“House of the Dragon” llegó a su tercer episodio. Bajo el título “Second of his Name”, esta nueva entrega de la serie presentó algunos de los momentos más esperados por los fans de los libros de George R.R. Martin, así como a personajes que serán claves en el desarrollo de la trama.

El spin-off de “Game of Thrones”, que actualmente es una de las series más vistas en streaming, cuenta la historia de los antepasados de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). La historia nos sitúa 172 años antes del nacimiento de la ‘khalesi’, cuando una guerra civil dejó a los Siete Reinos en la completa anarquía.

Alerta de spoilers : esta nota contiene un resumen en base a lo presentado en los capítulos 1, 2 y 3 de “House of the Dragon”:

Jason Lannister en "House of the Dragon". / HBO Max

Jason Lannister



En el tercer capítulo de “House of the Dragon” se presenta como un pretendiente de la princesa Rhaenyra. Este personaje es el hijo menor de Lord Gerold Lannister y Lady Rohanne Webber. Tiene un hermano gemelo llamado Tyland, que también aparece en el episodio “Second of his Name”. Ambos personajes son interpretados por Jefferson Hall. La aparición de Jason en el tercer episodio es la más grande que ha tenido un Lannister hasta el momento en “House of the Dragon”. Jason Lannister es Lord de Casterly Rock. Tyland es caballero y se convertirá en un futuro en mano de un rey que todavía no mencionaremos.

Laenor Velaryon en "House of the Dragon". / HBO Max

Laenor Velaryon



Es hijo de Lord Corlys Velaryon y la princesa Rhaenys Targaryen. Se convertirá en el esposo de la princesa Rhaenyra. En el tercer episodio, el rey Viserys I recibe esa sugerencia, ya que, a pesar de que decidió casarse con Lady Alicent, la posibilidad de unir la corona a la casa Velaryon, una de las más poderosas del reino, todavía puede lograrse mediante la boda de la princesa Rhaenyra y Laenor.

La pareja, que todavía no se ve en la serie, tendrá tres hijos: Jacaerys, Lucerys y Joffrey. Cabe destacar que Laenor Velaryon es uno de los personajes LGBTQ de “House of the Dragon”. Los actores a cargo de su interpretación son Theo Nate (en su versión más joven) y John Macmillan (de adulto).

Aegon, el primogénito varón del rey Viserys I en "House of the Dragon". / HBO Max

Aegon Targaryen



Es el primogénito varón del Rey Viserys I y Alicent Hightower. Toma el nombre de su hermano, el hijo fallecido del rey Viserys y la reina Aema. Está llamado a ser el sucesor del rey, aunque es su hermana Rhaenyra a quien deberá enfrentarse para ello. La disputa por el trono inspira la “Danza de dragones”; que menciona Shireen Baratheon en una escena de “Game of Thrones”.

El alimenta cangrejos. / HBO

Craghas Drahar



En el segundo capítulo se le presenta como el ‘alimenta cangrejos’ por el método que tiene de empalar navegantes para que las mareas los ahoguen y estos crustáceos los devoren vivos. Este personaje genera la ira de Lord Corlys Velaryon, porque cobra altos cupos para permitir el paso de sus comerciantes en los Peldaños de piedra. Cuando empieza a afectarle económicamente el actuar del ‘alimenta cangrejos’, Lord Corlys pide la ayuda del rey, pero al ver que este se resiste a tomar acciones duras contra las ciudades libres, Corlys busca una alianza con Daemon. Es así que se produce la batalla en los Peldaños de piedra, donde sale victorioso el príncipe Daemon y logra asesinar al ‘alimenta cangrejos’.

El personaje del ‘alimenta cangrejos’ es interpretado por el británico Daniel Scott-Smith.

Lady Mysaria. / HBO

Mysaria



Es la amante del príncipe Daemon, quien está casado con Lady Rhea Royce contra su voluntad. Cuando Viserys I expulsa a Daemon y decide nombrar a la princesa Rhaenyra como su sucesora, Daemon se va con Mysaria a Rocadragón llevándose al dragón Caraxes. En el segundo capítulo, Daemon amenaza a su hermano diciéndole que se casará con Mysaria, a quien se refiere con el título de Lady, y asegura que esta ha quedado embarazada, por lo que roba el huevo de dragón que estaba destinado al príncipe Aegon.

El personaje es interpretado por la británico japonesa Sonoya Mizuno.

Lady Laena. / HBO

Lady Laena



Personaje a cargo de la joven actriz Nova Foueillis-Mosé. Es la hija mayor de Lord Corlys Velaryon y la princesa Rhaenys Targaryen. En la serie se la retrata cuando tiene apenas 12 años de edad. Su padre, Lord Corlys, la ofrece en matrimonio al rey Viserys I para mostrar fortaleza ante el reino, ya que la casa Velaryon es una de las más poderosas.

El rey rechaza la propuesta y se casa con Alicent Hightower. En los libros, Lady Laena es la segunda esposa del príncipe Daemon Targaryen, con quien tendrá dos hijas gemelas, Rhaena y Baela. Laena se volverá hábil jinete del dragón Vhagar.

Sir Criston Cole. / HBO

Sir Criston Cole



Hijo del ayudante del lord Blackhaven. Es un excelente guerrero. Combatió en las marchas en Dorne como infante durante un año. Fue nombrado caballero por Sir Arlan Dondarrion tras derribar dos torres en Boneway. Además, ganó un torneo contra el príncipe Daemon cuando el rey Viserys I se preparaba para el nacimiento del príncipe Aegon.

Sir Criston Cole es interpretado por Fabien Frankel.

Viserys Targaryen.

Viserys Targaryen



Personaje a cargo del actor Paddy Considine. Cuando se celebraba el primer siglo de la dinastía Targaryen, la salud del viejo rey Jaehaerys menguaba. La muerte de sus hijos, lo obliga a buscar un sucesor. Es así que se consideraron dos reclamos a la sucesión: el de la princesa Rhaenys Targaryen, descendiente directa del rey Jaehaerys; y el de su primo, el príncipe Viserys Targaryen. Al ser este último el mayor descendiente masculino del rey, el Gran Consejo lo elige a él como futuro sucesor. Tras la muerte de Jaehaerys, se corona como rey. Pero al nuevo monarca le ocurrirá un conflicto similar al de su predecesor: tendrá como heredera directa a una mujer. Sin embargo, tras decidir nombrarla, se vuelve a casar y logra tener a su primogénito varón, sembrándose la duda de quién debería estar primero en su línea de sucesión: ¿Rhaneyra o Aegon?

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen







Es la princesa. Hija mayor del rey Viserys y de su esposa, la reina Aemma Arryn. La princesa Rhaenyra les recordará a los fans de “Juego de tronos” a Daenerys Targaryen (Emma Clarke), pues es un personaje de carácter aguerrido, además de tener una excelente relación con los dragones que han hecho famosos a la casa Targaryen. Será nombrada heredera a la corona luego de que el rey Viserys decida quitarle su aprobación al príncipe Daemon, hermano del rey. Pero luego seremos testigos de un enfrentamiento nuevo por ser el sucesor del rey entre Rhaneyra y su hermano Aegon. El personaje de Rhaenyra es interpretado en sus años de adolescencia por Milly Alcock (en su versión joven, la que vemos en el capítulo 1). Luego por Emma D’Arcy.

Daemon Targaryen.

Daemon Targaryen



Interpretado por Matt Smith. Daemon es el hermano del rey Viserys y su sucesor ante la falta de un hijo varón. Aunque no cuenta con el favor del consejo real, su hermano Viserys lo protege y lo nombra comandante de la guardia. Sin embargo, el príncipe, de carácter arrebatado, utiliza su poder de manera irresponsable, lo que le genera molestias al rey. El consejo lo ve como a un segundo Maegor y temen que arruine el reino de llegar a obtener la corona o, peor aún, que asesine a su hermano para lograr más rápido el poder absoluto. Es por ello que el rey Viserys decide nombra a su hija Rhanyera como sucesora a la corona y Daemon es expulsado, armando su rebelión desde Roca Dragón.

Otto Hightower.

Otto Hightower



Es la mano del rey. Este personaje, a cargo del actor Rhys Ifans, es el confidente del rey Viserys y su hombre de confianza y aprovecha este poder para incentivar al rey a tomar decisiones que luego le favorecen también a él. Primero, es una pieza clave en la relación que el rey tiene con su hermano Daemon. Otto Hightower fue la voz principal que alerta a su majestad sobre lo peligrosa que pueda resultar la personalidad impulsiva de su hermano Daemon. Luego, logra que el rey, al quedar viudo, se case con su hija Alicent Hightower. Cuando Alicent da a luz a un hijo varón, Otto busca que esta convenza al rey de nombrar como sucesor a su nieto.

Alicent Hightower.

Alicent Hightower



Personaje a cargo de Emily Cary (en sus años de adolescencia) y Olivia Cooke (en los capítulos más avanzados de la trama). Además de ser hija de la mano del rey, es muy cercana a la princesa Rhaenyra. Cuando muere la reina Aemma durante el parto de Aegon, su padre busca acercarla al viudo rey Viserys. Se convertirá en su segunda esposa y esto cambiará su relación con la princesa Rhaenyra, quien la tenía como confidente y mejor amiga.

Lord Corlys Velaryon.

Lord Corlys Velaryon



Personaje interpretado por Steve Toussant. Está casado con Rhaenys Targaryen, la “reina que nunca fue”. Además, es parte del Consejo Real, recibe el apodo de la ‘serpiente marina’. Jura defender al rey Viserys y a su hija la princesa Rhaenyra cuando su padre decide nombrarla su sucesora a pesar de no ser un varón. Sin embargo, cuando el rey pierde a su esposa, ofrece unir su casa a la del monarca. Al ser rechazado por el rey, quien decide casarse con Alicent Hightower, Lord Corlys busca una alianza con el príncipe Daemon, quien se subleva ante su hermano.