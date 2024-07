Todo está servido para el desenlace de la segunda temporada de “House of the Dragon”. Y es que ya solo falta un episodio más para despedirnos de esta serie hasta nuevo aviso (lo más probable es que hasta algún momento del 2026), y en su más reciente capítulo no faltaron las emociones a flor de piel.

En el séptimo episodio de “House of the Dragon”, la reina Rhaenyra lleva un paso más allá su plan para tener más jinetes de dragones sin poner en riesgo a las piezas claves del juego: su hijo Jacaery y ella misma.

¡Alerta de spoilers! No sigas leyendo si no quieres saber detalles del episodio.

Escena inicial de "House of the Dragon 2", episodio 7.

Resumen del capítulo 2x07 de “House of the Dragon”

El penúltimo episodio de “House of the Dragon” inicia con Rhaenyra confrontando a Addam de Hull, quien ya está en posesión del dragón Bruma. Addam tranquiliza a la reina diciéndole que no es su enemigo y está a su completa disposición. Es así que le cuenta cómo el dragón lo eligió como su jinete. Mientras esto ocurre, el rumor recorre el reino. Lord Larys Strong recibe la noticia y también Lord Corlys Velaryon, quien le revela que todos están hablando de su hermano al discreto Alyn de Hull.

La aparición de Addam de Hull, gatilla una idea en Mysaria, quien le sugiere a Rhaenyra armar un ejército de bastardos, ya que su plan con nobles (en el anterior episodio) no funcionó. Es así que Rhaenyra le autoriza al ‘Gusano blanco’ a ir en búsqueda de bastardos Targaryen que quieran probar suerte montando un dragón. La misión termina siendo suicida para casi la totalidad de ellos, excepto para dos.

Vermithor, el dragón mas temido después de Vhagar, a quien le dicen ‘furia de bronce’, hace honor a su nombre lanzando sus furiosas llamas contra todos, menos contra Hugh Hammer, a quien vimos al inicio de la temporada trabajando como herrero en Rocadragón.

Tras esta escena, descubrimos al otro nuevo jinete de dragón. Por casualidad, Ulf White queda cara a cara con Silverwing (Ala de Plata) y logra hacerse de su simpatía. Como se recuerda, en episodios anteriores de la serie, este personaje aseguró ser el bastardo de Baelon Targaryen. Es decir, medio hermano del rey Viserys I y de Daemon Targaryen.

De esta manera, al cierre del episodio, Rhaenyra tiene en su ejército tres nuevos jinetes de dragón: Addam of Hull, Hugh Hammer y Ulf White.

Harry Collett en escena de "House of the Dragon 2".

Cabe mencionar que no todos están felices con la decisión de Rhaenyra. El principal opositor de su plan es su hijo Jacaerys Velaryon, quien le encara a su madre el ser él mismo un bastardo fruto de su relación con Harwin Strong, un hecho con el que parecía haber aprendido a vivir hasta que su madre decidió quitarle lo que lo hacía sentir merecedor del reino: el tener un dragón.

Pero eso no fue todo lo que vimos en este episodio, en Harrenhal, el joven Oscar Tully demostró ser una persona con integridad y valor. A pesar del trato de Daemon, Lord Oscar dice que su casa tiene un compromiso de palabra con la reina Rhaenyra y que se mantendrá en su promesa de pelear con ella a pesar de encontrar a Daemon como un -se lo dice de manera textual y cara a cara- “representante despreciable”. Tras ello, se hace justicia ante los suyos con Wilem Blackwood por haber seguido las órdenes poco correctas de Daemon. Las escenas en Harrenhal cierran con una nueva alucinación de Daemon, a quien se le vuelve a aparecer el fallecido Rey Viserys para reclamarle por seguir deseando la corona.

Archie Barnes y Matt Smith en escena de "House of the Dragon 2".

Finalmente, el rey en el trono, Aegon, continúa en una lucha imposible para volver a ser útil. Lord Larys Strong fuerza a que el monarca haga una terapia de rehabilitación, muy a su pesar y a sus pocas fuerzas para poder ponerse en pie. En este episodio, la aparición de la reina viuda Alicent Hightower se reduce a una escena de un baño en el río. También es breve pero significativa la escena de Lady Rhaena Targaryen buscando a Sheepstealer.

Lista completa de episodios de “House of the Dragon 2″

Esta es la lista completa de capítulos de “House of the Dragon 2″ ya disponibles en streaming a través de Max:

Episodio Título Duración Episodio 1 Hijo por hijo 59 minutos Episodio 2 Rhaenyra, la cruel 69 minutos Episodio 3 El molino ardiente 67 minutos Episodio 4 El Dragón Rojo y El Dorado 56 minutos Episodio 5 El Regente 63 minutos Episodio 6 La Plebe 68 minutos Episodio 7 Episodio 7 64 minutos

Tráiler del capítulo final de “House of the Dragon 2″

Max presentó un avance del que será el octavo y último episodio de “House of the Dragon 2″. Puedes verlo aquí:

El último episodio de esta temporada se estrenará el domingo 4 de agosto.

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)