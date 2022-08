Ya no falta nada para el estreno a nivel mundial de la precuela de “Game of Thrones”. La ficción “House of the Dragon” llegará a HBO y HBO Max el 21 de agosto y se centrará en los sucesos históricos que ocurrieron unos 200 años antes que comenzara la guerra civil por el Trono de hierro entre las casas de los Targaryen, Lannister, Stark y Baratheon.

Esta nueva serie de HBO está basada en el libro de George R.R. Martin llamado “Fire & Blood”. “House of the Dragon” narra el comienzo de la decadencia de la dinastía Targaryen. En la ficción para la TV, veremos una guerra civil que dejó a los Siete Reinos en la completa anarquía 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

Esta serie, a diferencia de “Game of Thrones”, ha sido adaptada a la televisión por el mismo George R.R. Martin. Además, tendrá como showrunner y guionista a Ryan Condal. Miguel Sapochnik volverá a la historia creada por Martin. Como se recuerda, Sapochnik fue director de algunos episodios de “Juego de Tronos”.

House of the Dragon, es uno de los estrenos más esperados de HBO+.

El elenco de “House of the Dragon” está conformado por Matt Smith, Paddy Considine , Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Milly Alcock y Emily Carey.

Las ansias por ver la nueva serie aumentan con los días y horas. Algunos críticos de series de TV ya han tenido la oportunidad de ver seis episodios y lo han compartido en medios especializados. En esta nota, hacemos un repaso de sus balances.

Esto dicen los críticos de “House of the Dragon”, que se estrena este domingo en HBO Max:

The Hollywood Reporter “Hay mucho que es impresionante en los primeros seis episodios, pero es tan seguro como podría ser un programa con incesto, sangre y horribles representaciones del parto. Necesita encontrar su propia voz, aunque si esa voz sigue siendo Targaryen-y, el invierno puede estar llegando para mi curiosidad que alguna vez fue ardiente”.

The New York Times "Hay mucho de sentarse alrededor de las mesas y hablar sobre los problemas del reino, lo que estaría bien con moderación. Pero los personajes son planos, estampados en la línea de producción de tipos de fantasía medieval de Martin".

Entertainment Weekly “La primera presentación de los personajes adultos es deslumbrante, establece consecuencias palpables y dolorosas para las decisiones anteriores. (...) House of the Dragon no se eleva inmediatamente, pero ninguna Casa se construyó en un día”

The Guardian “En resumen, todo es como lo fue en el apogeo de Game of Thrones . Divertido, propulsor, luciendo genial y sonando aceptable. Y eso, después del final extrañamente pobre de lo que había sido un éxito rotundo de un espectáculo, es un alivio”.

The Wall Street Journal “Solo los primeros seis episodios estuvieron disponibles para su revisión, pero esos capítulos establecen un mundo muy convincente y su gente. Incluso los dragones hacen un buen trabajo al representar dragones reales, aunque se usan con bastante moderación durante los primeros esfuerzos para conquistar el imperio de Viserys desde afuera y socavarlo desde adentro”

Escena de "House of the Dragon".

BBC “Desde el principio, esta es una pieza más oscura, más solemne y más sofisticada, una que carece de los trazos amplios y accesibles de los primeros Juegos de tronos , o de sus personajes vibrantes y coloridos. Aquí no hay un Joffrey al que odiar, ni un Tyrion al que apoyar. Estas personas son complejas en formas que a menudo pueden hacerlas opacas y desafiantes, tal vez incluso desagradables. Pero eso no significa que no sean interesantes... Es Juegos de Tronos puro , solo que no en la forma en que lo recuerdas".

The New York Post “House of the Dragon está bien hecho por lo que es: una fantasía política pulposa que te hace querer seguir mirando. Y se las arregla para aprender al menos una lección clave de Game of Thrones : sus escenas de sexo están filmadas con más gusto, muestran desnudos tanto de mujeres como de hombres, y los primeros también parecen estar pasando un buen rato”.

El Chicago Sun-Times “House of the Dragon tiene la seriedad y la efectividad visceral de una serie que podría estar con nosotros durante mucho tiempo”.

Los Angeles Times “House of the Dragon tiene una comprensión profunda de sus personajes femeninos que Game of Thrones tardó años en encontrar... Es una configuración sólida para todo tipo de familia”

"House of the Dragon". / Difusión

IGN “Se siente muy cercano a su predecesor en tono y contenido, pero inmediatamente establece una lucha por el poder en torno a un rey amable y de voluntad débil y nuevos personajes vívidos para pelear esas batallas. También tenemos dragones, endogamia y resentimiento. Es bueno estar de vuelta traicionando a Westeros”.

Rolling Stone “Game of Thrones tenía un sentido del humor triste para acompañar su violencia y juegos mentales, y personajes muy citables como Tyrion y Cersei. Nada de ese ingenio o energía está presente aquí”

Decider “House of the Dragon no es buena; es genial ... se siente más Game of Thrones que incluso Game of Thrones. El espectáculo está lleno de detalles que harán las delicias de los fanáticos incondicionales y también amplía la mitología del universo de Martin de manera enorme”

