalle y planeación se tenga en cuenta”, afirma.