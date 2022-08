Cuando acabé el primer episodio de “House of the Dragon” (“La casa del dragón”), me pregunté si esa hora de televisión, de estrenarse en 2011 y no en 2022, habría desembocado efecto similar al debut de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”). Una pregunta injusta al tener ambas series dinámicas distintas, pero que da pie al análisis a las bondades de esta nueva ficción para seguir el legado de Daenerys, Jon, Tyrion, Ned, Catelyn, Jamie, Cersei, Arya, Bran, Robb y Sansa. Y esos son solo personajes del primer episodio; inolvidables todos desde el inicio, algo que ya quisiera el elenco de esta nueva historia.

A continuación, SPOILERS de “House of the Dragon” 1x01,”The Heirs of the Dragon”:

Milly Alcock y Sian Brooke como la princesa Rhaenyra y su madre, Aemma, en "House of the Dragon". / HBO

La trama

Ciento setenta y dos años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, el rey Viserys I (Paddy Considine) espera con ansias al hijo que le dará su esposa, la reina Aemma Arryn (Sian Brooke). Así, podría librarse de la amenaza que su hermano y heredero legal Daemon (Matt Smith) representa para el reino. Ante el fallecimiento de la reina en una “cesárea”, tras la cual también muere el bebé, nombra heredera a su única hija, Rhaenyra (Milly Allcock). Mientras tanto Otto Hightower (Rhys Ifans), Mano del Rey, tiene planes para su hija Alicent (Emily Carey) ahora que el monarca está solo. Una imprudencia de Daemon lleva a Viserys a acelerar la decisión de mantener alejado a su hermano de cualquier oportunidad de tomar la corona.

Daemon Targaryen en "House of the Dragon". / HBO

Personajes en conflicto

La ventaja de ser una precuela es que “House of the Dragon” ya tiene un público cautivo y puede tomarse las cosas con calma, no tener que apelar a una espectacularidad desmesurada para conseguir espectadores. Si viniste por primer episodio, es probable que te quedes por más. Así, la serie podría concentrarse en el elemento que la puede diferenciar del material fuente: personajes desarrollados. La serie se basa en la segunda mitad de “Fire and Blood”, un texto que se enfoca solo en el recuento histórico y donde falta el elemento humano (está escrita desde el punto de vista de un maestre historiador).

El episodio brilla por sus acciones. Allí está la mejor escena del capítulo, donde el rey Viserys I mata a su esposa para sacarle al bebé a la fuerza, mientras, a solo unos metros, se lleva a cabo un torneo. Escena que brilla por lo claro que se ata al significado que la reina le otorgó minutos antes, de que su batalla está en el parto. Pero ella, al ser confrontada por la muerte, reacciona menos como se espera de una reina y más como cualquier ser humano que se aferra a la vida. Es una escena que habla del rey y su desesperación, pero también de Westeros. Desesperación que permanece cuando pierde no solo a su esposa, sino a su hijo recién nacido. Esa es la mejor escena de todo el episodio.

Después, destaca la relación entre Rhaenyra y Allicent, amigas de infancia o incluso más que eso, dependiendo de cuál sea la lectura del espectador. Es el vínculo más sincero de todo el episodio, puede que el único, que no depende del poder, no espera nada a cambio y, sin saber siquiera lo que pasará después con ellas, transmite la seguridad de que está condenado a desmoronarse. De no ser así, esto no sería ante todo una ficción de interés y tampoco sería “Juego de tronos”.

Las actrices Emily Carey y Milly Alcock interpretan las versiones jóvenes de Alicent y Rhaenyra en "House of the Dragon". / HBO

Los demás personajes tienen escaso tiempo para desarrollarse, pero destacan en el siguiente orden, desde el más al menos interesante: Otto Hightower, cuyo buen sentido y honor lo pintan como uno de los “héroes” clásicos de la ficción, lo cual cambia cuando, en la práctica, prostituye a su propia hija para beneficio del rey (y de la casa Hightower, claro). Luego está el príncipe Daemon, con el cual Matt Smith termina de alejarse del entrañable rol de Doctor Who para interpretar a un hombre cruel y ambicioso, pero que no tiene más aristas. Incluso la escena sexual que comparte con su amante no aporta mucho más, o al menos nada que no pudo haberse contado de otro modo. Le sigue en importancia el Maestro de Naves Corlys Velaryion (Steve Toussaint) que, en sus pocas escenas, siempre frente a los miembros de la corte, queda como alguien al que nunca se le debe perder de vista. No se puede decir mucho más, de momento.

¿Por qué seguir viendo?

“House of the Dragon” tiene como ventaja que, al ser el material original bastante escaso, los guionistas tienen libertad para crear personajes. Así, si la serie quiere diferenciarse de la anterior puede explorar complejidades familiares, de un solo clan, llevar los conflictos a extremos. Eso es tarea compleja, imposible incluso. Pero hay material para trabajar allí, al tratarse de un conflicto sucesorio donde todos conocen a todos y son capaces de traicionarse. Por último, series de intriga política hay varias, pero aquellas que tienen dragones son pocas.

Los dragones son punto clave por tratarse de lo más cercano que estos reinos tienen a las armas de destrucción masiva. En una sociedad ideal, serían solamente elementos disuasorios, como las bombas atómicas. Pero una década después de que Daenerys surgiera del fuego con sus tres dragones, sabemos que además de traer al mundo frutos del incesto, la otra pasión de los Targaryen era rostizar a la gente. Si esperas acción de dragones, este episodio tiene poca. Cumple, eso sí, con mostrar a las bestias como elementos a temer.

Rhaenys Targaryen en "House of the Dragon". / HBO

Puede que la última razón para ver “House of the Dragon” sea la nostalgia. La serie tiene todo ese estilo visual que hizo de Westeros un lugar del cual obsesionarse. Ambiciosa en efectos especiales como lo fueron las últimas temporadas, es una declaración de intenciones donde HBO apuesta todo para cautivar al espectador. Si las redes sociales son un indicador, al menos en eso ya ganó. Aun así, está lejos de forjar su propia leyenda y eso es algo que no se consigue ni con todos los dragones del mundo en los cielos.

Pensamientos sueltos (con leves SPOILERS del futuro)

¿Tiene el rey la enfermedad de la greyscale? De ser así, podría pensarse que su reinado terminará pronto. Pero según el canon de los libros, todavía bastará bastante para que eso ocurra.

Recordemos que “Game of Thrones”, si bien impactó en sus comienzos, tuvo que esperar al menos hasta la cuarta temporada para convertirse en ese monstruo televisivo como lo recordamos.

Que el bisturí le abra el vientre a la reina mientras el príncipe Daemon se desliza sobre el separador es una transición brusca, pero inteligente.

Otros personajes a tener en cuenta: la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best), sir Criston Cole (Fabien Frankel) y Mysaria (Sonoya Mizuno) por el lado de los personajes que mantendrían a sus actores. No olvidemos tampoco a los hermanos Laenor y Laena Velaryon, hijos de lord Corlys y la princesa Rhaenys; que tendrán un rol importante.

En próximos episodios, Rhaenyra y Alicent serán interpretadas respectivamente por Emma D’arcy y Olivia Cooke; donde la mayor no pasa de los 30 años. Considerando lo que pasará en la historia, me pregunto cómo hará la producción para que ambas actrices, que son bastante jóvenes, parezcan madres de personas adultas.

La escena de Rhaenyra con su tío Daemon es algo perturbadora y da pie al matrimonio que los unirá en años futuros.

Otro dato: el rey Viserys revela que su antecesor, Aegon el Conquistador, tomó los siete Reinos porque vio que era necesario tener un Targaryen en el Trono de Hierro para salvar al mundo del frío mortal. Es lo que denomina la “Canción de hielo y fuego” que, en las novelas, apenas y se ha explicado. El portal especializado Los Siete Reinos tiene un reporte detallado.

HOUSE OF THE DRAGON/ HBO MAX Directores: Miguel Sapochnik, Clare Kilner, Geeta V. Patel, Greg Yaitanes. Elenco: Paddy Considine, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Steve Toussaint, Eve Best. Capítulo 1: Los herederos del dragón. Duración: 65 minutos. Calificación del autor: 3.5 de 5.





