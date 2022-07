“Stranger Things” ha sido el gran blockbuster que tanto esperaba Netflix, puesto que, además de acumular miles de fanáticos, se ha convertido en la serie en inglés más vista de la plataforma de streaming.

Ahora bien, la quinta temporada de Stranger Things es un hecho y está marcada para ser el final de la serie. Pero mientras esperamos a que llegue pronto el 2024, fecha oficial anunciada recientemente, debemos hablar del próximo spin-off que dará continuidad a una de las historias más exitosas en esta era del streaming.

¿De qué tratará el spin-off de Stranger Things?

Sabemos que los reboots y spin-off están de moda últimamente. Cada día vemos cómo alguna serie exitosa de las décadas pasadas encuentra, en esta época, una versión más adecuada a las nuevas generaciones.

Existen varios ejemplos, como Rebelde, Gossip Girl, House of the Dragon y The Rings of Power. Las productoras han encontrado una forma de darle la vuelta a la misma historia pero de una manera distinta. Y esto, claramente, ha llegado a Stranger Things.

Paralelamente a los planes de la esperada quinta y última temporada de Stranger Things, los Hermanos Duffer, los creadores de la serie también están desarrollando otra producción ambientada en el mundo de la serie.

Por el momento, no existen muchos detalles sobre este spin-off de Stranger Things más allá de que por casualidad Finn Wolfhard estaría al tanto de su premisa y que aparentemente su trama no sería nada similar a lo que los fanáticos o Netflix pueden imaginar. No obstante, antes los reportes que indicaron que aquel programa podría enfocarse en Eleven; Matt y Ross Duffer descartaron esa opción.

En una entrevista para el podcast Happy, Sad, Confused, los Hermanos Duffer aclararon que el spin-off de Stranger Things no se enfocará en ningún personaje central de la serie original.

“No seguirá a... he leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven, que habrá un spin-off de Steve y Dustin, o que será otro número”, dijeron los Hermanos Duffer. “Eso no es interesante para nosotros porque hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Así que es muy diferente”.

Ahora, además de esperar un elenco distinto para el spin-off, los Hermanos Duffer tantearon que también buscarían a otro creativo para comandar el desarrollo del proyecto que sería “1000% diferente” a Stranger Things.

“Ojalá encontremos a la persona adecuada a la que pasarle la batuta mientras hacemos cosas nuevas”, dijeron los Hermanos Duffer antes de destacar que están “realmente entusiasmados” con el programa.

Para bien o para mal todavía no sabemos qué abordará esta nueva serie enmarcada en el universo de Stranger Things, por lo que solo queda esperar para que se revelen más detalles sobre ese proyecto en paralelo a Stranger Things 5.

Disfrutemos al menos lo que puede ser el final de Millie Booby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Natalia Dyer y compañía en una serie que ha marcado época, que ha revolucionado el género y las narrativas en digital.

Fuente: La Tercera