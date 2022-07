El próximo spin-off de Game of Thrones, “House of the Dragon”, llegará el próximo 21 de agosto a HBO Max y promete nuevas y emocionantes luchas políticas entre las familias pudientes y nobles de Westeros.

Basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie está ambientada unos 200 años de la serie original, pero al igual que los personajes de Game of Thrones se peleaban para sentarse en el Trono de Hierro, en el spin-off veremos a sus antecesores hacer lo mismo.

Rey Viserys I Targaryen | Interpretado por Paddy Considine

Los señores de Westeros eligieron a Viserys Targaryen para suceder al rey anterior, Jaehaerys Targaryen. Lo hicieron durante el Gran Consejo de Harrenhal, tal y como explican en la descripción oficial del personaje.

Viserys es definido como una persona cálida, amable y decente, cuyo anhelo es estar a la altura y continuar con el legado de su abuelo. Sin embargo, en el juego de tronos un gran hombre no es sinónimo de gran rey.

Daemon Targaryen | Interpretado por Matt Smith

El hermano del rey Viserys es también un destacado jinete y guerrero. Daemon posee la sangre de un verdadero dragón; sin embargo, se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire, puesto que la locura y la grandeza forman parte de las caras de esa moneda.

A pesar de todo, lo que está claro es que las ambiciones de Rhaenyra Targaryen, su sobrina, probablemente influirán en sus intereses.

Rhaenyra Targaryen | Interpretada por Emma D’Arcy

La hija mayor del rey Viserys tiene sangre de Valyria, por lo que es una jinete de dragones. A pesar de su condición privilegiada, cuenta con un impedimento para su ascenso al trono: es una mujer, y a los señores de los Siete Reinos no les agrada que una mujer se coloque la corona sobre sus sienes.

En una familia con tantos intereses y que buscan principalmente obtener el reinado, ¿podrá Rhaenyra conseguir derrotar a todos sus oponentes?

Alicent Hightower | Interpretada por Olivia Cooke

La hija de Otto Hightower es considerada por muchos como la mujer más bella de los Siete Reinos.

Alicent se crió en la Fortaleza Roja, por lo que ella y su séquito siempre han sido personas muy cercanas al rey y a la corte. Además de la gracia de su posición, posee una aguda perspicacia política.

Otto Hightower | Interpretado por Rhys Ifans

Este personaje es la Mano del Rey, cuya lealtad hacia el rey y hacia el reino resulta incuestionable.

De principios férreos, Otto Hightower piensa que el mayor desafío tanto para el rey como para Westeros es Daemon Targaryen, el hermano del monarca, puesto que piensa que éste está moviendo sus fichas para situarse como heredero.

Corlys Velaryon | Interpretado por Steve Toussaint

Por las venas del señor de la casa Velaryon corre sangre tan antigua como la de la Casa Targaryen.

Conocido como “la Serpiente Marina”, Corlys ha construido una familia incluso más poderosa que la de los Lannister. Además, controla la mayor flota de barcos de todo el mundo.

Rhaenys Velaryon | Interpretada por Eve Best

Jinete de dragones y esposa de Corlys Velaryon, Rhaenys es conocida como “la Reina que nunca fue”, por el hecho de que el Gran Consejo decidió que su primo Viserys debía ser el próximo rey, por supuesto no por sus cualidades, sino porque él era hombre.

En el tráiler de la serie, Rhaenys le comenta a Rhaenyra que “los hombres preferirían prenderle fuego al reino antes de ver a una mujer ascender hasta el Trono de Hierro”. Esto lo dice porque lo sabe por experiencia.

Mysaria | Interpretada por Sonoya Mizuno

Llegó a Westeros sin nada, se vendió más veces de lo que puede recordar, pero en lugar de marchitarse, consiguió florecer en terreno peligroso y se convirtió en la persona más confiable, y menos probable, de Daemon Targaryen.

Sus verdaderas intenciones todavía no han sido reveladas.

Criston Cole | Interpretado por Fabien Frankel

De ascendencia dorniense, Criston Cole es el hijo del mayordomo del Señor de Blackhaven. No tiene ni títulos ni tierras, pero sí una extraordinaria habilidad con la espada, que seguro resultará más que útil a los que requieran de sus servicios.