El ‘reality’ “Too Hot To Handle” (o “Jugando con fuego”) ha ido ganando cada vez más fans desde que se estrenó en abril del 2020. Es por ello que una cuarta temporada ha llegado a la plataforma Netflix y esta tiene una sorpresa para el público peruano, la participación de la nacional Flavia Laos.

Aunque últimamente ha desarrollado más su perfil como influencer (incluso ganó este 2022 un premio en los People’s Choice Awards), Laos tiene una amplia carrera actoral en el Perú con telenovelas muy sintonizadas como “Ben, baila, quinceañera” y “Princesas”. Pero en el caso de “Too Hot To Handle”, la veremos como ella misma, llegando a poner a prueba a un participante del ‘reality’.

La cuarta temporada de “Too Hot To Handle” cuenta con 10 participantes que son presentados en el episodio 1 de 46 minutos de duración y que lleva por título “El club de la sequía”. Los elegidos creen que en realidad están siendo parte de un programa llamado “Wild Love”, que conduce el ex “Salvado por la campana” Mario López, quien aparece en el capítulo, pero en realidad están siendo grabados en cada movimiento para este programa, donde ‘Lana’, una asistente virtual que sirve como guía para el público, se encarga de ponerles trabas a los participantes, cuyo premio económico irá reduciéndose a medida que rompan reglas como la más exigente de todas: no tener relaciones sexuales.

¿En qué capítulo aparece Flavia Laos?

Ethan y Flavia son presentados como "tentaciones" para participantes de "Too Hot To Handle". / Netflix

Flavia Laos ingresa al reality en el episodio 4 que lleva su nombre en el título: “Flavia of the Month”, que ha sido traducido al español como “Flavia da rabia”, pero que traducido literalmente sería “La Flavia del mes”.

En este capítulo, estrenado en Netflix el 7 de diciembre, ‘Lana’ le presenta una prueba a una pareja que ya se había ido consolidando en el reality: Seb Melrose y Kayla Richart.

En este capítulo, además, también ingresará como una “tentación” otro apuesto joven llamado Ethan, quien pondrá a prueba a Sophie Stonehouse, quien tiene una relación con Creed McKinnon.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle". / Netflix

En el caso de la peruana, ella eligió a Seb Melrose. El propósito de la llegada tanto de Flavia como de Ethan es que logren separar las parejas. Ambos llegan con un “regalo” de ‘Lana’ para poder falicitarles las cosas en la cita que se les otorgará con los participantes elegidos.

Flavia Laos y Seb Melrose en "Too Hot To Handle". / Netflix

Flavia y Seb

La peruana deberá conquistar a Seb, a quien cuenta que eligió porque le parece “demasiado guapo”, tanto que cuando lo ve le provoca “arrancarle la ropa”. “Sé que conquistaré a Seb con mi trasero”, dice luego sonriente la ex “América Kids”. “A mí nadie me dice que no”, continúa.

Para su primera cita, además, ‘Lana’ le regala a la peruana un “beso gratis”. Es decir, puede tentar besar a Seb sin que esto afecte en el premio económico.

“Flavia es pequeña, tiene la piel morena y los ojos claros. Mi antiguo yo estaría gritando histérico”, dice Seb al ver a la peruana.

Flavia Laos y Seb Melrose. / Netflix

La peruana intentará robarle un beso a Seb, un joven escocés de 24 años que se dedica a las carreras de automóviles. ¿Logrará hacerlo olvidar de Kayla?

Fecha de estreno de nuevos episodios

Estos son todos los capítulos de “Too Hot To Handle” y sus respectivas fechas de estreno para que puedas seguir la participación de Flavia Laos.

El club de la sequía- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Locas por Nigel- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Policía del sexo- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Flavia da rabia- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

La ducha y la gloria- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Episodio 6- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 7- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 8- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 9- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 10- Fecha de estreno: 14 de diciembre.