HBO no ha anunciado de manera oficial que está desarrollando un spin-off de Game of Thrones protagonizado por Jon Snow. Sin embargo, George R.R. Martin, el autor de la saga literaria “Canción de Hielo y Fuego”, se pronunció sobre dicho proyecto y reconoció su veracidad.

“Sí, hay una nueva serie de Jon Snow en desarrollo. La historia de The Hollywood Reporter es en gran parte correcta. No esperaba menos de James Hibberd, he lidiado con muchos periodistas a lo largo de los últimos años y Hibberd es de los mejores, un verdadero periodista que hace todas las cosas que los periodistas deberían hacer (que los hechos sean correctos, hablar con las fuentes y respetar el background only y el off the record)”, dijo el escritor.

Además de confirmar el proyecto, Martin mencionó que el título provisional de la serie es “Snow” y que lleva en desarrollo casi el mismo tiempo que el resto de spin-off de Game of Thrones que ya están en marcha.

Asimismo, el autor confirmó que la serie de Jon Snow fue idea del mismo actor que dio vida al personaje: Kit Harington, quien visitó junto con su propio equipo a Martin en Santa Fe.

“Parece que Emilia Clarke [Daenerys Targaryen en Game of Thrones] ya ha mencionado que “Snow” ha sido idea de Kit en una entrevista reciente. Sí, ha sido Kit Harrington el que nos ha dado la idea. No puedo decir los nombres de los guionistas y los showrunner, pues no se ha establecido una fecha de estreno todavía... pero Kit los ha metido en esto, a su propio equipo, y son increíbles”, declaró el escritor.

Por otra parte, Martin resaltó que el spin-off de Jon Snow y el resto de series siguen en fase de escritura, de modo que el rodaje no ha comenzado en ningún caso.

“Los bocetos y las líneas maestras han sido escritas y aprobadas, se han escrito guiones, se han proporcionado notas y también se han perfilado segundos y terceros borradores. Hasta el momento, eso es todo, así es como la televisión funciona”, advirtió sobre las series derivadas, las cuales de momento HBO no ha dado la luz verde y no hay garantía de que ocurran.

Mientras tanto, HBO se prepara para estrenar House of the Dragon, precuela de Game of Thrones ambientada unos 200 años antes de la serie original y que narrará una brutal guerra civil entre facciones de la Casa Targaryen. Esta serie debutará el próximo 21 de agosto en HBO Max.

Fuente: MeriStation