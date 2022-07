George R.R. Martin está “muy feliz” con cómo está saliendo la nueva serie “House of the Dragon”, programa de HBO basado en sus novelas “A Song of Ice and Fire”, las cuales antes nos dieron el popular show “Game of Thrones”.

La declaración de Martin se realizó durante el panel de la Comic-Con de San Diego de la serie, donde también participó el ‘showrunner’ del programa, Ryan J. Condal, así como miembros del elenco como Paddy Considine (el rey Viserys Targaryen), Matt Smith (el príncipe Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (la princesa Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (la princesa Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Milly Alcock (la versión joven de Rhaenyra Targaryen) y Emily Carey (la versión joven de Alicent Hightower)

“House of the Dragon” está basado en la novela de George R.R. Martin “Fire & Blood” y cuenta los sucesos que ocurrieron 200 años antes de los eventos de la anterior serie, relatando la caída de la poderosa dinastía Targaryen.

George R.R.R. Martin is happy “so far” with the series adaption of the books #TheHouseOfTheDragons #SDCC pic.twitter.com/QvTMsoU7ns — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 23, 2022

Es así que vemos los momentos de mayor esplendor de la dinastía, antes de caer en una guerra civil que dejó a los Siete Reinos en completa anarquía.

Martin señaló que ha visto 10 episodios de la serie, los cuales lo han dejado emocionado y nervioso. “Siempre estás nervioso en un principio porque estos libros, estos personajes, son como mis hijos”.

“He sido muy afortunado aquí”, añadió. “Creo que Ryan ha hecho un gran trabajo adaptando los libros - hasta el momento - y el elenco es increíble”.

“House of the Dragon” se estrenará el próximo 21 de agosto en HBO y HBO Max.