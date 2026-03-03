Una película de “Game of Thrones” (Juego de Tronos) está en desarrollo en Warner Bros. El proyecto está a cargo de Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards y como guionista de Andor. Según Page Six Hollywood, el escritor ya entregó un primer borrador del guion. Por ahora, no se ha revelado director ni elenco; sin embargo, el futuro del filme no está completamente asegurado.

Warner Bros. se encuentra en proceso de venta a Paramount Skydance y, si la fusión es aprobada, la nueva administración podría cancelar algunas producciones en desarrollo. Aun así, Game of Thrones es una de las franquicias más valiosas del estudio.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, prometió estrenar 30 películas en cines una vez que ambas compañías se integren. Para cumplir esa meta, necesitarán proyectos fuertes que llenen su calendario, siendo el universo de Game of Thrones una pieza clave del engranaje.

La historia se enfocaría en Aegon I Targaryen y su conquista de Westeros, siglos antes de los hechos de la serie original. (Foto: HBO)

Aunque los detalles oficiales de la trama no han sido confirmados, se informa que la historia se centraría en Aegon I Targaryen, fundador de la dinastía Targaryen y creador de los Siete Reinos. La película narraría su conquista de Westeros, ocurrida siglos antes de los eventos de la serie original. Este personaje, cabe agregar, aún no ha aparecido en pantalla.

La familia Targaryen, que más adelante dio origen a Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke, sigue siendo el eje de las producciones derivadas de HBO. Entre ellas destacan House of the Dragon, que regresará a las pantallas en junio, y A Knight of the Seven Kingdoms, cuya primera temporada ya concluyó con críticas en su mayoría positivas.

La serie original, basada en las novelas de fantasía de George R. R. Martin, se emitió durante ocho temporadas y ganó 59 premios Emmy. Su impacto fue tan grande que consolidó una franquicia que sigue expandiéndose en televisión y ahora podría dar el salto nuevamente al cine.

Su producción podría verse afectada por la posible fusión entre Warner Bros. y Paramount Skydance. (Foto: HBO)

Por qué el final de Juego de Tronos fue tan polémico

Para resumirlo, el gran error de la temporada final fue intentar cerrar ocho años de historia en apenas seis episodios.

Tras años de desarrollo detallado, muchos sintieron que los últimos seis episodios de la serie aceleraron eventos cruciales, como la derrota de los Caminantes Blancos y la caída de Desembarco del Rey, de forma demasiado abrupta. Esto provocó que personajes complejos tomaran decisiones que muchos consideraron ilógicas si se toman en cuenta sus arcos previos.

El punto más crítico fue el giro de Daenerys Targaryen. Su evolución de una “libertadora” a una figura genocida en solo dos episodios generó una incoherencia narrativa difícil de ignorar.

Emilia Clarke interpretó a uno de los personajes más icónicos y poderosos de la serie: Daenerys Targaryen. (Foto: HBO)

Esa decisión, sumadas a otras inconsistencias dentro de la historia, provocaron que más de 1.8 millones de personas firmaron una petición en Change.org exigiendo que se rehiciera la temporada con “escritores competentes”.

Aunque la producción técnica y visual fue alabada, el guion dejó un sabor amargo que dañó el legado de la serie durante años.

