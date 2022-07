HBO Max renueva su catálogo en agosto y entre los títulos que más destacan está el estreno de “House of the Dragon”, la precuela de la exitosa “Game of Thrones”, que llegará a la plataforma de streaming a partir del 21 de agosto.

Pero este no es el único estreno, a continuación, la lista completa de títulos que llegan a HBO Max en el octavo mes del año.

1 de agosto INDUSTRY (segunda temporada)



La exitosa serie que sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un cupo limitado de puestos permanentes en Pierpoint & Co, un prestigioso banco de inversión de Londres llega a HBO Max el 1 de agosto. Marisa Abela, Priyanga Burford, Mark Dexte, entre otros, la protagonizan.

5 de agosto VIAJEROS: PERDIDOS EN EL TIEMPO



Comedia mexicana protagonizada por Fernanda Castillo, Juan Pablo Monte Rubio, Patricio Alvarado, Fabrizio Santini y Alex de la Madrid, que narra la historia de Leo, un niño con una gran imaginación que crea una máquina del tiempo casera para poder ir en busca de su padre y su mejor amigo, pues cree que está atrapado en el pasado.

(Sin fecha definida) SELENA CHEF



Ambientada en una casa de playa, Selena Gomez continuará aprendiendo los placeres de cocinar con reconocidos chefs. Como dijo Deadline: “Al igual que en sus primeras tres temporadas, cada chef destacará una organización benéfica diferente en cada episodio. Hasta la fecha, la serie ha recaudado US$400,000 para 26 organizaciones sin fines de lucro”.

(Sin fecha definida) SENTIMOS LAS MOLESTIAS



Rafael Müller ((Antonio Resines) afamado director de orquesta, es abandonado por su mujer de forma repentina. Por fortuna, su gran amigo Rafa Jiménez (Miguel Rellán) una vieja leyenda del rock, está dispuesto a enseñarle el camino en su nueva vida de soltero.

CAPÍTULOS ESTRENOS



-”Pretty Little Liars: Un nuevo pecado”

-“Westworld”

-”El ensayo”

-”Los anarquistas”

-”Pico de neblina”

-”Maria Marta, el crimen del country”





